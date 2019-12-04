議事不透明、網頁局限多　監察區議會無從說起

區議會選舉落幕，當選人背負選民眾多要求，解決地區的政治和民生問題。選民參與意識日益上升，更熱衷監察議會運作，偏偏區議會連最起碼的大會直播亦欠缺，焉能談得上面對市民。若說實踐政綱是區議會的成果，那麼建立透明議會就是根基。唯有根基堅實，市民才得知議會成效。

區議會雖未至於重門深鎖，但絕非透明開放。今年3月為例，屯門區議會曾討論「明日大嶼願景」，有區議員阻止民間團體拍攝及社交平台直播，而該區議會議事守則列明新聞界以外的旁聽者不能拍攝。不過，並非所有區議會均下禁拍令，因而被人質疑規例鬆緊不一。尤有甚者，跟立法會不同，區議會大會和委員會只有錄音，大會欠缺逐字記錄，只有整理版本。萬一傳媒沒有派員採訪大會，外界就不能得知會議全部過程。

區議會記錄欠統一標準

同樣重要的是，區議會應該實名記錄會議發言者和投票結果。議員是民意代表，需要為言行負責，萬一決策有錯誤，外界可以從會議記錄追究責任。而由於會議冗長，外界更不應浪費時間在錄音片段搜尋，在文字記錄搜尋則更快更準。現時並非所有區議會會議也實名記錄發言，例如葵青區議會的委員會至今仍毋須實名記錄會議發言者，屯門區議會則連大會也毋須實名記錄。有區議員認為這會避免會議記錄冗贅，而且外界可從錄音翻查發言者，但這正違反問責精神，令市民無從監察區議會。

再者，表決規則亦是「各區議會各處例」，例如在荃灣、灣仔區議會，主席須根據大多數出席議員的意見，決定以不記名或以舉手方式表決，但沒有訂明記名表決的準則。不過，在沙田區議會，過程則較嚴謹，包括「如有議員即場反對，則仍須進行舉手表決」，又訂明若有五名在席議員支持，有權要求將表決正反雙方姓名紀錄在案，主席不得拒絕。其實，各區區務縱有不同，但性質不會相差太遠，表決程序毋須着重「地區特色」，反應一視同仁。

2019年區議會選舉，以非建制派在議席上大勝落幕。（資料圖片／盧翊銘攝）

網站「機械人」趕客

此外，區議會網站的資訊發放一向為人咎病，常見批評包括各區議會的文件格式不一，部份文件只有掃描或圖像版本，難以抽取文字和表格。其實，網站的搜索功能亦缺陷處處，例如難在搜尋器精準尋獲網站文件和資訊。最重要的一個缺陷是，區議會網站內附robots.txt檔案，向搜尋器表明不可要求檢取網頁或檔案。民政事務總署回覆查詢時指出，內附擋案是避免引致網頁處理太多搜索而影響瀏覽速度，亦正與網頁服務供應商跟進，更新網頁設定。

民政事務總署回覆「01觀點」全文： 本署並沒有在採購現時區議會網頁服務時，要求加入禁止於搜尋器內搜尋區議會網頁資料的設定。在收到傳媒查詢後，我們作出進一步了解，得知有關設定為搜尋引擎檢索器提供一個執行方針，原意是避免引致網頁出現負荷過重情況而影響瀏覽速度。為更方便市民於搜尋器內搜尋區議會網頁的相關資料，本署現正與網頁服務供應商跟進，更新區議會網頁的設定。至於區議會網頁內的文件，現時大部分文件(如會議紀錄)均以可閱讀格式上載。本署會不時檢視區議會網頁的文件資訊，以進一步開放數據，便利市民瀏覽有關資料。

政府早年取消兩個市政局及加強區議會職能，網站是區議會直接接觸市民的途徑，理應有充足容量應付網絡查詢，例如參考立法會、乃至香港電台、天文台等常用網站的伺服器配套，而非純為速度而限制流量。不過，網站質素和內容沒有與時並進，令部分市民擔心政府有意窒礙市民了解區政。民政總署現時才醒覺改善網站服務，只能說是後知後覺。

三招開放區議會

總的來說，區議會應該三管齊下，令議會運作更透明開放。第一，各區議會的大會及委員會均須網絡直播，若避免議會混亂，應安排官方直播，並在指定時間內上載，同時劃出地方給旁聽者攝錄。第二，會議記錄須實名記錄議員發言，表決動議和事項時亦須實名記錄立場，並應取消地區差異。第三，區議會網站要「拆牆鬆綁」，增加伺服器容量，歡迎網站搜尋器抓取網站資料，增加網民搜索地區資訊的機會，亦須讓更多文件內容方便電腦軟件閱讀，輕易讓市民整理和分析資料。

誠然，區議員不論任何政治立場，均應設法開放議會，鼓勵居民監督議會，增加議會公眾之間的信任，亦增加居民對地區的歸屬感。過往民主陣營及其選民狠批建制陣營在區議會閉門造車，亂花公帑，提出開放資訊的選民亦較多反對建制派，如今民主陣營主導區議會，他們更應身先士卒，首要拆除資訊牆壁，否則就是自打嘴巴，愧對選民。另邊廂，政府多番強調區議會為地區重要的諮詢架構，掌握一定的地區決策功能，理應緊隨開放數據步伐，不可落後其他政府部門及立法會，身兼區議會秘書處的民政事務總署責無旁貸。

這不是光說兩句就能實現，中間牽涉增加人手和器材，架設攝影機、硬碟和線路、記錄會議、重製會議文件等，也要各區議會通力合作，尋求一致準則，民政署應盡力配合，包括向決策局爭取撥款。