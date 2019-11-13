「保區選」需要全社會的合作

示威者發起的癱瘓交通的「大三罷」持續，多個地區包括香港中文大學、太子、銅鑼灣、大埔等地更爆發激烈衝突，引起社會各界廣泛關注，也令人擔心原定於11月24日的區議會不能如期舉行。

周二（11月12日），包括前財政司司長曾俊華、前保安局局長黎慶寧、曾提名林鄭月娥參選的「蘭桂坊之父」盛智文在內的125名社會賢達，以「保區選 一票顯民心」的口號登報聯署，要求「政府需盡最大努力，確保區議會選舉順利進行」。

聯署中直陳區選的意義和重要性，「一場和平、公平公正、合乎程序公義的選舉，不但是市民應有的公民權利，同時也是以和平理性解決社會爭議的有效辦法。」他們相信選舉過程中的廣泛辯論，和選民的選票可以讓政府更明白市民的所思所想，有助為社會找到出路。

前財政司司長曾俊華、前保安局局長黎慶寧、曾提名林鄭月娥參選的蘭桂坊之父盛智文在內的125名社會賢達，以「保區選 一票顯民心」的口號登報聯署。（曾俊華FB圖片）

這些社會賢達聯署登報，本身反映了他們也憂慮區議會選舉將被押後。之前建制派接連以辦事處遭破壞或落區受滋擾等原因，憂慮區議會選舉不公，令社會擔心建制派是藉此向政府施壓，要押後或取消區議會選舉。周日（11月10日），多名民主派立法會議員因在5月在立法會的行為而被捕或預約拘捕，也令人質疑這是否與即將舉行之區選有關。如今局勢可謂草木皆兵，政府實有責任讓社會有信心，區議會選舉能夠在公平、公正的環境下盡可能如期舉行。

然而，正如區選順利舉行是社會大多數人的願望，使其如期舉行也是每名香港人的責任。除了社會賢達發聲、政府要設法保障區選外，暴力頻生的局勢亦的確令人擔心區選將被擾亂。就此，不論是示威者、「和理非」抑或不分政見的市民，均須盡快令社會降溫及回復理性，維護和珍惜區議會選舉這表達意見和競逐議席之機制，讓香港能重返正軌。

11月10日多名民主派立法會議員因在5月在立法會的行為而被捕或預約拘捕（資料圖片／余俊亮攝）

所謂「窮則獨善其身，達則兼濟天下」，更有能力和影響力的社會賢達，又是否已盡其社會責任，兼濟天下？隨反修例示威愈演愈烈，許多香港人各自歸邊，對另一個陣營不停指罵，仇恨以幾何級數增長。在這段日子，所謂的「中間派」縱然沒有添柴添火，但也沒有挺身而出，為衝突的雙方勸架。少數人如港大理學院院長艾宏思（Matthew Evans）、中大副校長吳基培等大學師長，周二嘗試盡所能到衝突現場，或幫忙溝通、或呼籲雙方冷靜克制，若然我們因為種種原因而放棄了這重要角色，盡快叫停已失控的暴力趨勢，區議會選舉一旦最終無法如期舉行，我們難道沒有責任嗎？

區選順利舉行是社會大多數人的願望，使其如期舉行也是每名香港人的責任。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

如今社會的主旋律是譴責，但在兩極社會氛圍下，單靠譴責無法平復深層的矛盾，反而增加對立。香港目前更需要的是多方的反思和共同努力。所有在這個社會享有聲望和影響力的人，均應盡己所能，促成改變及和解。其他人無論在社會有何角色，亦應該想一想身邊的「黃」與「藍」因何撕裂，問自己能為他們做甚麼。正因為區議會選舉茲事體大，關乎逾400萬選民之投票權，我們更應該超越一己好惡，認清出路。