屯門異味竟成懸案？　政府應擺脫官僚作風

屯門周一（28日）出現不明氣體侵襲事件，區內不少居民吸入氣體後身體不適，有人質疑不明氣體氣味與催淚氣體相似，懷疑警方不慎於社區洩漏，於晚上發起圍堵警署行動，引發警民衝突。毋庸置疑，事件嚴重影響該區民生，政府理應徹查成因，才能對受影響居民作負責任的交代，釋除公眾憂慮。惟至今政府不但未承諾全面調查，不同部門自事發後更擺出事不關己的態度，盡顯官僚作風。

政府無力釋除公眾憂慮

周一下午起，屯門多處傳出刺鼻氣味，不少市民吸入氣體後出現咳、流眼淚、鼻涕等疾狀，區內不少民居、中小學、甚至老人院及幼兒園均表示聞得相關氣味。同時，不少人形容氣體與催淚氣體氣味相似，懷疑氣體是因警方於大興的行動基地測試催淚彈而洩漏。大批市民入夜後包圍此處要求交代，並爆發警民衝突，至少70多名示威者被捕。

示威者在大興行動基地對出聚集。(陳浩然攝)

市民感憤怒及要求交代事件絕對可理解，惟事件演變成嚴重衝突，實在不必要。異味侵襲社區，居民實實在在身受其害，政府部門理應交代清楚，免除他們的憂慮。但現實卻是政府部門「官僚病」發作，如當區組織「屯結新墟」發言人張可森批評，事後政府不同部門只表示「唔知、唔理」：警方澄清「唔關佢事」，沒有於大興測試催淚彈；而消防處在派員到場後因聞不到有異味，故將事件列作「善意虛報」。另外，環境保護署在接獲投訴後雖即時派員到場調查，惟同樣指未察覺明顯異味，亦沒發現可疑的氣味源頭。當市民對來歷不明的異味心焦如焚，政府部門有欠積極的回應實在可堪災難。

屯門區異味事件嚴重，據悉當日有超過十宗市民因吸入不明氣體不適入院的個案，居民對此自然對此產生揮不之去的陰霾，政府有負責更積極調查事件，還受影響市民一個交代。政府直至周五（1日）才正面回應事件，仍然沒有承諾主動徹查事件，只稱按情況再作跟進調查，不禁教人認為政府有意讓事件不了了之，難言為負責任。事實上，本港在1997年同樣發生類似事件，當時天水圍有學校受不明氣體來襲，造成多人不適送院，惟環保署隨即徹查，更證實事件與懲教署和警方機動部隊在青山練靶場內施放催淚彈有關。對照當下，環保署及各部門今次卻無主動承擔調查屯門事件的負任，有倒退之嫌。

另外，居民起初將矛頭指向警方，警方亦有責任回應疑慮，然而他們只是於社交媒體發文澄清並無在屯門使用過催淚氣體，連一份正式的聲明亦沒有。隨政治氣氛緊張，警民關係本已跌破冰點，姑勿論事實為何，警察如要平息公眾對他們的憂慮，應該更詳細交代相關細節。更何況，屯門居民已因此事與警方直接發生衝突，警方再難以置身事外。警方與其擺出事不關己之姿態，倒不如協助查明異味的真相，幫助環保署徹查異味來源。

當日居民一度懷疑氣體由大興行動基地傳出。（林振華攝）

真相才是調停衝突的良方

諷刺的是，想追查真相的好像只得市民。坊間近日有不少論者對事件作出不同推論，例如前天文台台長林超英就利用其科學知識，再參照媒體報導，推論出警方大興行動基地未必為氣體源頭，似乎為迄今比較有說服力的說法。不過礙於資源有限，坊間能否如實還原真相，始終成疑。歸根究祗，還原真相、為公眾釋疑的責任本來落於政府部門身上，只是各部門卻似乎無意盡責，你推我讓，任由社會恐慌彌漫。

政局不穩，政府公信力每見低下，只有真相才能調停衝突及平息風波。不論是屯門異味事件，甚至是修例風波以來的連場衝突，政府必須拿出承擔，徹查背後成因，停止讓社會無止境地撕裂下去。