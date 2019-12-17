中央領導人耳提面命　林鄭懂得「由亂入治」嗎？

特首林鄭月娥周一（16日）在北京向國家主席習近平和總理李克強述職，由於香港反修例運動仍未結束，中央領導人的最新取態自然備受關注。在恢復社會秩序上，習近平重申了早前在上海和巴西的論調，表明香港必須止暴制亂，支持警方嚴正執法。同樣值得留意的是，習近平與李克強均向林鄭提出「解決社會深層次矛盾和問題」、「抓緊研究香港經濟社會發展中的一系列深層次的矛盾、問題」，反映中央對香港的要求並不局限於恢復秩序，還要從根源入手，克服長期困擾香港的結構問題，由亂入治。中央言之諄諄，特區政府實在不應聽之藐藐，必須盡快疑聚改革共識，建立一個真正全民共享的社會。

說2019年是香港回歸以來最為困難的一年，相信沒有人會有異議。暴力示威慣性上演，社會嚴重撕裂，經濟亦出現技術性衰退，香港顯然還未找到清晰出路。內地人普遍對「改革開放」前的政治混亂有深刻體會，認為無助社會前進，因此在香港發生曠日持久的反修例運動後，中央才會對「止暴制亂」念茲在茲。在這種情況下，中央政法委副書記、國務委員兼公安部部長趙克志獲委任為中央港澳工作協調小組副組長，也就不難理解。林鄭今次向習近平述職時，趙克志的上司、中央政法委書記郭聲琨更首度亮相，證明中央對香港盡快恢復平穩的決心愈來愈堅定。

但治末必須循本，街頭抗爭反映社會存在嚴重問題，但它本身並非原因，而是深層次矛盾長年累積後的惡果。要讓香港長治久安，必須從根源着手。事實上，中央不是最近才意識到香港問題的根源──時任總理溫家寶早在2005年向時任特首曾蔭權提出「深層次矛盾」論，到了2017年4月林鄭月娥上京接受任命時，習近平還刻意提點這位候任特首「香港長期積累的一些矛盾和問題逐步顯露」。為什麼由2005年到2017年，再到反修例運動爆發的2019年，中央領導人要一再向香港特首提示「深層次矛盾」？某程度上，這揭示港府官員沒有準確把握香港困局，以至隨着時光飛逝，舊有問題還是未獲解決。

對於中央領導人所說的深層次矛盾，區諾軒等民主派政客把問題歸咎於拖延「真普選」。政治體制滯後當然是香港管治困局的原因之一，《香港01》認同必須為重啟政改創造空間，但我們也一再指出，如果對社會問題缺乏深刻認知，即使有了選舉，社會也將繼續空轉。在反修例運動中經常被本地輿論拿來比較的法國就是一個反面教材──如果經濟民生議題處理失當，即使有普選，也無法避免「黃背心」、反退休改革等社會動盪。

香港深層次矛盾是多方面的，包括房屋、安老、教育、產業單一等層面，如果官員欠缺改革魄力，根本無法撼動大山。在今次述職活動上，習近平與李克強均認同特區政府採取措施「撐企業、保就業」，但這些只屬短期措施，並非治本之道，真正標本兼治的手段是大規模收地建屋、推行全民退保、大學免學費、產業改革等。我們一直認為，香港的問題並非不能解決，只是管治團隊欠缺決心。例如在改善民生上，香港遠遠比不上內地，後者的扶貧成就早獲聯合國肯定，「三大攻堅戰」中的「精准脫貧」更會在明年收官。相比之下，香港去年貧窮人口達140.6萬，創十年新高，但張建宗、羅致光等主事官員卻不斷文過飾非，繼續卸責。

香港示威仍未結束，困難的日子未必可以在短期內完結。但假如港府不在解決深層次矛盾上發力，忽視國家領導人的囑咐，即使香港僥倖走出反修例困局，類似的政治衝突恐怕還會發生。倘若港府真心希望長治久安，只要展現改革魄力，在實踐公平正義上展現更大承擔，香港未嘗不能在大亂後邁入大治。