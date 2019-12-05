【美國總統初選】黑人女將退選　讓路溫和派小鎮市長？

美國本來膠着的民主黨總統初選，開始出現微妙變化。在原本人滿之患的初選「跑馬仔」，處於中游位置之加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）最近宣布退出，騰出了更多空間予力爭上游之餘下參選人。與此同時，年僅37歲印第安納州南灣市市長布塔加智（Pete Buttigieg）晉身上游位置，成為多月來首名脫穎而出，能與熱門前副總統拜登（Joe Biden）、麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）及佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）一較雌雄者。其民調支持度在短短數周內升四個百份點，更在初選首兩個州份愛荷華州及新罕布什爾州領先，一時間選情看漲，成為代表民主黨建制的新寵兒。

現年55歲之賀錦麗律師出身，其充滿中國氣息之華文名字為其參選參選舊金山地方檢察長取的，開創了非華裔候選人參選舊金山地方民選官員時起華文名字之先河。其在檢察工作上一直平步青雲，曾擔任加州檢察總長，後來參選加州參選員，事業由舊金山轉移到華盛頓。本來以其印度裔及非裔之背景、女性之身份、西岸精英之形象、法律之專業，賀錦麗可包攬傳統非裔、女性、自由派等民主黨三大票倉之選票，因此在2016年希拉里敗選後，賀錦麗已迅即捧為其潛在接班人及候任總統人選大熱。

賀錦麗民調中表現亦一直不俗，僅落後於拜登及桑德斯之後。於6月第一場辯論中，賀錦麗更語帶哽咽的憶述其童年經歷，藉此炮轟拜登當年反對鼓勵少數族裔跨區上學以消除種族隔離之「校巴政策」（busing），及後其支持度一度飆升，超越桑德斯及沃倫位居第二。不過其優勢不過是曇花一現，很快便打回原形，再度跌入中游位置。不過其一直於第四、五名位置上保持平穩，在人滿之患的眾多民主黨候選人中，依然被視之為甚有潛力，因此其在如此早階段便突然宣佈退選，亦教不少人意外。

排在民主黨最新支持率第四和第五位的布蒂吉格（Pete Buttigieg，右一）及哈里斯（Kamala Harris，左一）。（VCG）

雖然賀錦麗聲稱其退選原因，為金源不足財政緊絀，退選聲明更暗諷甫參選便大灑金錢，自掏逾5,700萬美元賣電視廣告的前紐約市長彭博（Michael Bloomberg），稱自己不是億萬富翁，不能自資參選。不過其退選時間恰巧是彭博宣佈參選及另一候選人布塔加智在民調中上揚，不禁教人懷疑其是否自行退出，以讓路予同樣受民主黨建制支持，並在立場及形象都相近之布塔加智及彭博。

本來只是一個小鎮市長，名不經傳的布塔加智甫宣佈參選已經吸引傳媒眼球。其本身是一名已婚同性戀者，亦曾參軍並派駐阿富汗，而且其畢業於哈佛大學後，更獲得久負盛名之羅德獎學金赴牛津大學彭布羅克學院修讀哲學、政治學及經濟學，可為精英中之精英。更重要的是其1982年出生的37歲之齡，比總統特朗普以及三名領先之初選候選人拜登、沃倫、桑德斯年紀都要少一半。布塔加智亦深知年輕為其優勢，一直標榜一個對性小眾包容、學富五車、重視精英共識政治的總統，方能最代表美國之未來面貌。

美國民主黨初選：印第安納州南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。（美聯社）

布塔加智：進步派不切實際

布塔加智在高中時代一篇得獎的徵文比賽文章《勇敢的人物》中，曾激讚桑德斯在美國政壇逐漸變得犬儒因循，人人競相走中間溫和路線時，仍堅持已被污名化的「社會主義者」身份，堅信自己信念並努力不懈爭取的人格及勇氣。不過當其20年後成為政壇上的一員時，布塔加智卻來一個180度大轉變，大談中間溫和的政策，批評桑德斯及沃倫的進步派主張是空中樓閣、不切實際，從全民醫保到大學學費全免，布塔加智無一不是採納保守方案，並因此獲黨內建制及主流媒體力捧，民調逐漸上揚，一度與桑德斯拉窄至一個百份點差距，亦在首兩場初選州份愛荷華州及新罕布什爾州稍微領先，頓時成為大熱。

至於一直位列三甲的長者拜登、沃倫、桑德斯，形勢亦出現微妙變化。本來狀態大勇，更一度與拜登打成平手的沃倫在推出新醫保方案後支持度下瀉。其新醫保方案雖然仍是實施全民醫保，卻在當中加設為其兩年之過渡期，讓國民可自由選擇參與政府提供之醫保抑或保留其本來之私人醫保，直至其任期之第三年才再度立法實行全民醫保。此建議受進步派非議，被認為架床疊屋，為實現全民醫保加設關卡，亦被視為是向溫和派退縮，結果兩邊不討好而失去支持。

沃倫此前民調曾一度趕超拜登，但其贏下總統寶座的機率並不大。（Reuters）

不過主流媒體對此則有不同解讀，認為沃倫的新方案依然走得太前，令其流失支持。不過在此之前沃倫一直堅持全民醫保，民調亦因此而不斷上升，反而其立場開始動搖後便支持下滑，要稱其不夠溫和而選情受挫似乎是違反邏輯。相似情況亦曾出現於賀錦麗身上，其選舉初期曾經以桑德斯的全民醫保方案作為競選政綱，後來卻被傳媒發現其在醫保立場上前言不對後言，後來更改變立場，稱會容許私人醫保選項，而其民調亦從此持續下滑，直至出局為止。

同一樣的民調，不同立場卻有不同解讀。沃倫為了不得罪任何一方，於上屆初選中守口如瓶，不表態支持桑德斯或希拉里，令進步派大失所望。今屆沃倫拋出之醫保新方案，被視為平衡進步溫和兩派選民的「騎牆」方案，亦因此受進步派支持者質疑其爭取全民醫保之決心。相反主流媒體卻認為沃倫方案依然未夠溫和，因而令其流失支持，並極力拉攏其走向更加溫和。布塔加智則在簇擁之下，漸漸移向上游位置，僵持已久的戰局似乎將有新變局。