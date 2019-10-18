浮屍案突顯社會跌「塔西佗陷阱」

一具浮屍上月22日在油塘海面被發現，死者身份公開後，網民紛紛質疑她因為參與反修例示威而「被自殺」，不僅群起自發尋找「疑點」，更包圍死者生前就讀的職業訓練局青年學院，要求校方公開閉路電視畫面，部分人更因校方未「全力配合」而暴力破壞校內設施。這些在正常社秩序下無法想像的行為，突顯「信任」這個價值如今在香港社會何等脆弱，這宗浮屍案即便尚有疑點，也不代表外界可用各種手段「公審」。政客更不應該不加分辨就把事件當作政治籌碼，令人覺得變相在消費死者。

網民發起10月11日早上於香港知專設計學院悼念及聲討活動。（陳諾希攝）

一直以來，香港發生類似發現屍體案件時，有一套行之有效，涉及警方、殮房、醫護人員、驗屍官等等不同人員的處理程序，市民甚少質疑，但近月「被自殺」傳聞卻此起彼落，弄得人心惶惶。市民對相關機制失去信任，政府不無責任。反修例示威以來，政府與警隊以至政府的公信力一落千丈。浮屍案引起軒然大波，多少說明香港社會落入「塔西佗陷阱」，政府失去公信力，當務之急是採取切實行動重建信任，否則難以恢復管治能力。

尊重死者 追查真相不應過火

香港社會如今充滿情緒，公眾對可疑事情特別敏感，希望還原真相，這種心情可以理解。雖然如此，但其手法亦須謹慎、有分寸。死者母親周四（10月17日）接受電視台訪問，稱她基於與女兒的溝通，以及參與警方調查，相信女兒是自殺。一如所料，不少網民對此並不滿意，繼續質疑。上述訪問確實未能解答網民此前列出的一些疑點，少女死因仍無法確認。但是，少女的母親同時表示自己被起底，工作地點都被公開，至三更半夜都遭人滋擾，致她不敢出街。即便意欲知道真相，但是否就可以合理化起底及滋擾家屬的行為呢？死者母親在訪問中哀求「放過我們一家人」，說明過份的行為正使她受到二次傷害。

五區快閃遊行，大批市民由中環遮打花園出發，有人帶同15歲少女陳彥霖的照片表達訴求。（高仲明攝）

更令人扼腕的是，泛民政客竟然公開消費死者。例如周四（17日）泛民主派議員在立法會手持白花，當着特首面前聲言悼念死者。如果死者果真「被自殺」，涉及到公眾利益，政客當然應該質問政府。如果有合理充份的質疑，泛民政客理應善用其資源及能力務實跟進，例如可以邀請法醫作解釋，而非只是鎂光燈面前抗議。再者，所謂死者為大，政客在處現相似事件時應有分寸。從死者母親訪問中，可見她相對反感女兒事件被捲入政治事件。實在令人不禁懷疑泛民政客為死者「討回公道」前，有否顧及其家人的意願？

政客既未提出可信證據，又似乎沒得其家人認同，便認定事件有可疑，難免令人懷疑他們是否真心追求真相，為家屬利益着想。香港社會當下嚴重撕裂，不同意見人士各自傳播對自己有利或是中傷他人的資訊，流言蜚語充斥網絡。正是在這種時候，政客不論基於何種立場，都更應該負責任地以事實說話，而非將未證實之流言擴大。

重建公信力 突破塔西佗陷阱

無論如何，油塘浮屍案已成為一宗公眾事件，政府有關部門應該盡速查明真相，盡可能公布資訊，消除外界疑慮。我們須知道，油塘浮屍並非獨例，而是反映了政府和警隊公信力已近崩潰。古羅馬史學家塔西佗（Tacitus）曾指一旦統治者被人民討厭，他做的事無論是好是壞，都只會令人人民的討厭。這番話後來被人引用並成為了所謂的「塔西佗陷阱」。過去數月政府處理諸多問題不當，沒有即時回應市民的關心，致使公信力臨近崩潰，無疑正落入了塔西佗陷阱。除了每次發現浮屍時都會令人質疑，雖然政府屢番強調8月31日警方在太子站採取拘捕行動時沒有造成任何人死亡，但至今仍有很多人堅信當晚有人被害。這些都反映市民對政府是何等不信任。

面對如此困境，政府唯一可行之路是徹底改變，盡速重建公信力。我們建議政府盡快更換部分問責官員，例如掌管司法的律政司司長鄭若驊，任用具有公信力的人物擔當。另一方面，民調顯示絕大部分市民希望政府成立獨立調查委員會，全面調查反修例風波前因後果，政府應當盡快作正面回應，疏導社會怒氣。只有當政府與市民重建信任關係，才有可能突破現時的膠着困境。