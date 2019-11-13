停課「跌入圈套」？　政府應變能力受考驗

特首林鄭月娥周二（12日）振振有詞稱不能貿然停止社會活動，否則就中了示威者的圈套，並認為應由學校自行決定上課與否。但隨暴力示威持續，當局翌日宣布周四停課。政府不惜「打倒昨日的我」，以師生安全考量為先，固然值得肯定，但特首的立場反覆不定，反映其處理騷亂場面的應變能力有限，實教社會擔心。

自上周末以來，新一輪暴力示威蔓延全港，不只港鐵遭殃，周一（11月11日）起多區主要道路亦被嚴重堵塞，交通癱瘓，市民上班上學困難。加上示威者與警察發生衝突，不少老師家長擔憂學生在路途的人身安全，要求政府宣布停課。

根據教育局在2015年的「學校處理緊急情況的安排」通告，停課安排是校本決定，不一定等待政府指示，而且應以安全為先。但教育局的角色仍然舉足輕重，例如颱風來襲，早已熟習應變程序的學校亦要等待教育局發出正式告示，才安排學生提早下課等機制。

中學校長會義務總幹事黃謂儒強調，停課不等同罷課，前者是因應實際環境不容許而不得不停，亦歡迎學生回校與師長聊天。（李恩慈攝）

然而，特首林鄭月娥周二（12日）表明，因為不願看到社會的正常活動貿然停頓，拒絕考慮統一停課，否則就會跌入示威者發動「三罷」的圈套。的確，示威者肆意堵路，甚至焚燒列車車廂、損毀路軌架空電纜等，警察應全力執法，止暴制亂。但學生與市民之安全亦應為重，林鄭若然為了意氣之爭，既無助緩解對立氣氛，亦顯得未夠思慮周全。

當然個別學校有個別的情況考慮，今早我亦了解到有幾所學校可能因為個別情況在今天停課，我留意到大學在昨天亦公布了停課，但整體上，任何政府的決定，貿然將香港一些正常的活動停了下來，將會跌入這個圈套，造成香港社會停擺的現象。 林鄭月娥周二出席行政會議前發言

停課安排不統一，學校學生唯有各自謀劃對策。部分中小學和幼稚園未有事前宣布停課，學生「排除萬難」回校，以免曠課；亦有學生因為交通、安全或健康考量經已選擇缺課，導致班內學生不齊，老師難以如常授課。亦有中學校長表示，部分未宣布停課的學校感受到壓力。

有學生出門才知學校已決定停課。（麥凱茵攝）

周三（13日）早上七時半，教育局公布由家長和學生決定是否停課，被批評消息來得太遲，容易引起混亂。當局再於同日下午宣布翌日全面停課，就當前市面情況而言，這雖算是正確決定，但無疑反映政府的應變不周，部署混亂。

事實上，各區交通自周初起幾近癱瘓，道路障礙重重，政府不是不知道。既然如此，政府實有條件及早部署，實事求是，包括顧及學生安全，有序地安排停課。若能早點果斷宣布停課，家長師生可以及早安排居家學習，毋須浪費這兩三天的時間。當局只要要求校方保持校舍開放，足可照顧返校學生，問題本非棘手。只可惜林鄭月娥意氣說話太盡，無疑自增政治壓力，令其要改變立場、從善如流時，亦擔心落人口實。

一年多前香港遭受颱風山竹吹襲後，政府沒有果斷停工停學，已惹來廣泛批評。如今反修例示威持續，政府明知暴力示威癱瘓交通、警民衝突尚未平息，竟亦未能妥善處理停課安排，甚至後知後覺，足見其應變能力之差。如今香港正值敏感時刻，管治危機未解，可以預料示威及衝突尚會持續，政府能否準確判斷未來的社會形勢，就不同之可能情況作出部署？兩星期後便是區議會選舉，政府又是否已有周全策略，而非意氣用事？