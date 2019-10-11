如何利用時間才是中美角力的關鍵

周四（10日）至周五，中美雙方在華盛頓舉行新一輪的中美貿易談判，儘管會議舉行前的形勢並不樂觀，9月的副部級會議似乎未有成果、早前美國更將多間中國公司例入黑名單，但由於兩國經濟都出現明顯下行壓力，仍有不少人期待兩國會達成小規模的協議，防止貿易戰繼續升溫。首日會談後美國總統特朗普稱磋商得很好，似乎印證了此一說法。不過此時此刻，中美能否達成協議很可能只是一個局部的問題。貿易戰拉鋸一年多，不少評論的觀點卻仍停留於討論「貿易戰誰勝誰負」的層面，其實是見樹不見林。中美長期角力一時三刻內「誰也勝不了誰」，我們真正要看的是兩國如何通過更深化的改革提升競爭力，有機會在長跑中獲勝。

這次談判十分關鍵，外界都期望雙方達成協議，結束貿易戰，避免全球經濟進一步被拖累。（Reuters）

不難發現，無論是早於貿易戰開打之前、貿易戰初啟、以至各個波折點，都總會有分析評論試圖拿出各種說法去討論貿易戰的勝負。在美國以至香港，有不少人一直深信中美龐大的貿易逆差令美國在貿易戰無往而不利。簡單的說，這類觀點認為中對美的貿易順差大，美國能對中國貨加徵的關稅項目多，而中國反制的項目少，所以美國貿易戰可以輕易獲勝。也許在貿易戰之初這種想法還有賣點，但經歷了多時，「關稅大棒」的神奇威力已被事實狠狠否定。

「01觀點」以往多次指出關稅論的空洞，而美國金融界其實亦已經清晰認知到此點，實在不必再花口舌爭論。今年5月時，在美方一直發放積極訊息的時候，談判突然急轉直下。我們可以清楚看到，中國不會做「跪低」的一方，不會無條件答應美方所有要求。當然，中國亦沒有什麼條件可令美國「跪低」。其實不難明白，中美貿易戰作為中美角力的一環，短期之內沒有一方會作出核心的讓步，亦根本沒有可能看到勝負。特朗普基於他的政治宣傳需求，所以總是在叫囂貿易戰美國必勝，但事到如今，我們還去討論中美貿易戰到底誰勝誰負真是不得要領。

我們不妨捨棄短淺的目光，重新認識中美貿易戰的本質。如果要用「戰」去理解的話，中美貿易戰只是中美角力的一環，並非一場個別的戰役（battle），而是一場宏觀戰爭（war）。不妨參考冷戰的例子，美蘇角力至少三十餘年才分出勝負，也不存在什麼「冷戰很好打、很易贏」的講法。由二戰結束、至蘇聯解體之間的三十餘年間，美、蘇兩國是在進行國力長跑戰。決定勝負的除了所謂「起手的牌」怎麼樣，其實還有領導者如何深化改革、積極提升總體國力。美國當時就是借鑑了古希臘歷史上伯羅奔尼撒戰爭中，雅典政治家伯里克利（Pericles）的戰略思維，以武力以外的經濟實力作勝負，最終拖垮蘇聯。

無論這輪中美談判如何，中美角力將會是世界未來的中心，而中美角力到底誰勝誰負，現在討論不了。因為真正的關鍵是未來中美能作出如何的改革應對變化的世界局勢，在科技、經濟、各種領域得以領先。到底是成功「buy time」改革，還是只是虛渡光陰地「waste time」，便得取決於兩國如何利用往來的時間。

中美貿易戰陷入僵持。

此時，我們亦不妨想想，到底香港的將來要怎麼走？無論是某些藍絲期待中央政府、又還是某些黃絲美國政府「打救」，其實都只是「守株待兔」式的「waste time」。最終，香港人必須自強，把握好時間進行改革，才能逃離現在的困境。香港處於中美角力的夾縫之中，必須清晰認清自己的定位才能繼續生存。香港的一切，都必須建基於「一國兩制」的良好認知與發揮。香港是中國的一部分，「一國」是不能挑戰的原則，中美角力無論發展如何，香港必須得認清這點。香港的機遇則是「兩制」，利用自由港的地位及各種優良的制度，活用好自己的特質，才能找到來自中、美、以自於世界各地的機遇，保持香港的繁榮穩定。假如香港搞不清楚「一國兩制」的定位，在中美角力的大環境之下，很可能遲早成為「棄子」。