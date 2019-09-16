安坐政總請羅漢　與區議員對話恐變「做騷」

特首林鄭月娥邀請十八區區議員周三（9月18日）參與「對話會」。然而，對話地點和形式均為人詬病，陸續有區議員拒絕應約。如此安排，反映政府仍未放下身段，直面市民怨氣。林鄭以及各司局長須以行動破局，勿再安坐政府總部。

屯門區議員葉文斌認為「對話會」感覺為做而做，認為林鄭若有誠意應直接落區與市民對話。（資料圖片/盧翊銘攝）

區議會絕大部分議席由選舉產生，能反映一定民意。政府與全體區議員會面，共商香港前景，合情合理。然而，這場「對話會」的安排犯下兩項錯誤，致政府聆聽民意之路猶如「出閘脫腳」。

首先，林鄭錯選政府總部。若然她有心走進社區，聆聽民意，其實不應留在政府總部，而是在各區如社區中心等場所。過去幾星期林鄭落區，時間短促又不通知媒體，毫不大方，今次更留守政府總部，只會令人感到林鄭處處防範市民，違背落區原意。

第二，會面時間太短。458名議員的對話會只得兩小時，即是說，每人平均最多只得16秒發言時間，根本不能暢所欲言。即使由政黨代表總體發言，也只能是「三言兩語」，難以深入了解民情。難怪除了來自泛民的公民黨拒絕應約外，亦有來自建制派、屬新民黨的甘文鋒請政府吃閉門羹。

對話會安排拙劣，反映政府並未構思清楚，所謂的對話目的是什麼，及應該以怎樣的方法促成。若然對話目的是了解民情，那麼正如「01觀點」及早前的「有心人」指出，社會的訴求相當清楚。根據中文大學傳播與民意調查中心最新的民意調查，75.7%受訪者認為政府包括撤回修例的四大行動不足夠，當中70.8%認為最低限度要成立獨立調查委員會。此訴求乃合情合理，其實政府不必透過對話會已可知，問題只在於其有否決心和魄力。

民政事務處向十八區區議員發出邀請信，內容稱林鄭月娥與部分主要官員將於下周三在政總設「對話會」，邀請區議員向特首表達意見，透過對話解決問題。（趙柱幫提供）

特首林鄭月娥早前表示正籌備對話平台，與司局長走入社區與市民對話。（資料圖片）

退一步說，若如政務局局長張建宗周日（9月15日）網誌所言，政府的對話平台是讓不同政治背景人士探討解決香港積習，那麼政府仍然要思考，怎樣的形式方能促成對話。例如與區議員會面，形式應該大幅改善。除了上段提及在地區設施見面外，政府可分開數節見面時間，甚至以按政治背景區分時段。這樣，區議員可以更充分發表意見，而且減少不同政見議員之間爭辯，集中討論政府過失，共議改善官民關係之道。

與民對話，另一個重點是展示誠意，包括表示高官願意放下身段。然而，觀乎近日愛國及反修例者在商場互有口角甚至動粗，官員對落區戒心可能非常大，生怕會挑起更大衝突。就此，政府應彈性嘗試不同方法，達致社會和解，不應自限於對話會或對話平台。「01觀點」早前提及各類收集民意的方法，例如在網上討論區開帳戶，與青年人為主的網民社群直接對話；甚或仿效首爾市長朴元淳到尋常百姓家一個月，真正與民眾同呼同吸。中長期而言，政府甚至可以採納協商民主制度，定期抽樣邀請市民深入了解並共議公共政策，讓市民感到有和平理性方法影響政府，無須每每衝擊政府。

林鄭安排與區議員會面也「出閘脫腳」，反映其一來沒有足夠的政治智慧解決問題，二來社會目前仍未有合適的對話氣氛。然而，既然目前社會僵局由林鄭強硬修例一手造成，她就必須負責任地收拾殘局；不論社區衝突有多大，也不能逃避，由社區開始贏回支持。透過成立委員會，她最少能停止社會撕裂，甚至可望開始修補。長遠而言，她應該撤換失職的問責司局長，及全面改革風波背後的深層次經濟社會矛盾，讓香港重新出發。