「光復香港」成DQ理由？　政治紅線應以事論事

區議會選舉提名期進入最後階段，截至周二（15日）為止，選舉事務處已接獲有1,006個提名，已經比上屆總計的951個提名為多，勢破區議會歷史紀錄。然而提名期未完，已有多名候選人收到選舉主任來信查詢，要解釋其社交網站帖文中的「光復香港、時代革命」是否有「港獨」意思。雖然有於選舉政綱打正旗號寫有「光復香港、時代革命」口號的參選人過關，如民主派區選聯盟參選人林正軒，然而過去四個月曾經講過此八字口號者何止一人，此審查無疑會為選舉埋下DQ陰霾。

林正軒獲通知其區議會選舉提名有效。（林正軒fb）

「光復香港、時代革命」由本土民主前線梁天琦於2016年立法會新界東補選中首次提出。「光復香港」一詞，取自2015年本土派於各區針對大陸自由行及水貨客之示威活動，背後是有種從外來遊客或水貨客充斥的社區中重奪家園之意味，與「港獨」風馬牛不相及。「時代革命」本為「世代革命」，意即年輕世代以行動作出改變及革新。梁天琦後來將「世代」改成「時代」，因其欲強調不同年齡者都可以參與行動，與推翻政權之「革命」亦有天淵之別。

然而梁天琦本身之「港獨」主張，觸發外界對「光復香港、時代革命」產生「港獨」聯想，亦無可厚非。行政長官林鄭月娥早就指此兩句口號為「搞革命」以及「挑戰國家主權」，正式為之套上「港獨」之帽子。《環球時報》總編輯胡錫進亦指此兩句口號令人聯想到「顏色革命」及「港獨」。新華社亦指這一口號中的「光復」二字體現了香港激進人士的政治陰謀，「嚴重挑戰『一國兩制』原則底線」。在政府、林鄭、胡錫進等早前之「聯想」，一道「港獨」紅線，似乎已劃在一眾區選會選舉參選人頭上。

中央及特區政府對此兩句口號之擔憂可以理解，選舉主任在此背景下去信查詢參選人要求解釋，亦是其職責所在。不過「光復香港、時代革命」此八字意象內容空泛，充滿任人詮釋之空間，意思言人人殊。選舉主住在此倘大之灰色地帶之間，若以最極端之方式劃下紅線，簡單地將曾提及「光復香港、時代革命」八字便等同主張「港獨」，可能徒添不必要的爭議。

區議會選舉將於11月24日舉行。（資料圖片 / 李孫彤攝）

要知道發展到今時今日，「光復香港、時代革命」已非一小撮所謂「分離主義份子」之「極端口號」。大部份於過去四個月參與過反修例運動之一般市民，都有叫過「光復香港、時代革命」此八字，若僅將叫過或支持此八字作為DQ理由，相信有近百萬市民未來都可被排拒於參選之外，對於為數不少港人之參政權利來說，無疑是一種打壓。

此口號的支持者當然可能有部分人主張「港獨」，但這要以更多資料及言論方能判斷。單是「光復香港、時代革命」此八字，難為DQ之充分條件。不必要地收緊紅線，既可能被視為製造寒蟬效應，亦會扼殺有志從政者的參選機會，將他們排斥之於選舉制度之外。當議會之路不通，部分人士可能轉趨激化，甚至迷信於街頭抗爭行動，對於平息今日亂局及達至社會和解，難言有益。

梁天琦當初以「光復香港、時代革命」八字口號參選，僅得15%選票，其因參與旺角騷亂而判監，亦未有引起社會廣泛迴響。然而今天「光復香港、時代革命」之口號，已遍佈街頭巷尾，此很大程度上因為政府未能剛柔並濟，其手段往往被視為過於強硬，令港人即使不認同「港獨」，卻也對這些年輕人加添了一份同情。自6月以來政府只以警力處理反修例示威，反令局勢不斷升級；引入緊急法立禁蒙面法，亦令更多人蒙面上街。觀乎此，足見單靠強硬不足以緩和局面，更有可能將欲爭取之對象愈推愈遠。中華文明流傳千年的鲧禹治水傳統智慧，人人皆知，能知而行之者卻寥寥無幾。

區議會選舉投票在11月24日舉行。（羅君豪攝）

十年前民主派的「五區總辭，全民起義」口號已被親北京人士斥為有以「武力推翻」現有政權、搞「港獨」之嫌，但選舉依然照辦不誤。三年前梁天琦於補選中提出「光復香港、時代革命」，選舉事務處亦只拒絕為其免費投寄傳單。不過2016年換屆選舉中，梁天琦已由被拒投寄傳單變成被拒參選。如今若連充滿灰色地帶之「光復香港、時代革命」都成為DQ之充分條件，即以一句口號簡單地標籤參選人為「港獨」，社會難免認為言論自由及公民權利被逐步收窄，對全面和成功落實「一國兩制」可能得不償失。

林正軒的參選資格成功得以確認，證明特區政府仍有意於「光復香港、時代革命」此八字間的灰色地帶之中留有餘地，有助掃除DQ陰霾。再者，近年社會亦所以出現DQ陰霾及擔憂，乃因為選舉主任充當搜證兼裁判角色，社會不清楚其DQ準則為何。為了令市民特別是有志從政者更清楚選舉機制，政府宜考慮從根本檢討選舉制度，令提名程序及參選準則更加透明，並鼓勵年輕的反對聲音從街頭走到議會之內，從長遠方面「止暴制亂」。