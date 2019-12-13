教學工作任重道遠　衝突被捕教師須慎重處理

反修例示威持續逾半年，警方指至今已有6千多名人士被捕，約有70人為教師或教學助理。特首林鄭月娥周二（10日）要求教育局對違規或被捕教師「嚴肅跟進」，同日教育局要求上水涉案教師的任教學校考慮暫停其職務。這次社會衝突是前所未有，政府、學校及教師均應謹慎處理。

教育局周三（11日）指出，停職決定只是當個別教師涉及嚴重刑事案件或嚴重失徳行為時，校方為保障校內學生安全而作出的適切安排。

從制度層面而言，假若學校要教師停職，官立學校、津貼學校處理各自不同，津貼學校仍有一定自主性。反修例風波並無先例，今次教師被捕的性質與過去案件不能一概而論，就此教育局應與學界積極討論。官立學校由學校管理委員會負責管理，學校人手由教育局調派，僅合約人員由教育局常秘授權校管會聘用；但一般津貼學校，聘用關係建立於學校與老師之間，教師聘用、停止聘用、停職等的決定，現時制度之下仍屬學校校董會權力範圍。

葉建源表示，處理被捕教師時要確保無罪推定的法律原則，未判決之前不能指該人有罪。（資料圖片）

教師犯法可影響教學及學生

教師被捕，校方應該怎樣處理？首先，我們須區分拘捕及檢控。在這場反修例示威中，警方因為行動需要而拘捕多人，但部分人隨後獲釋，並非全部檢控。兩種情況既然不同，教師對教學及學生的影響應有輕重之別，被檢控者對教學工作及學生的影響應該較大，需要教育界首要考慮。而且教育關乎社會未來，對教師普遍有較高的道德要求不無道理，社會不期望教師干犯刑事罪行。

但另一方面，教師被定罪前的權益仍與眾人平等，不應因職業而有差別待遇。若然被捕教師不被檢控，或檢控後罪名不成立，期間的處理措施便可能是對教師的不必要懲罰。縱然教育局解釋「停職」不等於「定罪」，但教師未定罪前被停職及不獲支薪，可能被認為違反程序公義。

學生利益與被捕教師的權益之間，需要取得平衡。這次反修例示威乃前所未見，教師、學校甚至教育局過去均未曾面對，可謂經驗有限。故此，教育局更應多諮詢教育界意見，特別是校長等學校管理層的聲音。

（盧翊銘攝）

做法不一 可考慮休假或調職

具體而言，教師被捕後及定罪前，「停職」雖為保障教學的做法，但不是唯一做法。在避免不必要懲罰教師的大原則下，學校對涉事教師尚有「停職不停薪」、「休假」、「暫停前線工作」、「復工候查」等選擇。例如上月11日，一名交通警駕駛電單車數度撞向馬路上的示威者，事後其前線工作被即時停止及休假，及至本月初已經復職，教育局及學校可以參與有關做法，暫停涉及刑事檢控教師的前線教學工作，改負責其他職務等。每種做法都有優劣，需要校方審視。

教育界立法會議員葉建源周五（13日）指出，停職等於停薪，嚴重影響教師的生計及聲譽。教聯會主席黃錦良認為若被檢控教師最終罪名不成立，理應發還停職期間薪酬。此等做法，也值得探討。總言之，教育局及校方均須小心處理個案，全盤考慮學生及教師的利益。