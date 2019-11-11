周一（11月11日）是英國紀念戰爭中犧牲軍人與平民的節目，有網民借題發揮，發起「紀念日三罷」，以表達對政府的不滿。港九新界不同地一早有示威者集結，以堵路等方法企圖強迫市民配合「罷工」，結果一如所料，多區市況大混亂及爆發警民衝突，更引發危及人命的極端事件。

「罷工」本是國際公認的保障勞工權益，《基本法》亦列明香港居民有罷工的權利和自由，然而周一這場行動卻是以違法手段發起，並打正旗號要「強制」其他市民「參與」，堵路、阻止港鐵運作等行為，目的正是造成交通癱瘓，使市民無法正常上班。毋庸諱言，這是以自己口中的「自由」奪取別人的「自由」，也是消費他人的利益追求自己的政治目的。世界上沒有一個文明社會認同個人的自由可以凌駕他人的自由，對於這種強迫他人配合的行為，必須予以嚴厲譴責。

相信不論立場為何，市民都已清晰看到，連月的社會衝突示威使香港社重陷入嚴重內耗，就抗爭而言，持續多時的種種暴力破壞早已與反修例運動「初心」背道而馳。一些激進示威者恐怕也正是眼見無法抗爭處於膠着狀態，才企圖以「罷工、罷市、罷學」的方式向政府增加施壓。罷工、罷課是否能帶來他們想要的抗爭效果另一回事，但其本來應是「和理非」的抗爭方式，而罷與不罷也應該是個人決定，強迫不想罷的人一起罷，不但不是維護自由，更是一種暴力行為。

葵芳有馬路佈滿雜物。（梁鵬威攝）

所有的「和理非」必須要從根本認清，真正向政府施壓的是民意，而非暴力或非法行為。在當下運動膠着之時，如果大部分的市民認同要以「三罷」提升壓力以達到目的，示威者只要組織自由參與的「三罷」便可以了。如果他們的訴求和所用的手法得到大眾認同，自然會有眾多市民參與，根本無須以堵路、破壞交通的手法強迫他人參與。強制他人罷工罷學根本不能算得上是「民意」表達。極端一點說，恐怖分子發動襲擊也會令很多人「被罷工」，但我們能稱之為民意嗎？當然，我們絕非指示威者就如恐怖分子，但如果示威者認為自己的理念高尚，就不應該以強迫手段進行，而是應該用道理說服其他人支持。

反修例示威已達五個月，其間多次有人組織罷工罷課，但最終響應者遠未達期望。當然，香港的勞工環境對罷工有着多制肘，但多次「三罷」無疾而終，大家也應該是時候反思一下。今日有示威者堵路期間，向反對他們的市民問「你吔咁鐘意返工咩？」這種問題除了顯示他們理虧之外，更反映了他們自己似乎不食人間煙火、不知廣大百姓之苦。有很多基層手停口停，每天上班並非是「鐘意」，而是生活迫人。一些暴力抗爭者經常指他們沒有將來，「無嘢好輸」，但「被罷工」影響的也包括了廣大低下階層，這種行為無疑就是「窮人鬥窮人」，毫無成果可言。

年輕的暴力示威者可能入世未深，但各大泛民政客沒有道理不知道「罷工罷市」對廣大香港低下階層的生活造成嚴重傷害，他們如果甘心繼續做鴕鳥，對這些任意消害以至損害他人利益的行為不作任何譴責，根本就沒有資格當民意代表。