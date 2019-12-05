又有人鼓勵狙擊香港01？

有人企圖通過網上宣傳，發起大家在Facebook上unlike《香港01》，包括不分享我們的資訊，這不是第一次，估計亦不會是最後一次。發起人的目的是讓人不再看《香港01》，通過不分享我們發佈的資訊，干擾Facebook的計算法，減低我們的傳播力。香港是一個法治社會，鼓動他人unlike《香港01》說不上光彩，但不違法。我們不會干涉別人行使言論自由，但不代表會默默忍受，有權對這種無聊動作表達不認同與反對，保護自己的言論和新聞自由。我們希望鼓吹者純粹只是想宣洩個人喜惡，而不是試圖消除異見。

事實上，利用人們尤其是年輕人的情緒與躁動，通過政治抹黑來遊說其他人遮蔽不同觀點，包括用道德要脅，是低級的「說服」。一些偏激媒體喜歡用這種方法聚眾，部分手段其實和中共的專制手法有異曲同工之處。當然，《香港01》如此受到「關注」，說明我們具備社會影響力，市場地位也威脅到長時期霸佔輿論的傳統新聞勢力。不過，通過unlike手段減少競爭，而不是通過做好自己來增加受眾，是一種懦弱的表現，也達不到削弱《香港01》競爭力的結果。打着民主自由旗號，卻鼓勵撕裂來對付異見，甚至消滅異見，是特別卑劣的行為。年輕人不應受這種卑劣行為左右，而是要學會接受社會存在多元觀點，如果只蝸居在自己想像的小天地，藏身在「年輕」這個軀殼中，將永遠長不大。

新聞行業的成功之道就是要知道如何與社會脈絡緊密相扣，既不能跟風，亦不可以離地，既要引領輿論，更要辨清風向。新聞的定義已經改變，網絡世界讓簡單資訊變得價值不大，一百年前路透社靠着將資訊在歐洲和美洲之間傳遞取得成功，但如果今天依然故我，必然關門大吉。新聞包括對資訊的分解、分析、判斷，甚至包括調查，核實，求證，網絡素人或KOL也許在傳播上較有能力，但通常無法完成新聞的本份工作。一些人認為UGC（User Generated Content用戶生成內容）就是未來，並將取代PGC（Professional Generated Content 專業生成內容），這是言過其實。UGC最能反映社會事實的說法亦屬偏頗，因為事實並不絕對，不同人看見的事實可以不一樣。這也造成UGC往往只能提供一己之見，很多時候是在瞎子摸象。

01記者連月來緊貼反修例風波事態，為讀者提供第一手資料。（資料圖片／01記者攝）

做新聞專業應有的工作

《香港01》能夠在短短不到四年打破維持了二十多年的香港新聞業格局，原因只有一個，就是回歸新聞基本面，做新聞專業應有的工作，而不是被籠罩在意識形態的香港新聞業界牽着鼻子走。首先我們不怕得罪政府，不怕得罪新聞界「大佬」，不怕得罪社會習慣了的道德教條，不怕得罪泛民或建制，包括他們的意識形態，也不怕得罪西環，不怕得罪商界、甚至市民。這並非因為我們有恃無恐，而是無欲則剛，我們絕不會無端生事，更不會因為對某人某事的喜惡而徒生是非。

其次是我們強調要真正認識社會議題的方方面面，不會用膚淺道理來評頭品足。新聞從業員的最大考驗，就是是否具備了解報道議題的知識。太多人學了幾句政治口號就視政策為兒戲，不學無術，打着「新聞自由」旗號就以為可以打遍天下無敵手，這是幼稚的做法，玷污了所有人重視和追求的「自由」。同樣地，一些接近權力中心的建制代表，以為有權在手，就可以目中無人，這與他們憎惡的反對派又有多少分別？我們沒有能力集合博覽群書、才高八斗的記者和編輯，但我們懂得群策群力，做好分工，持續學習，盡量在各個領域提升自己的認識，強調態度端正、對人誠懇，知道講錯就要改正，既不會認為真理在自己手裏，更不會以為「有理就大曬」。

