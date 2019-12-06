我們的議員只能如此論政嗎？

美國通過《香港人權與民主法案》觸發中美外交風波，亦持續在香港引起政治爭議，周四（12月5日）有人在多份報章刊登頭版廣告，以嘲諷口脗斥責「公民黨、民主黨及全體泛民陣營成功爭取」這條「辱國禍港」的法案。公民黨立法會議員譚文豪同日出席電台節目時以「請食飯」作喻反駁，然而其言辭也不禁讓人為香港政治人物的論政能力感到唏噓。

譚文豪認為中美貿易關係（或者是美國給予香港特殊貿易地位）是美國請中國（或香港）吃飯，現在人家不再請吃飯，中國（或香港）怨不得人。這種連美國右翼都不會用的低水準說法，卻由一位頗受歡迎的泛民議員說出口，實在可惜。

根據中國商務部數據，中國與德國2018年貿易額逾1800億美元，德國順差超過287億美元，這是否指中國在請德國吃飯？瑞士在中國與瑞士之間的貿易存在逾340億美元順差，是否也是指中國在請瑞士吃飯？美國總統特朗普出於政治算計而把美國產業空心化的問題諉過中國，但按一般常理，恐怕沒有人會想像中美或美港的貿易不是你情我願，更不會有人認為中國以往有能力迫使美國購買中國或香港貨，相信亦不會有人認為以往美國人買中國貨是出於可憐中國或香港，但看來譚文豪議員深信特朗普的觀點，以為以往中國或香港一直欺騙美國以獲得貿易利益。

12月5日，多份報章刊登廣告，點名批評公民黨及民主黨。

美國非必然正義

我們多次批評一些議員的論政水平低下，不論泛民還是建制，他們在政策討論時只知道叫喊幾句口號，以為自己有點石成金的才華，事實上卻是「冇料到」。譚文豪在訪問中認為香港一直享受着人家給予的「特別待遇」，就香港人權法所涉內容而言，他可能是指獨立關稅區。只是，作為議員，他應該不會連獨立關稅區是世界貿易組織（WTO）的安排，而不是美國的恩賜也不知道吧。其實，按照這位前國泰機師的邏輯，豈不可以假設，當國泰發現他原來只是「想攞着數」，就不再請他「吃飯」，可以無情地勸退他的工作？

偏見是遮蔽人們學習和進步的障礙。譚文豪和公民黨主席梁家傑認為，登廣告譴責公民黨支持美國對香港立法的人背後必然存在某種勢力，這種想當然耳的說法有何理據不得而知。當然，所有人都可以有其判斷，只是，既然包括公民黨在內的泛民陣營對中共指摘示威者有幕後黑手感到憤慨，批評內地就是不接受反修例運動無大台，又有何道德優越性去非議花錢表達對其持不同意見的人？他們是否認為反政府就必然是正確的，不需要質問後面的理據？更荒謬的是，他們認為只要自己沒有做違反人權的事，就不用害怕美國制定這條法案，如果他們真心相信自己所說的道理，為什麼又要反對修訂《逃犯條例》，擔心沒有違反國家法律的人會被視作逃犯，繼而被遣返國內受審？

之所以會這種自相矛盾的思維，原因就是意識形態作祟：美國是自由民主國家，中共是專制政權，因此美國做什麼都是正確的。如此盲目的黑白觀，放在西方國家恐怕也覺得不可思議。難道當槍擊案件橫行、平民死傷無數仍不會禁槍，也是正確的？用武力干預或支援反政府軍事力量的方式造成別國滿目瘡痍，塗炭生靈，也是正確的？

譚文豪聲言，外國是否給予香港「特別待遇」，是其內政，不宜干預，這句話當然有道理，但如果所謂決定是試圖左右所針對國家依據自身法規維護社會秩序，這不是干涉又是什麼？除非譚議員也認同，中國可以立法懲罰美國槍支製造商，阻止他們濫售槍支造成平民死傷，又或立法懲罰決策入侵伊拉克的美國高官，因為它違法伊拉克人權。如果譚文豪或梁家傑不認同這種比對，那麼爭議就不在於行為的合法性和合理性，而是意識形態說了算。

不客氣地說，視美國為「救星」只能暴露自身的政治愚昧，用這種充滿偏見的心態參政議政，不可能解決香港的問題。而當我們的社會只有這種政客，對香港到底有何益處？政黨當然會有諸多的政治計算，而且往往重視立場多於原則，只是，如果曾經普遍受人尊敬的香港「大狀黨」也只不過是如此低質素論政，香港人究竟可以期待社會精英為香港做些什麼？