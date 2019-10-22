刑毀商舖歪風不可長　政府應果斷解決問題

自反修例風波以來，社會「黃藍」愈見撕裂，市民隨了發起罷食和罷買，暴力示威者甚至直接破壞或焚燒商舖。部分商戶因支持政府，或名字觸及「中國」、「上海」、「北京」而遭受破壞，情況已經失控。面對違法行為，警方有必要執法；但港府同時應雙管齊下，以實際行動解決民怨，不能令社會「坐以待斃」。

由店分黃藍 到暴力失控

周日（20日），重慶大廈外有南亞裔人士準備冰水派發遊行人士，不少市民形容此舉成功「We connect」，將過往被社會所邊緣化的少數族裔重新連結，事後有市民發起到重慶大廈排隊幫襯。但是從另一個角度看，市民將商戶分成「黃店」及「藍店」，開發地圖支持一些商戶、罷食另一些餐廳，反映「黃藍之別」已走入生活，社會氣氛撕裂。

《香港01》出版之初就提出這樣的警示：社會撕裂、大家都輸。目前除了出現消費上的「黃藍之別」，暴力示威更伴隨破壞場面，破壞範圍亦越趨擴大。眾多中資企業、支持政府的商戶不能幸免，優品360、不同中資銀行再次成為目標之餘，眾多商戶亦疑因「誤中副車」而遭受破壞。

不論目標為何，破壞商舖也是不能接受。示威者破壞港資的東亞銀行後貼上一二百元，已不能彌補其破壞。在風波中鮮有發言的「北京同仁堂」更疑似只因「北京」二字招人破壞，種種事件均令市民惶恐示威已失去理性。破壞若更趨嚴重，社會代價沉重。

要勸說已經在暴力中迷失的示威者，也許困難。但暴力對社會及對示威者本身之禍害均甚巨大，作為社會主流的「和理非」便應挺起腰骨，不應默許破壞行為。泛民主派更應帶領「和理非」繼續以和平、理性、非暴力手法爭取訴求，堅持過去「和理非」的道德光環，為一眾「和理非」說一句話，讓社會回歸平靜，讓政府繼續施政。

吉野家分店門口再遭破壞。（歐嘉樂攝）

政府應急市民所急 盡快解決困局

另一方面，眼看社會愈來愈多人受牽連，連多商戶連生意也做不成，除了要警方執法及維持治安外，政府也須要急市民所急，盡快解決問題。對於商戶的損失，政府若能為中小企提供更多支援，當然會受歡迎，但這些做法始終只能治標。要重建營商環境，讓商戶不再因為政治衝突而遭殃，政府也要治本。

政壇近日連番傳出風聲，引市民猜測政府態度軟化。上周五（18日）政務司司長張建宗形容個別警員的某些行為或稍有過分之處，指是電光火石間難以完全依足規矩行事，疑承認警隊犯錯，又指重組警隊「非首要」議程，惹市民猜想政府有機會接納「重組警隊」要求。周日（20日）特首林鄭月娥接受電台訪問，亦表示支持警隊並非「盲撐每一位警務人員，每一個行動」，不容忍包括警隊的任何違法行為，又指監警報告若有爭議或會動用獨立調查。社會有聲音揣測官員為調查開路，不論實情是否如此，也側面反映出市民非常希望能獨立調查、改革警隊。

過去一個多月可見，政府似乎未懂剛柔並濟之道，甚至有進退失據之嫌。林鄭九月與市民對話，無疑是懷柔手段，但對話會距今一個月，至今未見實質具體措施以消弭民怨。另邊廂政府訂立《禁止蒙面規例》，欲以強硬手段應付街頭示威，但推出後市民反感，未能立竿見影。而《施政報告》更是令人失望，完全未能針對經濟、社會結構等多方面下藥。在香港民研的的民意調查中，港人對港府的整體滿意度已跌至23.3分，73%市民不滿意施政報告內容。

經過四個多月，政府應該明白，政治問題始終要由政治解決。成立獨立調查委員會目前得到社會廣泛支持，意見跨越政治光譜，反修例事件成因、警隊紀律問題有待全面徹查。政府一直聲稱由監警會檢討便可，其實是以鴕鳥為師，因為監警會的檢討範圍有限，且無權力傳召證人及搜證；獨立調查及監警會雙軌工作亦無不可。歸根究柢，成立獨立調查委員會是大動作之舉措，可能要克服不同的壓力，及平衡各界關注，但這豈不是政治領袖應有之能力嗎？