大國邊陲爭民主　格魯吉亞狹處求存

由反對修訂《逃犯條例》而衍生的大型抗爭運動至今，已經歷時近六個月。此次的香港抗爭，與世界各地一浪接一浪的示威運動此起彼落，從南半球的智利聖地牙哥到北半球的英國倫敦，從亞洲的印尼雅加達到非洲的蘇丹，全球示威運動猶如蝴蝶效應互相影響，當中西班牙加泰隆尼亞獨立運動之示威者，便明言其示威模式啟發自香港，法國黃背心更高舉與港同行的旗幟以示支援。而香港的抗爭者亦有其取經之地方，其中2014年烏克蘭革命，以及其紀錄片《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰》更成為抗爭者「天書」。不少市民於社區舉辦放映會，便是播放此套電影。

《凛冬烈火》也許為香港示威者帶來鼓舞人心的作用，紀錄片最終以親俄羅斯的烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）出走俄羅斯為結尾，革命似是以勝利告終。然而，在紀錄片中的故事結束後，烏克蘭的發展卻不斷惡化。莫斯科策動克里米亞舉行公投，歸併俄國。親俄民兵組織又在俄軍支援下，於烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）地區與烏軍激戰，並宣布脫離烏克蘭獨立建國。烏克蘭至今仍處於分裂內戰狀態，而俄國吞併克里米亞似乎已經成為既定事實。

其實烏克蘭之經歷並非新事，蘇聯解體後，多個原屬蘇聯勢力範圍夾處俄羅斯與西方國家的地緣政治角力，不得安寧。2008年，格魯吉亞與境內一直爭取獨立的親俄南奧塞梯地區（South Ossetia）爆發武爭衝突，俄羅斯揮兵南下佔領了南奧塞梯及另一親俄地區阿布哈茲（Abkhazia），佔格魯吉亞全國的兩成領土。

《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》（Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom）電影截圖（IMDb）

格魯吉亞總統富可敵國

擁有300萬人口的格魯吉亞位於歐亞接壤的高加索山脈，西臨黑海，北鄰俄國，南邊則與亞美尼亞、阿塞拜疆、土耳其接壤。出身當地的名人有前蘇聯最高領導人史太林。格魯吉亞長年為蘇俄領土，於1991年蘇聯解體後獨立建國，自此一直在西方及俄國的十字路口中翻來覆去。蘇共時代已經掌權的格魯吉亞總統謝瓦爾德納澤（Eduard Shevardnadze）因長年的腐敗問題及施政不善而大失民心，於2003年國會選舉涉嫌舞弊之中爆發的「玫瑰革命」，兵不血刃的推翻謝瓦爾德納澤政府。自此格魯吉亞採取全面親歐路線，包括主張加入北約等，令格俄關係大為受損，親俄的南奧塞梯分離份子因而更加激化，最終導致2008年格俄戰爭。

此時在莫斯科發跡的格魯吉亞首富伊萬尼什維利（Bidzina Ivanishvili）棄商從政，宣布成立格魯吉亞夢想黨，並大舉競逐2012的國會選舉。《福布斯》稱伊萬尼什維利的家財高達49億美元，佔格魯吉亞國民生產總值差不多三份一，其富可敵國之家財，對格魯吉亞可發揮之影響，可想而知。憑着其財力及聲稱要同時爭取歐俄的平衡政策，格魯吉亞夢想黨於選舉中嬴得國會多數，伊萬尼什維利本人成為總理，而該黨亦乘勝於翌年的總統選舉中擊敗於「玫瑰革命」運動中上台的統一民族運動黨，自此格魯吉亞夢想黨一直控制總統及國會，全面執政。

不過由伊萬尼什維利掌握實權的政府在位日久，亦開始出現腐敗指控。伊萬尼什維利任命其前私人保鑣為內政部長、其私人律師為司法部長、其私人醫院主管為衞生部長，都惹來任人唯親之嫌。格魯吉亞政府又開始收窄言論空間、打壓公民自由，試圖影響明年的總統選舉。最高法院早前裁定將全國最多人收看之電視台交予親政府商人接管後，多名曾批評政府的記者即遭解僱，不少行家亦因抗議高層而憤而辭職。伊萬尼什維利又在選舉前經其擁有之慈善機構撥出約五億美元，捐助60萬名國民還清債務，接近國內17%人口，被質疑有買票之嫌。

