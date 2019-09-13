唱歌都可以衝突，無聊！

有關反修例運動衍生的各種示威形式不斷發酵，唱歌是最近的一種。當然，唱歌總比暴力破壞好得多，但年輕人無法約束自己的弊病依然發生，連唱歌都可以爆發衝突，甚至肢體衝突，多麼無聊。昨天(12日)在中環IFC發生的黑衣人踩場事件就是不幸中的一種，在淘大花園有人拳打帶著孩子的老師更是無法無天。

如果某些示威者認為自己擁有唱歌的自由，為什麼其他人在IFC唱國歌的時候，你要聚眾踩場和挑釁，甚至干預及破壞，這種做法只會持續改變大家對和平示威活動的觀感，影響自己曾經爭取的政見。這些人名義上是為香港爭取自由，其實只是在宣洩自己的怨憤。

周四（12日），西裝男與黑衣口罩男發生爭執。（資料圖片）

更糟糕的事件發生在淘大花園，當一些示威者在該處唱歌，一名帶著三名小孩的老師，顯然不滿這些唱著示威者歌曲的年輕人佔據商場，故意同時唱起國歌，其他人士覺得不滿意，更批評他在現場用手機拍攝，引發衝突。這名老師的做法固然不識時務，但既然他是帶著三名小孩，顯然是街坊，更不是什麼「白衣人」，為什麼要暴力對待？之後有人將其手機搶走，這名老師追趕，在混亂中這名老師被示威者拳打，以致面部有血。在小孩子面前襲擊其父親顯然是絕對過份以及違法事件，由於對方唱國歌或用手機拍攝而動手，更是無法無天，必須繩之於法。當然，這麼長時間肆無忌憚地破壞社會，不少人已經變成「暴徒」，如果任由這種情況發展下去，香港要承受的災難將會更大，年輕人自己失去理性，更是社會悲劇，我們必須制止這種惡性循環繼續發生。

對於深切愛著香港的「和理非」，既是為了這個地方，更是為了自己的安全，必須要求社會徹底停止任何形式的暴力與挑釁。大家如果珍惜香港的自由和生活方式，任何傷害他人以及違法的事情，都不是香港人所樂見的。我們不可能容忍香港人被普遍視為暴力份子，更不會任由年輕人都變成黑社會，不論他是穿著「白衣」或「黑衣」，香港人用了很多年才將黑社會驅趕離開主流社會，這種變相的新種黑社會香港亦不需要。

合唱願榮光歸香港 淘大商場男子被一拳打面流血 警追緝三人