議員記者遇襲　行徑無法無天

周二（24日）發生多次暴力事件，包括立法會議員鄺俊宇及《蘋果日報》記者分別遭暴徒伏擊。此等行為的意圖被視為恫嚇民選議員及記者，影響他們在其崗位上的工作。不論背後是否有人指示，襲擊行為均視法治如無物，社會必須嚴厲譴責。

▼▼▼立法會議員鄺俊宇遇襲過程▼▼▼

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周二早上，民主黨立法會議員鄺俊宇於天水圍遇襲。期間三名男子拳打腳踢，其中一人以手機拍攝，事件疑為買兇打人。鄺俊宇後頸椎、手肘、面部受傷送院治理。同日晚上，一名長期負責進行反修例直播的《蘋果日報》女記者亦遭襲擊，施襲者期間提及「老細肥佬黎」，估計衝着遇襲者的記者身分而來。

事件疑為「買兇打人」

政治爭議令社會氣氛對立，或會令人聯想到事件與受襲者的政治立場有關，但警方尚未完成調查，社會不應過早下定論。相反，不論理由為何，任何人都不應施以暴力；暴徒光天化日下施襲，更是赤裸裸的藐視法治。

鄺俊宇乃民選立法會議員，若然他不是因為個人原因，而是因為其議員身分而被襲擊，事態更見嚴重。而暴徒施襲之時拍片為證，令社會猜測事件為「買兇打人」，企圖透過暴力令代表49萬名選民的代議士噤聲。這便不只是否定香港的法治精神，亦是漠視民主精神，以暴力取代代議政治。

事實上，鄺俊宇受襲之前已遭連番恐嚇。同屬民主黨的元朗區議員黃偉賢透露，早於上月16及17日鄺俊宇已先後收到恐嚇信件，26日辦事處被淋紅油。雖然各宗案件可能獨立而不相干，但鄺俊宇今次光下化日之下遇到襲擊，事件比起遭恐嚇嚴重得多，正如鄺俊宇形容為「非常大的荒謬」。就此，警方應加緊執法，將暴徒繩之以法，捍衛為選民發聲的代議士的人身安全，使其能免於惡勢力的威脅下履行職務。

鄺俊宇手踭、頸部及鼻子受傷，需戴上頸箍，由擔架床赴送天水圍醫院治理。（資料圖片/郭倩雯攝）

暴徒提及「老細肥佬黎」

遇襲的《蘋果》記者，事發之前亦曾被「起底」，受連番電話滋擾。周二晚上，她與胞姐前往秀茂坪一間快餐店吃飯，遭遇四名男子襲擊，拳打掌摑約30秒，期間提及「老細肥佬黎」，姊妹二人受傷送院。暴徒表明針對記者身分施襲，不但破壞法治，亦威脅新聞自由。

須知道傳媒肩負重責，監察政府及社會，新聞自由更受《基本法》保障，其人身自由不應因為工作而受威脅。7月無綫新聞工作者採訪期間被人襲擊，當時「01觀點」已指出即使政見不同，也「不能威脅記者的人身安全」。然而，這兩個月以社會的緊張氣氛似乎有增無減，各界對不同媒體的意見強烈，甚至充滿敵意，令記者工作艱難重重。有傳媒被稱呼為「黑記」，有的在工作期間遭警方驅趕，網上更有人設立「起底」網頁公開記者個人資料，滋擾記者個人生活，記者工作動輒得咎。

社會有不同政見，實為常態；媒體有不同立場，亦屬自然。透過威嚇甚至暴力手段，針對新聞工作者，無疑會令他們如資深新聞工作者劉進圖在2014年遇襲後所言，失去「免於恐懼的自由」。當不同傳媒的記者都要為其安全而擔心，等如將香港引以為傲的新聞自由推向懸崖邊緣。

《蘋果日報》女記者遇襲現場（資料圖片／香港01記者攝）

過去一段時間，我們看見暴力在香港變得愈來愈尋常，甚至有人會對暴力事件而拍掌。不難想像，在議員及記者遇襲後，亦可能有人會因為他們的反修例、反政府立場，而認為他們「活該」。此等想法無疑是「政治先於理智」，變相為施襲者吶喊助威，助長暴力。就此，不分「黃絲」或「藍絲」，社會都應該一視同仁，持平地看待暴力問題：任何人都不應遭遇暴力對待，任何人都不應該為暴力背書。

香港長久以來，依賴新聞傳媒監察政府，靠民選議員代表市民發聲。是次暴徒當街襲擊議員、記者，確實向社會發出危險警號。社會是時候不分立場，同聲向暴力說「不」，不要基於個人情感而支持施襲。