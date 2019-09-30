年輕總理之逆襲——奧地利要向左走還是向右走？

捲入「通俄門」醜聞多月，令致其政府倒台而要重新大選的奧地利，點票結果已經得到初步統計。執政人民黨的得票大幅攀升，而其聯合政府的拍擋，爆出「通俄門」源頭的極右自由黨則有所挫敗，卻仍保住第三大黨之地位。另一方面，主打環保議題的綠黨在此反氣候危機運動中亦大有斬獲，再度晉身國會。因醜聞而遭國會罷免，年輕俊朗的原總理庫爾茨（Sebastian Kurz）再度入主總理府應毫無懸念，至於與其共同組織政府之黨派為何，則為今後拭目以待的發展。然而「通俄門」之頑固極右勢力坐大、綠色力量的飆升，以及傳統大黨政治的進一步削弱，位處歐洲中心的奧國大選結果，似乎亦反映當代西方民主政體的面貌。

此次奧國大選與近期歐洲大部份選舉一樣，都是政府突然倒台而觸發的提前大選。而奧國國會選舉則源於擾攘多時的「通俄門」醜聞。本年五月德國《明鏡周刊》爆出時任副總理兼自由黨主席斯特拉赫（Heinz-Christian Strache）早於2017年於著名渡假聖地西班牙伊維薩島（Ibiza）上，與一名聲稱為俄羅斯某大亨侄女之女子會面的片段。斯特拉赫於片中稱該俄國大亨可買入奧地利某主要媒體，以助自由黨贏出選舉，而該大亨則可獲得奧地利政府之工程。「通俄門」事件爆出後，斯特拉赫被迫辭去副總理及黨主席，自由黨亦全體退出內閣，本於2017年以31歲之齡成為全球最年輕國家領袖的總理庫爾茨，執政不及兩年便被迫重新大選，卻因人事任命上遭國會提出不信任動議而罷免。

奧地利大選：前總理庫爾茨9月29日在維也納霍夫堡宮出席電視台論壇，圖為他與綠黨領袖科格勒握手。（Reuters）

事實上除特朗普的美國版「通俄門」醜聞外，歐洲各大極右勢力與俄方過從甚密，早不是甚麼新聞。極右聯盟黨的意大利前副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）便多次公開表達其對普京之敬仰，視普京之強人管治、反歐盟以及反穆斯林、維護西方文明之形象為學習對象。法國國民陣線的瑪麗勒龐（Marine Le Pen）亦受俄國銀行貸款，曾稱俄國吞併克里米亞之行為合法，又於2017年總統大選前到克里姆林宮與普京會面。英國脫歐公投中出錢出力的富商班克斯（Arron Banks）亦被踢爆於競選期間與俄方人員緊密聯繫，而後來亦發現公投期間風行的假新聞來源為克宮。奧國鄰國匈牙利，其右翼總理歐爾班（Viktor Orbán）便是一名超級親俄派，也長期接受俄國資助及經濟合作。斯特拉赫也經常發表親俄言論，反對對俄制裁之餘反指歐盟對俄國迫得太緊。如今被爆出與俄方的檯底交易，多少反映歐洲極右勢力被克宮滲透之程度。

另一方面，此次奧地利綠黨上屆因黨內分裂互相搶票而輸光所有議席後，此次一口氣連下23席，亦反映出近期西方對氣候變化的關注，尤其是以16歲瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）划船橫渡大西洋出席聯合國氣候峰會，會上怒斥各國領袖在對應氣候變化上不作為，而所製造之風潮為甚。因此綠黨之勝利亦被形容為「通貝里效應」。事實上西方各國的新生代對氣候變化的關注而到達新高。早有研究指出，2047年之後最冷的年份將會比以往最熱的年份為暖，該年將會為氣候危機之轉捩點。然而當時現今各國領袖將會作古，而像通貝里的年輕人卻正值壯年。面對成年人多年來的不作為，年輕人亦最終化關注為行動，一年前開始發動「周五為未來」（Fridays for Future）的每周罷課行動，並日益壯大甚至直捲全球。通貝里怒斥成年人以發展名義的眼前短暫利益，而犧牲年輕人2047年後之未來，亦是撼動人心。各地綠色運動此起彼落，美國新科左翼議員提出「綠色新政」成為一時熱話，跟奧地利同為德語系的德國亦見其民望飆升，直接挑戰默克爾的基民盟統治。

2017年執政聯盟由國家領袖庫爾茨（Sebastian Kurz）帶領的保守派人民黨（OVP）與反移民的自由黨（FPO）所組成，其政綱包括反移民、減稅及抵制歐盟等，引起國內左翼份子不滿。（路透社）

奧地利綠黨議席大躍進，自然也成為組織政府中不可忽視之力量。勢將再任總理的庫爾茨已經向其招手，綠黨卻指除非政府於氣候政策上有巨變，否則不考慮入閣。另一邊廂庫爾茨亦可重新延攬自由黨入閣，再組右翼政府。究竟此為年輕首相要向左走還是向右走，似乎仍會有一番拉鋸。不過縱使紛擾耗時，從左至右的不同意識形態均可公平被代表，裏通外國者可因而倒台，卻仍可再憑一己實力以選票和議席討價還價的協商，此也不失為民主制度之可愛。