第三就是要擁有正義、包容和具前瞻性的價值觀。任何事物都會變化，但在社會事務中有一件事是不變的，就是眾人之事必須符合眾人的利益，不是符合某個人、某個群體，甚至是某種意識形態或政治教條的利益。個人不是社會，眾人才是社會。利益不是根據教條或者某種信念，如自由主義或保守主義，更不是將美國政客的利益凌駕於香港的利益之上，而是根據眾人實實在在對自身生活需要的感受。將個人主義凌駕於社會之上，假以自由之名，既是自欺欺人，更是讀死書。民主不是空談的口號，更不會只是有關選舉，它是眾人管理社會事務的方法論，至今並沒有普世接受的實踐模式。將英美政治制度定義為民主並不理想，至少它沒有達到符合眾人利益的原則，太多人在這個制度中受到剝削與不公。試問，不包括「經濟民主」又如何是真正的民主？

將英美政治制度定義為民主並不理想，至少它沒有達到符合眾人利益的原則，太多人在這個制度中受到剝削與不公。（資料圖片／余俊亮攝）

從兩種形勢變化認識香港

上面三點是過去幾年《香港01》逐步建立自己行業地位和市民接受度的原因。新聞行業是商業行為，需要資本，但只有資本並不會帶來成功，事實上，新聞行業是最不受資本規模影響的產業。多年前我考慮是否創辦《香港01》時，注意到兩種形勢的發展：中國強勢崛起和民族復興改變了過去一百多年的世界政治，中國與西方進入相互重新認識、對立、甚至是衝突的階段，並且成為「世界百年未有之大變局」的主要參與者，香港在此「大變局」中被動地扮演着獨特的角色；另一方面，香港社會面對嚴重的社會轉型挑戰，它與不少發達經濟體一樣，觸及香港長時期忽略的深層次結構矛盾，突出了既得利益群體與弱勢群體之間的衝突，之前的佔中運動和最近的反修例騷亂都是這種矛盾和衝突的結果，它們寄生在政治議題中，產生嚴重的社會不穩。當然，如果我不是香港土生土長的中國人，這些觀察只會是學術研究的一部分，或者就是《紐約時報》的一篇稿，不會讓自己全身心陷入這件歷史大事中。或許沒有太多人認同這種心情和認識，認為它與香港問題離得太遠，只是一種想像，世事沒有這麼複雜，但《香港01》就是以上述兩種形勢變化作為認知香港、中國、世界的顯微鏡和望遠鏡。

不斷批評和抹黑《香港01》的人，除了用黃、藍來定義他們自己的認識，更荒謬是用「紅色」來指責《香港01》。荒謬之處不是他們在指鹿為馬，而是未搞清楚鹿與馬的分別時，就對一隻鹿是馬還是鹿妄下判斷。香港人生活在「紅色」的國旗之下，這既是大家身處的現實，亦是大多數人的選擇，有何值得指責之處？在回歸之前，大家手裏拿的是英國香港護照，就算自己聲稱是「中國人」，又如何從法律上證明自己的身份？同樣，在回歸之後，就算手中拿着的是BNO（英國海外國民護照），也無法聲稱自己是英國人，因為英國政府從一開始就拒絕讓你做英國公民。當然，你可以說自己是無奈做了「紅底」，是父母的錯，但香港是自由的，沒有人可以阻礙別人移民。只是，在作出移民選擇之前，我殷切期望大家先積極推動香港的改革，不要一時衝動，放棄這個土生土長、承載着各種回憶、有着一群你所熟悉朋友的地方。要做好這件事情，首先要接受香港是中國的一部分、自己是「紅底」，就算你對內地沒有任何好感或興趣，也至少將香港做好，這才是有意義的選擇。