示威者批評現有制度對執政黨有利。執政「格魯吉亞夢想—民主格魯吉亞」黨自2012年開始執政。（美聯社）

尚待實現的制度改革

對格魯吉亞夢想黨最嚴重之指控為其親俄路線。伊萬尼什維利政府雖然一直採取同時爭取歐俄之平衡政策，但被指對俄立場軟弱，並對南奧塞梯的親俄武裝組織逐漸逼近格魯吉亞腹地之行動坐視不理。今年6月，曾投票支持阿布哈茲脫格獨立的俄羅斯國會議員戈維諾夫（Sergei Gavrilov）到格魯吉亞國會訪問，被邀請坐上主席位上以俄語發言，引起國民不滿，紛紛到國會大樓前示威，警方以催淚彈及橡膠子彈驅散，造成大量示威者受傷。最終政府接受反對派統一民族運動黨要求，承諾改革國會選舉制度，把目前一半比例代表制及一半單議席單票制的混合制，改成類似德國的全面比例代表聯立制。

單議席單票制被視為有利大黨格魯吉亞夢想黨，不利財力較弱並且在野的統一民族運動黨。事實上從本港最近的區議會選舉可看出，雖然民主派此次選舉中得票率為57%，建制派為42%，但選舉結果卻以民主派奪得八成半議席的壓倒性勝利，可見格魯吉亞反對派的憂慮並非無的放矢。雖然單議席單票制於美英等傳統民主大國之國會選舉中運行已久，有論者認為有利兩黨制及政局穩定，不過此「勝者全取」的方式運作的選舉制度，是否真切並全面反映民意，亦一直有所爭議。反對派提出按比例分配議席的要求，可以理解。

不論如何，執政格魯吉亞夢想黨雖然承諾選舉改革令示威稍息，但11月13日卻否決改革方案，再度使局勢升溫。示威者再一次包圍國會，政府則出動防暴警察並首次使用水炮車，導致多名示威者嚴重受傷。本來政府近年收窄言論空間，又接連爆發貪腐醜聞，已經令民怨沸騰，再加上示威者本來要求被指要為6月警方強硬清場負責的內政部長加卡里亞（Giorgi Gakharia）辭職，他卻更上一層樓，被委任為總理。現今政府出爾反爾，令社會對其信任徹底破產，亦勢必局勢進一步惡化，甚至有可能重演2003年玫瑰革命或2014年烏克蘭革命。

格魯吉亞民眾對普京的厭惡在此海報中顯露無遺。（Getty Images）

不少反對派人士相信，在富可敵國的伊萬尼什維利把持下，發生種種破壞制度的行為，自脫離蘇聯獨立後得來不易的民主制度已是危如累卵，而現在格魯吉亞亦再度重臨親歐及親俄的十字路口。

事實上，格魯吉亞、烏克蘭等前蘇聯加盟共和國都擺脫不了政局動盪及分裂危機。本身經濟較為富裕、較早加入西方陣營的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛波羅的海三國政局較為穩定，而哈薩克、土庫曼、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克斯中亞五國，則依然奉行專制統治，與俄羅斯關係良好。由盧卡申科（Alexander Lukashenko）執政逾四份一個世紀的白俄羅斯，則是幾乎與西方斷絕來往而全面親俄，相反，格魯吉亞、烏克蘭此等親西方與親俄勢力長期拉鋸的國家則無可避免成為大國角力之場所，加上內部民主根基不穩，貪腐壟斷嚴重，國民普遍貧窮，政局亦因此而長年動盪。

回過頭看今天的香港，在政治現實中不容「獨立」，但卻由於特殊歷史歷程而深受西方價值觀影響，以至於「一國」與「兩制」之間的磨擦，釀成當下社會困局。此次由《逃犯條例》修訂引起的「恐中」情緒，跟格魯吉亞由「反俄」示威衍生的反政府運動，也有相似之處。雖然中港之間的矛盾終究非國與國的比併，而是於中國主權下中央與地方之間之內部問題，但無可否認香港正處於中西角力的鋒尖浪口，美國在此次反修例運動中的高調介入，甚至推動《香港人權與民主法》，也把本來為內部問題的香港進一步拖進了大國博弈中。只是，格魯吉亞2003年爆發「玫瑰革命」，曾被視為民主之勝利，然而十多年過後，人民仍要走上街頭對抗政府，可見民主制度之成功，除了選舉之外，仍要有一系列經濟、社會，甚至國際政治之因素。港人爭取落實普選民主訴求時，也可從格魯吉亞身上汲取一些教訓？