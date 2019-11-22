一場遊戲一場夢　泛民與暴力示威者都應該夢醒

最近一個多星期接連在中文大學與理工大學發生的暴力對抗令人震驚。7月1日年輕人破壞立法會時，恐怕沒有多少人想過短短幾個月後會在香港看到勾起文革夢魘的場景——學生用不容質疑的態度強迫自己的校長表態站隊，也許也沒有人想過，學生會親手把校園變成武器庫。

幾個月前，恐怕也沒有多少人會想到香港竟會有一大批「勇武」年輕人，像吃了迷幻藥似地投入暴戻抗爭，舉着美國、英國國旗，沉醉在「時代革命、光復香港」的口號中，喊得愈響亮，愈不能自拔。這些年輕人熱衷於在街頭跟警方對抗，在連登或Telegram等社交平台上談論如何使用暴力，諸如「火魔法」、「毒魔法」，「魔法師」、「冷氣軍師」等網絡遊戲詞彙成為他們的共同話題。他們不辨真假地搗毀焚燒、圍毆被視為政治敵人的「死物」與「活物」，更發明了「私了」、「裝修」這些自我美化的暗語，掩飾其行為的暴力本質。暴力就這樣快速升級，不可遏制，當然，那些「勇武派」相信自己一直站在反抗的道德高地之上，既神聖又浪漫，即任性又夠威。

在理工大學的嚴重暴力衝突中，警方曾開咪指現場的同學辛苦考入大學，卻「當玩遊戲」，毀壞學校圖書館與實驗室。在互聯網時代，確實有不少年輕人習慣了網絡遊戲，幻想着虛擬世界的戰爭遊戲能與現實世界對接。有人用網絡世代形容在互聯網普及下成長的年輕一代，虛擬世界的特性塑造了他們崇尚不受約束的個性，跟不上變化的父母師長面對着他們就變得「離地」。然而，由網絡世界的「貼地」回到現實生活，又何嘗不會變得「離地」？

從世故的眼光看，一些抗爭者表現出的「離地」，甚至達到難以想像的地步。就以他們時刻掛在嘴邊的「時代革命」而言，又有多少人真的細細思索過「革命」這兩個字背後的複雜意涵，包括歷史上一次又一次伴隨着它而出現的血雨腥風？他們當中有人把自己與六四運動參與者相提並論，而在內地微博，有自稱參加過六四運動的人如此留言：「三十年前，我和我的同學們曾在天安門廣場絕食抗議，餓到幾乎暈厥但義無反顧。革命，通常意味着犧牲、流血、甚至付出生命，因為革命行為必然會違反現行法律，因而必會得到當時當地合法政權的處置，但如果你真的是一個革命者，應為心中的理想坦然接受，慨然赴義，而非一面打砸燒殺，一邊蒙面、換裝、逃跑，試圖逃避制裁。拋開立場和政見，僅從這個角度，這些黑衣人已足令我不齒。」

社會運動往往產生一些美好想像，曾幾何時，「Be Water」是反修例運動參與者引以為傲的行為模式，可如果「Be water」就能實現抗爭的目標，中大與理大的暴力場面也就不會發生。有趣的是，隨着中大與理大「陣地戰」的失敗，網絡世界上又有人重新吹奏起「Be water」。

這場數十年不見的社會風波，暴露許多香港年輕人的歷史知識與對香港政治發展的認識薄弱，原因也許就在於他們還「年輕」，不熟悉政治的複雜，甚至往往對此感到不屑。只是，視他們為同路人的香港泛民主派政黨，應當深知政治世界充滿博弈與妥協。可惜的是，如今一眾泛民政客也許善於在立法會「拉布」與做好反對角色，但卻提不出具建設性的社會改革方案，結果是他們的政治能量不斷減弱，在這場運動之初已被年輕人們拋棄，也就理所當然。

回溯泛民主派的發展歷程，雖然他們反對中央政府處理香港事務的許多決策，但也不是一直鬥爭。1980年代，泛民領袖就曾多次與新華社香港分社的領導者溝通，甚至和當時的社長許家屯成為「老友」，主要是因為彼此都不接受殖民地政府，積極支持香港回歸。雖然六四事件讓雙方「決裂」，但回歸後的二十二年中，北京從來沒有停止過與泛民保持互動。在董建華時期，這種「商量」在香港人看來非常自然不過，但隨着香港與內地實力的消長，泛民和北京的頻繁會晤日益變得政治不正確。2010年以後，香港社會充斥反內地情緒，泛民和北京官員的會面，次次都在社會引發軒然大波。2010年，在市民爭取普選呼聲日盛的情況下，泛民主派領導人物走入中聯辦談判，也引起兩極反應。但是，雙方最後達成協議，完成政改，在2012年立法會選舉中增加5個直選議席，它們大部分落入泛民手中。

如今的泛民代議士已然沒有前輩的胸襟與風骨，有的只是對選票的算計。在既定政治立場與操作上，政客選擇性發聲或許無可厚非，但自上周激進示威者強制推動「三罷」，暴力升級到令多數市民不能容忍時，泛民主派議員們依然噤聲不言，就無法不讓人懷疑他們還有沒有是非觀念。恐怕他們此時想的更多的是如何與「勇武」割席，但又不知道如何才能使自己安全着陸。這就是政治的現實，沒有過多的浪漫與理想，更沒有虛擬世界的重新來過。

年輕人是未來的主人翁，但如果未來棟梁缺乏獨立思考能力，對網上以訛傳訛的言論不加批判地接收，不能理性地認識香港的問題，又如何為日後的香港社會打穩根基？更為可惡的是一些有心人不斷蠱惑、鼓動和支持年輕人以身犯險，自己卻躲在後面，不承擔後果。面對這一代的年輕人，我們曾撰文要求「成年人要對大學生負責」，而現在，無論是年輕人還是泛民主派的精英們，都必須要清楚，盡快從這場遊戲或睡夢中覺醒，為香港的未來多做些現實的思考與謀劃，否則香港毀掉的不只是一代人。