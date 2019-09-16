香港要的不是「批鬥」

由「黃台之瓜」之說到慈山寺一席話，首富李嘉誠似乎刻意「話到口中留半句」，客氣地對社會各方說話。然而，其言論亦因此予人詮釋空間，甚至曲解的機會，令他被工聯會會長吳秋北等人批評及追擊。這種幾近「批鬥」的做法或許能逞一時之快，但對修復香港毫無幫助。

李嘉誠8月16日在報章刊登廣告，表示「黃台之瓜，何堪再摘」，當時已成一時熱話。更有網民聲稱這名香港首富以藏尾詩的方式，暗示支持示威者。毋庸置疑，那只是穿鑿附會，但亦反映出李嘉誠刻意留白的表達方式，讓社會各方自行意會。

李嘉誠語焉不詳

至9月8日，他在慈山寺再次談及香港近來的社會風波，謂「我們希望年青人能夠體諒大局，而執政的亦都能夠對我們未來主人翁，亦都能夠網開一面，雖然法律和人情有衝突，但任何事都好，在政治問題都要兩方面，大家能夠為對方想一想，好多大事都可以化為小事」。

這番言論引來不少批評，指其包庇及縱容「暴徒」。亦有人認為李嘉誠作為香港大地產商，對於目前嚴峻的房屋問題及貧富懸殊，可謂責無旁貸。工聯會會長、全國人大代表吳秋北更諷刺李嘉誠為「曱甴王」，「批鬥」的意味甚濃。

「非此即彼」不可取

就此問題，我們可以從兩個角度看。第一，是社會彌漫「非此即彼」、「非友即敵」的風氣。回看李嘉誠於慈山寺的言論，他說的只是「網開一面」，本身並沒有說得很具體，其發言人亦澄清「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。但是，社會部分人士仍然對他猛加批評，似乎因為他沒有旗幟鮮明地批評示威者，以至予人包庇之感。

這種敵我矛盾的思維，對當前已深陷撕裂的香港社會，實在無益。過去兩、三個月，我們看見不論是政府的支持者或反對者，同樣以「非友即敵」的思維看事情，硬要將所有人都歸邊：要麼是「自己人」，要麼是「助紂為虐」。但是，正如《香港01》不是「黃營」也非「藍營」，而有其獨立主見，社會不少「中間派」在這場風波中也是這樣，既對政府感到失望，亦不恥示威者的街頭暴力。若我們簡化所有事情成二元對立，自恃手執真理，以批鬥的態度對待立場不盡相同的人士，只會令香港看不見出路，甚至看不見未來。

經濟矛盾之罪在政府

從另一個角度看，批評李嘉誠此等地產商加劇社會矛盾，絕對有理。「01觀點」在八月上旬已撰文〈地產財團，勿忘香港亂局你們有份推波助瀾！〉，指出「地產霸權」從各方面蠶食市民以至商家的勞動成果，令香港儼然劃分成為「有產」與「無產」兩個尖銳對立的階級。李嘉誠作為最重要地產商，影響蓋覆置業、消費、衣食等層面，市民形容其為「李氏力場」，足見他對民生影響嚴重。

然而，要為香港斷症下藥，並非一味「批鬥」地產商便可以。既然資本家的本質就是逐利，政府更有責任透過產業政策及資源分配，締造一個更公平公義的社會。香港政府過往死守「小政府」教條，縱容地產發展商剝削港人的惡行，盡展其無知與無能。故此，社會與其批判資本家逐利，為什麼不懂將矛頭指向真正在犧牲市民利益的政府，要求政府大膽挑戰既得利益結構，割除「官商共治」，拆解深層次結構矛盾，助香港重生？

面對這場回歸以來最嚴重的風波，每個人都會看到問題的一部分，因而容易自以為掌握真理，對其他人大加鞭撻。然而，中國人向來的智慧值得聆聽：「話到口中留半句，理從是處讓三分」。在複雜的社會危機當前，任何人若然擺出傲慢的姿態，只會令這個結拉得愈來愈緊，離出路愈來愈遠。