杜魯多驚險保住總理之位　掌少數派政府該如何走下去？

選前被眾多醜聞纏身的加拿大總理杜魯多，周二（22日）在面臨重大挑戰下慘勝，其所屬執政自由黨雖以157席保住全國最大黨地位，卻大幅流失20席，距離過半數的170席尚差13席，須籌組少數派政府，依賴其他政黨支持方能執政。此對於曾經為西方自由派新希望的杜魯多而言，無疑為重大打擊。加國史上曾出現13個少數派政府，杜魯多前兩任的馬丁（Paul Martin）及哈珀（Stephen Harper）皆曾組織過少數派政府，當中大多壽命不過年半。杜魯多雖然很可能保住總理之位，然而在光環消退之後，他的前路將會如何呢？

四年前以年輕美男子形象贏得加拿大總理的杜魯多，確實曾為國內外人帶來不少幻想，其自由派的鮮明風格，關注及支持婦女、少數族裔、不同性傾向者。其甫上任宣佈的30人內閣名單，一半為女性，當中亦有不少非白人部長，被譽為史上最多元的政府班底。然而杜魯多近乎完美的公關形象卻因連串醜聞而幾乎消逝殆盡。其年初被踢爆涉嫌以其權位向時任司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求對方放棄檢控工程企業SNC-Lavalin，結果引起軒然大波，選舉前夕又被翻舊賬，指其於多年前派對中「塗黑臉」，有種族歧視之嫌，皆令杜魯多清明、平權的形象大為受損。

然而在野保守黨黨魁希爾（Andrew Scheer）為何不能乘勢而上，取杜魯多而代之呢？事實上保守黨的得票有34%，比自由黨的33%為高，議席卻只得121席，比自由黨少36席，箇中原因為加拿大單議席單票制之選舉制度，令保守黨於幾乎盡攬草原省份如艾伯塔（Alberta）、薩斯喀徹溫（Saskatchewan）之議席。但保守黨在草原省份之得票，補償不了其於東部紐芬蘭與拉布拉多（Newfoundland and Labrador）、愛德華王子島（Prince Edward Island）、諾華斯高沙（Nova Scotia）、紐賓士域（New Brunswick）大西洋四省之傳統自由黨票倉，以及主要大城市多倫多、蒙特利爾、溫哥華之失利。例如保守黨於有34席之艾伯塔省之選票，便多過坐擁合計110席之魁北克省及大西洋四省。

加拿大大選：現年40歲的保守黨黨魁希爾是杜魯多最大對手。（AP）

加拿大現Wexit呼聲

保守黨幾乎盡攬草原省份之原因，是艾伯塔及薩斯喀徹溫為石油重鎮，近期因石油價格不斷下跌而面對數十年以來最嚴峻之經濟危機。為討好年輕選民以及將自己塑造為抵抗氣候危機之先鋒，杜魯多明言會逐步取締石油工業，轉移採用可再生能源，此亦令當地選民大為反彈，紛紛轉投保守黨，甚至提出「Wexit」，將西加拿大脫離加拿大獨立建國。雖然杜魯多任內提出跨山油管擴建計劃（Trans Mountain expansion project），企圖挽回草原選民支持，但卻遭環保組織及當地原住民極力反對。因關注氣候議題成名的瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）選前便到艾伯塔示威，要求關注氣候危機，卻遭當地運輸業及能源業工人踩場，足見能源及環保議題在當地之對立何等尖銳。

希爾在能源議題上採取親石油立場，聲稱一旦上台會撤銷碳排放稅，此舉卻得罪了較為支持環保的年輕及城市選民。加上身為虔誠天主教徒，希爾的保守社會立場一直被自由黨窮追猛打。一段2005年希爾在國會反對同性婚姻之演說在社交媒體上廣傳，而當傳媒質問希爾現今立場時，希爾只是顧左右而言他。希爾又承認自己反對墮胎，雖然其聲稱不會因其個人信仰在政策上展開討論，但希爾之保守立場在社會風氣普遍相對自由的加拿大來說，明顯格格不入。而且希爾一味主張減稅削赤，達到收支平衡，老掉牙的保守主義，相比起杜魯多相近的減稅及寬免政策，希爾並未說服選民其經濟主張有何與別不同。

加拿大大選：新民主黨黨魁是信奉錫克教的少數族裔議員駔勉誠。（AP）

此次選舉的兵家必爭之地，是最大省份的法語省魁北克。相對杜魯多出身法語家庭的優勢，希爾的法語則比下去。加上當地政黨魁人政團近年軟化其魁獨主張，支持度有反升趨勢，比起2011年跌至僅四席的史上最大敗績，逐漸回升至上屆2015年的十席，以及今屆的32席，搶走各大黨不少議席，成為此場選舉的最大贏家。而走左翼路線的第三大黨新民主黨，在魅力型領袖前黨魁林頓（Jack Layton）因癌症突然離世後一蹶不振。此次由鍚克教徒駔勉誠（Jagmeet Singh）首次擔綱，雖然在競選後期有起色，仍然無法分走自由黨足夠選票，而自由黨亦大打「投新民主黨即是投保守黨」的訊息，要求選民集中票源，力阻保守黨勝出。

最終選舉結果雖以自由黨驚險勝出，但接下來杜魯多要順利施政，必須依靠其他黨支持。魁人政團表明無意加入政府，而駔勉誠則提出六大訴求，包括應付氣候危機、推動藥物補助、發行免息學債、削減通訊費用、興建公共房屋、徵超級富豪稅，作為支持杜魯多政府之條件。以自由黨走中間路線的自由經濟立場，能否接受新民主黨的極為進取主張呢？以加國過去少數派政府大多於年半便倒台的歷史來看，杜魯多日後之路恐怕如履薄冰。