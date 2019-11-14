止暴制亂　議員、高官「得個講字」？

示威者持續發起「三罷」，社會陷入前所未有的混亂，止暴制亂無疑為從政者當務之急。然而，在空前混亂下，一眾政客、高官顯得無能和失語。無能者，建制派議員與政府竟就誰帶頭清理路障一事互相推諉，相當無聊；失語者，泛民議員對不斷升級的暴力視若無睹，縱容暴力行為蔓延。社會衝突已多次擦槍走火、危險日增，從政者們何時才有覺悟，帶社會重回正軌？

周四（14日），立法會議員於大會提出緊急質詢，質問政府有何對策平息民憤。議員、高官的建議乏善可陳之餘，更上演了一場小鬧劇。建制派議員詢問高官能否身先士卒，帶頭到堵路地方清理路障。工聯會麥美娟稱之為「全城止暴大行動」，要政務司司長張建宗統領所有部門作全城清潔、掃垃圾大行動。張建宗回答道會認真考慮有關建議，更順水推舟反建議一眾議員一起清理道路。

止暴制亂豈是兒戲？

教人無奈的是，社會陷入空前混亂，流血甚至傷亡事件已經不幸發生，政客提出的治亂方法竟只是由高官帶頭掃街，議政質素低得教人啞言。高官帶頭參與清潔活動並非新事，美其言這可顯示高官貼地感受、協助解決民生問題，但對解決實際問題作用不大，一旦操作拙劣，更會惹來做「政治騷」般的批評，反感。當示威者對港府的怒火如日中燒，一般市民對政治亂局、社會失序煩得生厭，建議政府作這種「政治騷」，隨時幫倒忙。

建制派議員也許習慣於用這種方式逼迫政府關注社區，或是在政府提出有關方案時主動配合。表面上這有助於為政府高官營造親民形象，議員想則可增加自身曝光率，但想深一層，維護社區整潔本屬公務服務供應者份內事，要勞煩高官「紓尊降貴」掃街，不正反證政府與議員在平常情況下沒有做好本份嗎？如果清理路障就能止暴制亂，社會何需耗費大量公帑給一眾高官？

《逃犯條例》修訂爭議曾使議事廳變成講手之地。(資料圖片）

政府決策層需要具備高屋建瓴看待與解決社會問題的能力。教人失望的是，政務司司長張建宗身為一眾問責官員之首，不但沒有止暴制亂的實際建議，反而只能順應議員無關痛癢的討論，邀請議員一同落區清理路障。這證明他要麼未改其官僚保守思想、作風，真誠相信「政治騷」有助平息騷亂，要麼對當前亂局方寸盡失。誠如麥美娟批評，政府只有「很嚴厲的譴責，最最最最最嚴厲的譴責，再加上『絕不容忍』」，但虛言背後竟沒有實質的舉措可助社會止暴制亂。反修例風波延燒多月，政府處理危機能力之低有目共睹，當被問及是否知道市民最大怨氣何在之時，作為政府第二把手的張建宗竟以沒有民調在手為由而回答不知，實在叫人驚訝。

近日市區多個重要路段被堵塞。（勞敏儀攝）

請從政者拿出覺悟

衝突使社會不斷步向被暴力、仇恨吞噬的邊緣，暴力破壞愈見嚴重，持不同政見的市民於街頭以暴力互相「私了」的事件此起彼落，不只一名市民受傷垂危，社會實在有需要立刻向任何形式的暴力割席。但在此危急關頭，泛民政黨仍是對示威中的暴力默不出聲，只知機械式地譴責特首，沒有議員敢表態指摘暴力示威者的行為已無任何理性可言，無異於助長暴力歪風。「01觀點」一直擔心，泛民政客或會因輿論或選票壓力而不敢向暴力說「不」，若真如此，他們不僅是背棄一直信守的「和理非」原則，更會令到他們本應愛惜之城市難以止亂。

止暴制亂並非空泛口號，需要一眾從政者付出，運用所擁有的資源、影響力，處理當下的急切危機。觀乎連月來政府與政客們的表現，他們顯然未能有足夠覺悟、甚至能力解難舒困。修例風波演變至今亂局，不分光譜之從政者均難辭其咎。若政府及議員仍然珍惜香港，不願它白白犧牲於暴亂之中，就該嚴肅看待目前嚴重之事態，放下政治利益及計算，認真在止暴制亂發揮應有的角色。