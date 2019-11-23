區議會選舉是終結暴力之契機

反修例風波爆發至今衝突未息，襲擊政治人物、破壞政黨辦事處的劣行接連發生，各方均擔憂周日（24日）舉行的區議會選舉亂象頻生。然而，與其一味擔憂，不如各盡其職，政府保障選舉合規，選民亦應踴躍投票，支持踏實改革社區，勤於區政的候選人。若有候選人支持以暴力解決爭議，選民必須用票阻止其當選。要香港重新前進，體制改革不可少，區議會正是出路。

暴力不能解決地區民生問題

社會必須認清，終結暴力，區議會才可發揮功能，務實惠民，理由有二。第一，區議會的本業是造福民康，解決地區問題，分配政府的地區撥款，收集和反映民意給政府。區議會能夠順利運作，市民長年抱怨的地區沉痾就可有序處理；而議會要順利運作，選舉必須順利舉行。相反，無休止的街頭和針對政治人物的暴力事件，只會破壞選舉和議會，亦無助增加地區福祉。

區議會的本業是造福民康，解決地區問題，分配政府的地區撥款，收集和反映民意給政府。（資料圖片／羅君豪攝）

第二，港人渴望本屆區議會選舉推動香港變革。修例風波既鼓勵人參選，致使自動當選成為絕唱，更催谷了大量新登記選民。須注意的是，選民對區議員的要求日高，不能滿足於區議員簡單的政治立場和行動宣示，前車可鑑是原因之一。2003年，不少泛民成員乘着民怨，在區議會選舉勝選，其後因為政績欠奉，四年後建制派便翻盤。今時今日，選民既要求區議員明辨是非，亦要求堅實政績。滋事者的暴力行徑可能令同伴及支持者洩一時之憤，但不能得到大眾長遠認同，亦會窒礙變革，徒令社會空轉。

因此，支持、縱容暴力衝突的人，難令人信服是有心建設地區，造福地區。

要終結暴力 選舉必先公平

當然，要區選順利舉行，選舉過程必須公平、公開，候選人和選民可以按其意願，不受威嚇和阻撓去競選和投票。今次選舉選情激烈，相信票站、拉票糾紛定不會少。警方、選舉管埋委員會及競選團隊必須從速及克制處理，避免演變成毆鬥。

選管會必須再三確保投票過程公正，包括票站人員不偏不倚、投票點票記錄齊全等。（資料圖片）

更令人擔憂的是，萬一出現舞弊，外界實難信服選舉結果，還牽起更大的紛爭。2011、2015年兩屆區選，「掌心雷」、種票醜聞不絕於耳，後者更爆出賄選事件，即有人利誘本土派政團出選「鎅票」，最後被判入獄。以往，港人還信賴執法部門和法院糾正舞弊劣行，再由重選平息爭議，但當下社會躁動，對政府部門信任度極低，醜聞無論在選舉天或者之後被踢爆，怒氣定必更急更重。

就此，選管會必須再三確保投票過程公正，包括票站人員不偏不倚、投票點票記錄齊全等。香港社會千瘡百孔，亟待修補，但暴力絕非出路，暴力既不能處理無數急迫的地區問題，且會滋長更多暴力，進一步破壞社會秩序。港人常言選舉得來不易，要積極參與，就讓香港舉辦公正透明的區議會選舉，選民透過選票彰顯民意，區議員履行天職，在議會督促政府改善民生。