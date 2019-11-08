年宵「降呢」成花市　政府須有智慧處理

鼠年將至，來年年宵市場攤位拍賣即將展開，然而食環署基於目前社會狀況，周四（11月7日）宣布為保障公眾安全及社會秩序，來年年宵將不設乾貨市場，即變相成為不節不扣的「花市」。政府絕對有責任保障公共秩序及市民安全，但不設乾貨攤位的安排卻引起不少質疑，更何況年宵為社會傳統，甚至可能緩和社會氣氛，不宜貿易犧牲。政府不論如何安排，均須有政治智慧，交代箇中考慮時亦要有圓滑手腕。

食環署決定，來年1月19至25日舉行的年宵市場將不設乾貨攤位，只提供濕貨攤位及快餐攤位，為食環署自2000年成立來首次。食環署稱，為保障公眾安全和公共秩序，及有效管理人群，將擴大部分濕貨攤位面積，故減少整體攤位的數目，並且擴闊通道。食環署亦會持續評估風險，不排除在競投成交後亦會暫停甚至取消年宵市場。

年宵是港人傳統慶祝農曆新年的活動之一，不少市民都會「一家大細」地參與。（資料圖片）

禁售乾貨 原因何在？

更甚者，食環署今年更有新增的競投條款及使用限制，當中最受「關注」的，是政府有權隨時暫停或終止全部或部分年宵市場，而只須向檔主發出口頭或書面通知，更毋須交代原因。如檔主進行違法、不道德及不符合年宵市場宗旨的活動，署方亦有權要求終止。年宵市場向來不乏含政治意味的商品及政黨攤位，有論者如支聯會副主席蔡耀昌質疑署方理由牽強，擔心新安排涉政治考慮，變相打壓出現諷刺政府的產品。

社會衝突無日無之，如人多擠湧的年宵市場被捲入激烈衝突，絕對危及公眾與經營者安全、利益，故食環署因公共秩序及市民安全作出改動，固然合理。但因此不設乾貨攤位，卻似乎有嫌牽強。食環署解釋，明年年宵集中賣花，主要因為市民具購買年花的需要，與及花農有需要出售種植多時、不能耐放的年花，而且賀年植物體積較大，難以在年宵市場以外覓得同規模的出售地點，故在一併考慮公眾安全下，署方決定擴大濕貨攤位面積，整體攤位數目因而減少，故只能提供濕貨攤位。

比較乾貨經營商，年宵更深遠影響花農、年花銷售商的生計可以理解，但只要減少整體攤位數目，再調配乾貨與濕貨攤位的數目，大概已能符合保安要求，不一定要取消設立乾貨攤位。署方強調市民有需要購買年花，但市花一樣易於市面購買，不見得有必要將年宵市場全作「花市」。再者，若論對年貨的需求，市民對購買乾貨的需求一樣殷切。過去年宵乾、濕貨攤位競投一樣激烈，以去年維園情況為例，乾貨攤位平均競投價為26,630元，與濕貨攤位29,881元相差不幾，可見市場一樣看好乾貨生意，印證背後需求不少，故不設乾貨攤位同樣影響市民。

用意合理 惟解釋不足

社會衝突持續，當局改動年宵安排，無可厚非。年宵市場不論如何縮減規模，均有機會製造危機，署方不因噎廢食而直接取消，而是按情況再另行安排，固然是考慮了經營商的生計與社會的反應，方向值得肯定。但亦因為政治氣氛緊張，政府更須有圓滑手腕，避免觸發更多不必要的反對聲音。例如年宵乾貨與濕貨攤位乃是相輔相成，純屬花市的吸引力只會大減，絕對會影響年宵市場人流，濕貨經營商的生計一樣會嚴重受挫。

食環署公布，2020年宵將不設乾貨檔。有濕貨檔主擔心政府突然取消年宵會招致損失，決定不競投攤檔。相中人與報導內容無關。（資料圖片）

更甚者，年宵往往是年青人發揮創意，設計及銷售不同類型商品的最大平台之一，而鑑於目前政局緊張，不論是買或賣，市民自然是躍躍欲試，期待在年宵市場買賣類似商品。如食環署禁止年宵出售乾貨，自然惹來政治猜疑。如何平衡安全考慮及社會需求，無疑考驗當局的政治智慧。部署不慎，影響不止是市民大眾的利益，更有機會製造另一場危機。政府必須慎思年宵安排有否改善之處，並且向公眾清楚交代箇中的考慮。更根本而言，特首林鄭月娥應把握未來兩個月時間，盡快展開全面改革，別令新春前夕的社會仍然劍拔弩張。