沉默的人與暴力的抗爭

所謂的「強制罷工」導致全港烽煙四起，各種交通工具受到攻擊，大量市民無法正常上班。破壞者也許以為自己的圖謀得逞而沾沾自喜，然而，「01觀點」已多次直言，用強制手段甚至暴力去威脅其他人配合自己，徹底背離了示威者宣稱為「為自由而戰」的說辭。如今那些極端示威者變本加厲，甚至圍毆自發清理路障的市民、居高臨下向駕駛電單車穿過路障的人投擲汽油彈——這種行徑與誅除異己有何差別？

攻擊交通系統與堵路早已成為極端示威者的「常規」行動，不單癱瘓香港日常運作，更對普通市民的生活造成嚴重滋擾。破壞者一直宣稱自己只是對死物攻擊，但隨着危及他人性命的「私了」日益嚴重，這番話已成詭辯。從周一開始，暴力示威者多次攻擊沒有挑釁他們、只是默默地清除路障的市民。周三早上，旺角有市民單單因為自發清除路障而被「私了」；西灣河有市民清除路障，有示威者竟然叫囂：「呢個係示威者畀你嘅最後警告，不要移走路障，否則我地會使用暴力！」或許他們自以為這是在諷刺警察，但卻暴露了自身的霸道野蠻。

紅隧口有人從天橋擲雜物落馬路，紅隧來回線全封。(歐嘉樂攝)

這些攻擊清除路障市民的行為，不單是什麼政見，什麼立場的問題，而是強迫他人配合的「滅聲」行為，已遠遠超越「示威」的範疇。內地官媒《新華社》周三發表社論，抨擊這些行為「突破法律、道德、人類文明的底線，其暴行無異於恐怖主義的行徑」。反修例運動的大多數參與者一直爭取站在道德高地，指控官媒上綱上線，抹黑抗爭者的良好意願，但當有人在「抗爭」這把大傘的遮掩下公然作出超出社會道德價值的行為，大家還能再義正辭嚴對外界的抨擊作出反駁嗎？

一部分附和暴力示威者的人試圖解釋，很多想罷工的人怕被公司「清算」，所以不敢配合。但另一邊廂，難道毫無底線的「私了」不是也在逼迫市民敢怒不敢言嗎？許多打工仔被迫默默承受當前極不正常的社會形態，然而這不代表他們認同那些過激甚至極端的破壞行為，從連日來即使鐵路停駛、道路阻塞，大量市民仍在極混亂的交通情況下想方設法上班可見一斑。

一批身穿反光衣的人協助防暴警清理路障。(勞敏儀攝)

有些示威者對此深感不忿，叫嚷道：「我們為您哋擋子彈，點解你哋唔肯配合下？」但他們是否又想過他們的行為已與民心背向？他們又是否只活在自己想像的抗爭世界，而不去傾聽其他人的心聲？他們所做的，跟他們口中所憎恨的，到底又有何分別？