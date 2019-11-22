【區議會選舉】珍惜手上一票　向政治投機者說不

周日（24號）舉行的區議會換屆選舉，選民將選出452名議員為代議士，處理地區事務。雖然受反修例風波影響，本屆選舉吸引了不少政治素人參選，社會情緒高漲和選舉政治化，但社會不能忘記區議會的原意是以社區建設為己任，便應警惕政治投機者，免得賠上四年光陰，押注於政治口號而遺忘了社區工作的重要性。

有別於去屆選舉，本屆區議會的競爭程度實為近年之最，1090名候選人將競逐452個由民選產生的議席。這個數字不但打破去屆的總候選人數，同時沒有任何選區的候選人能自動當選，「零競爭」已是俱往矣。整體來說，社會上下的政治參與度有所提升，公民社會的發展日趨成熟，但受當前撕裂的氛圍影響，不止有人希望能從區議會的體制中，爭取更大的話語權，同時也有人抱着「報復心態」參選，宣洩對現況的不滿。不過區議會的本意，是讓選民就地方行政區的民生事務一表己見，推動社區自治，故選舉的標準實非找出空喊政治口號的人物，而是選出着眼於改善民生的社區代表。

理論上，由於區議會將產生出六名立法會功能組別議員，以及117席特首選舉委員會委員，使其影響力不只地區事務。但區議會作為築構民主政治的鋪墊，其眼光應優先着眼於民生議題。一如《區議會條例草案》所列的職能，區議會不僅要就影響地方行政區內的福利事宜、公共設施及服務、地區公共工程、舉辦社區活動向政府提供意見，更需要就改善環境、康樂及文化活動、社區活動等撥款。因此，區議會不只是處理市政、交通等議題，且政治色彩有限的地方組織，亦是培養、鍛煉政治人才的入門階梯。

可是，要衡量何謂「稱職」的區議會候選人，「黃、藍」的政治之分實在難以作為準則。須知，衡量議員的能力不只在於其如何看待當前的社會爭議，而是在於參選人對社區事務的熟悉程度、居民聯繋能力等社區治理範疇。2003年的區議會選舉，在社會氣氛高漲下，民主派獲壓倒性勝利，惟及後的結果亦反映出，區選政治化僅能讓一眾選民發洩對政府的不滿，而忽略了其他同樣迫切的民生所須，終使區議會的發展蹉跎了四年光景。是以，選民投票時更應集中於政綱倡議、社區服務經驗作為衡量標準。

撇除地區工作，選民亦可留意有志於服務社區的參選人，能否針對現行區議會制度的種種不濟，提出改革良方，以完善區議會的職能。2000年港府將市政局和區域市政局廢除後，區議會一直予人諮詢組織，而非法定組織的無能觀感，連帶其存在價值也備受質疑。若然社會被空泛的政治口號打亂方向，支持視社區工作為「雞肋」的參選人，將錯失在制度裏提出改革的契機，延續現時「地區研討會」的性質。反之，有意投身社區服務的參選人，至少亦應能點出區議會在財政權、地區服務權和諮詢制度的不足之處，說服選民改革的迫切性。這才能完善區議會的理想功能，提升居民由下而上的關注和參與度，從而建立議會和議員的認受性。

每一票的份量或許是微不足道，但集合起來卻是推動社區變革的力量，小選區的結果更可以由幾票之差而決定。過去不少人笑言建制派只靠蛇齋餅粽收買民心，但區議會本為處理社區治理的制度，而社區工作又必然涉及民眾的物質需求，故過去建制派能主導區議會的現實，也可視之為扎實地區工作之果。然而，在風高浪急的社會情緒下，選民務必認清挾着民怨出選的政治投機者，免得白白浪費了保貴的一票。