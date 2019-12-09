芬蘭誕最年輕領袖　34歲新總理如何收拾工潮？

民主制度是否能確保社會和諧穩定，不出亂子呢？芬蘭國營郵政公司Posti試圖跟700名包裝工人制訂變相減薪的僱員合約，觸發Posti工人罷工近兩周，芬蘭各行業亦發起聲援行動，其中國營航空公司芬蘭航空（Finnair）發起之罷工，引發有近300班航空要取消。面對國內群情洶湧的龐大壓力，以及其於民調中的直線插水，由社民黨、中間黨、綠黨、左翼聯盟黨、瑞典人民黨五黨組成之執政聯盟亦面臨崩裂。中間黨率先棄船，呼籲社民黨籍總理林內（Antti Rinne）辭職，否則將面臨不信任動議。工會領袖出身，坐上總理之位不及半年的林內亦不得不辭職，其空缺經黨內選舉後，由年僅34歲的現任運輸及通訊部長馬林（Sanna Marin）接替，成為世界最年輕之現任國家領袖。

林內今年4月的大選中才險勝，並在6月組成中左聯盟之執政內閣，而且其本身為工會領袖，何以此次犯下如此巨大之政治失誤，令其成為短命總理呢？林內將責任歸咎於地方政府及國有企業部長帕特羅（Sirpa Paatero）與Posti員工制訂僱員合約一事上誤導了他，令其錯估民情。雖然林內於兩周後終於跟勞方達成協議，容許包裝工人保留現有合約，帕特羅亦問責辭職，但其亦指事件不會因此而平息，而最終選擇辭職以平民憤。

當地時間2019年12月3日，芬蘭總理安蒂·林內（Antti Rinne）在赫爾辛基舉行的記者會上宣布辭職。（Reuters）

芬蘭工會勢力大

像芬蘭的社會民主主義國家，工會勢力傳統上極為龐大，勞方向來以集體談判方式與資方商討工資，不過在歐債危機、金融海嘯後，前任中右政府為促進經濟復蘇，推出所謂的「競爭力協議」，於2016至2019年增加每年增加三天工作天，卻未有調整員工薪酬。而在眾多主要行業之合約快將結束，工會發起工業行動要求加薪之聲將會此起彼落。煉油公司納斯特（Neste）、輪胎公司諾記（Nokian Tyres）、不鏽鋼公司奧托昆普（Outokumpu）等國內主要企業工人周一起（9日）將發動一連三天大罷工，為停滯不前之加薪談判施壓。由於納斯特之全國供油服務會因此停頓，可能將造成大規模之運輸停擺。而芬蘭林業聯會亦宣佈將於12日起關閉全國半數鋸木及三夾木板廠六天，以爭取加薪談判籌碼。

面對全國工潮，民主政制似乎亦不能擺平勞資雙方日益尖銳之矛盾。不過面對民調中支持度的急瀉，執政黨亦不得不為救亡，而要讓部長及總理先後問責下台。而於社民黨黨內選舉中，現任運輸及通訊部長馬林撃敗同黨黨團領袖林特曼（Antti Lindtman），將以34歲之齡成為世界最年輕現任國家領袖。出身於工人階級，為家族中首位高中畢業及上大學的馬林，為芬蘭近年迅速冒起的政治新星。其27歲已在她祖家工業城鎮垣佩雷（Tampere）擔任市議會議長，並為於2014年起成為社民黨副主席，翌年當選國會議員，年資雖淺，卻已出任運輸及通訊部長。

在其出任總理後，執政之中左聯盟五黨將全數由女性領導，其中四名更是不過35歲的80後，包括32歲的中間黨之庫爾穆尼（Katri Kulmuni）、34歲的綠黨之奧希薩洛（Maria Ohisalo）、32歲的左翼聯盟黨之安德爾松（Li Andersson），以及55歲的瑞典人民黨之亨利克松（Anna-Maja Henriksson），亦為另一番創舉。芬蘭政治由女性主導，大部份原因為其於1995年引入兩性配額法，規定不論男女於間選之公職上均不可低於40%，變相令女性政治人物於傳統由男性主導之政界中爭得一席之地，亦可更上一層樓成為一黨甚至一國之首。

通貝里自去年起在瑞典國會門外罷課，第一天只有她一個人，然後一天天下來，變成了一個影響全球的環保運動。（Greta Thunberg fb圖片）

80年接棒掌政

事實上芬蘭政局由80後執掌，亦非獨有。隨50、60年代戰後嬰兒漸進入退休及老齡，國際政治及各行各業亦開始由千禧世代接捧，近年不論是建制內外，政治領袖都愈趨年輕。早前因應對恐襲得宜之新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）只有39歲，而早前因內閣爆醜聞而解散國會，再次贏得大選後有望重新執政之奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）更只有33歲。提出「綠色新政」的美國政治超新星的民主黨參議員科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）亦是只有30歲。同樣因關注氣候危機，以一人之力發起罷課得到全球聲援的瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）亦只得16歲。

青年執政、女性主導、工會茁壯，可謂北歐式社會民主主義之體現。然而在國際以長年新自由主義下放任之金融政策，歐元區爆發經濟危機之影響之下，芬蘭依然出現勞資雙方激烈拉鋸，甚至引發大型工潮，全國陷於癱瘓之危機。可見單靠幾年一度之選舉不足以解決國家的經濟問題，然而向選民問責，引咎辭職之表現，不失為一個緩解官民矛盾之方向。本來左傾親工人的社民黨總理林內辭任前亦表示：「作為僱主的政府，不讓僱員工作質素被踐踏是相當重要。」林內雖因政治錯判而下台，然而未因此而遏止之全國工潮，此燙手山芋還待此為即將上任的80後馬林處理。世界在上一代主導下數十年新自由主義發展下，所種下貧富差距日益擴大、氣候危機迫在眉睫的惡果，新時代所要面臨的挑戰才剛開始。