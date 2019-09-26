約翰遜停擺國會被裁違憲　政治生命瀕臨終結？

英國首相約翰遜離其政治生涯結束又近一大步。最高法院裁定約翰遜要求英女王御准國會休會五周以保障10月31日限期時無協議脫歐之決定為違法後，國會隨即復會，議事廳內正反議員互相交鋒，火花四濺。國會早前已通過法案，指示約翰遜必須於10月19日前，向歐盟申請延長脫歐否則即屬違法，令其可能有牢獄之災。面對國會加設之重重框架，當初信心滿滿指英國將於10月31日脫歐的約翰遜，政治承諾幾近破產、政治能量幾近癱瘓、政治生命亦似到盡頭。究竟自作聰明的約翰遜能否金蟬脫殼，為自己以及英國突破此困局？

約翰遜當初與侯俊偉（Jeremy Hunt）競逐黨魁之位時，便以樂觀宏大的理想主義口吻，指英國要突破框架和界限，甚至以破釜沉舟的無協議方式，把英國帶進後脫歐的新世界。其上台以來，的確無視制度及法律，甚至冒天下之大韙，借英女王之手阻國會復會，結果被告上法庭，促成了此歷史性裁決。此裁決亦再次說明了，儘管是首相還是女王，無人可置於法律之上。如今約翰遜上任僅兩個月，競選承諾經已落空，比其上任文翠珊更快成為跛腳鴨。要知文翠珊2016年7月從卡梅倫手上接過爛攤子後，承諾其要成為一個強而穩定的脫歐政府。不過在其與保守黨人摸底的契克斯計劃（Chequers plan），已預示了文翠珊脫歐大計將命途多桀。而今年初文翠珊方案於國會三度遭否決，實際上已終結了文翠珊政治生命，但文翠珊仍然苦苦爭扎數月方告下台。

英國脱歐：圖為9月24日，一班示威者聚集在英國最高法院外。當日法院裁定約翰遜建議女王中止國會會期的做法「違法且無效」。（Reuters）

現在面對如此困局，約翰遜可做之事其實不多。一是約翰遜放下身段，拋棄其硬脫歐立場，跟國會及布魯塞爾達成一個妥協方案，期望於10月31日前通過脫歐。然而以約翰遜現時仍不嘴軟的強硬態度，要其作出如此重大之轉變幾乎微乎其微。另外他亦可以尋求不信任動議被罷免，然後另行大選重掌國會多數，屆時約翰遜推動任何形式的脫歐方案，都能夠無往以不利。而約翰遜亦積極將此事塑造成一場「人民對決議會」之爭，指控議會背離當初脫歐公投之民意，通過「投降法案」向歐盟屈服，而右翼媒體更指法官這些都市精英為人民公敵，約翰遜反而是敢於挑戰建制的人民英雄。然而約翰遜要以民粹主義牌打選戰，仍然是處於被動，原因是約翰遜失卻國會多數不能解散國會，要靠反對派發動不信任動議，通過後方能重新大選。

不過工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）當然不會輕易中計，表明只會確保脫歐限期延長後，方會另行大選，以免約翰遜有機會借大選翻盤，然後重推無協議脫歐。郝爾彬亦要求約翰遜為非法休會問責下台，眾多反對派議員亦眾口一詞，譴責約翰遜的言論屢以「叛國」、「出賣」、「投降」等攻撃國會議員，充滿煽動性及仇恨，毫無首相風度及政治倫理。然而約翰遜採用此套語言是自有盤算——要把國內佔不少人數轉而支持脫歐黨的硬脫歐派選民拉回來，再贏出大選重掌國會多數，為自己重新注入政治能量。約翰遜此盤算多時的鯉魚翻身劇本，正慢慢地排演出來。