《香港01》從一開始就認為香港「是時候改變了」，因為它實在有太多地方無法滿足我們的想像與追求，特別是年輕人。在改變的過程中，既得利益群體必然首當其衝，但如果改變之後的社會讓最多的人安居樂業、擁抱未來，這樣的變化就是值得的，更何況社會不穩也不利於既得利益。個別群體的利益從來就不應該阻礙社會整體的發展，更何況我真切認為改革不會無理剝奪一些人的利益。最近發生的社會衝突已經告訴大家，繼續忽視社會的公平正義，既做不到、亦不切實際。既得利益群體只能選擇主動參與改革或被改革，因為改革必然是衝突之後修復社會的唯一路徑。

香港人生活在「紅色」的國旗之下，這既是大家身處的現實，亦是大多數人的選擇，有何值得指責之處？（資料圖片／龔嘉盛攝）

推動社會改革才能消滅暴力

有人揚言建制群體就是被改革對象，這種判斷沒有錯，但將反對派視作改革者，卻是只見樹木。香港的建制不只是所謂的建制政黨，而是包括絕大多數公務員、商界、絕大多數中產階級、專業群體和泛民政黨的「建制」，他們或者是批評政府的一群，但卻不等同他們沒有用各自的方法鞏固着「建制」。就以法律界、醫護界、金融界、中環人為例，他們大部分是近期反修例衝突中站在「反政府」一方的群體，但他們是否意識到自己也是既得利益群體的一員，是通過扭曲社會議題來阻礙着香港改革的一群？這種說法或許政治不正確，但它是事實，醫生拒絕接受外來從業者，律師不斷保護自己的驚人收費，不都是絕佳的案例嗎？就以泛民為例，他們在過去二、三十年，什麼時候用要求政改的激情來推動退休改革、住房改革？在港鐵上市、領展私有化過程中，專業群體是否考慮過這些政策將會造成分配不公？在政府停建公營房屋或拒絕全民退保時，戴耀廷是否想過用「佔中」來反對？梁國雄是居住在公屋的泛民議員，他除了搬棺材和阻礙別人發言之外，做過什麼實事？一些政治人物出任議員之後衣食無憂，又有否考慮過劏房家庭的困局，用推動普選的力度來改變弱勢群體的生活？

經過歷時六個月的衝突，大家不會再相信衝突只是因為修改《逃犯條例》，而是因為社會中存在深層次結構矛盾，反修例只是引子。這六個月內警察執法時使用的武力讓香港市民極度憂心，但責任能夠完全歸咎於警察嗎？絕大部分支持反修例的市民都認為政治議題政治解決，區議會選舉結果就是政治解決，政府必須承擔引發暴力的所有責任，承擔建制派完敗的後果，但這些都無法證明暴力的合理性。一些泛民政治人物只知道叫喊香港沒有民主自由，如果真的如此，衝突又憑什麼可以延續至今？一些人宣稱香港的一國兩制、港人治港、高度自治是謊言，但解放軍始終沒有出動，這是否說明他們被自己的想像蒙騙了？民主自由應否持續發展？當然！一國兩制、港人治港、高度自治有沒有改善空間？當然！但這一切都必須建立在提升香港社會公平正義的基礎上，它既是民主自由、一國兩制的前提，亦是目標。缺少公平正義，一切民主自由都是空話，而香港人的全面和深刻的改革共識是兩種追求結合的起點。

《香港01》已經是香港社會現實的一部分，不會輕易被消滅，勇武派鼓勵「黃絲」unlike《香港01》只會證明他們的空虛與離地。暴力被激發起來有着客觀規律，並非無理，但它的消失同樣會是社會前進的必然結果。改革就是促使勇武派退出歷史舞台的手段，只有通過改革，才能有效控制暴力，最終消滅暴力。《香港01》希望在這個過程中，年輕的勇武派會反思自己的真正作用，改變身份，用更有效的方法推動改革，而不是成為被改革消滅的對象。