上周五（12月20日）晚，大埔一名青年持槍開一發實彈，並涉嫌藏有步槍及多發子彈，案情嚴重且危險。案件雖待警方調查，但社會各界同須反思，如何阻止已經萌芽的激進主張繼續滋長。

開槍青年有犯事紀錄，去年2018年12月31日涉嫌「非法管有槍械」，被有組織罪案及三合會調查科（O記）拘捕。他於本月8日沒有向警方報到，違反保釋條件，警方遂根據情報，於大埔找到他。

截查期間，該青年拿出一支半自動手槍並開一槍，無擊中任何人。同行一名女子乘亂逃脫，開槍青年則被即場制伏，並被押到翠屏花園一單位搜查。警方在單位內檢獲AR-15長距離步槍及211發子彈。步槍範圍射程為短中距離，槍身有瞄準鏡、有電線連接電筒，軍械鑑證課相信槍械及子彈性能良好。

截查期間，該青年拿出一支半自動手槍並開一發，無擊中任何人。（孔繁栩攝）

姑勿論青年藏槍動機，持有槍械本身為非常嚴重及危險的事情。再者，發現步槍及子彈的單位透過Airbnb租用，與12月8日警方在灣仔Airbnb單位拘捕三名涉嫌計劃於民陣遊行犯案的人相同。雖然詳情仍須深入調查，但警方擔心有不法份子欲利用反修例示威之契機作極端行為，有其道理。

另外，警方在大埔截查青年期間，青年開槍後，途人仍然圍觀叫囂，及要求警員即時出示委任證，做法十分危險。當時青年已經開槍，不但對警員安全有威脅，途人的自身安全亦成疑。

大埔事件反映兩重憂慮。一方面是激進份子對社會安全的威脅，甚至已到藏有性能良好步槍的嚴重程度。另一方面是其他市民未察覺到事情的嚴重性，且因反修例示威而非常惡劣的警民關係，亦影響警方打擊激進份子。

就此，社會應該首先回復務實，區分清楚警員在處理反修例示威者，抑或如大埔青年般的激進份子。由於警員處理示威的手法惹爭議，不少市民習慣先入為主地否定警方所有執法，這種簡化了的偏見，客觀效果上會阻礙警方正常執法，與市民原本的要求——警方合法理情地執法——背道而馳。

12月20日晚，警方在單位內檢獲AR-15長距離步槍及211發子彈。（余睿菁攝）

其次，對於已經萌芽的激進主義，亦要社會拉回來。有些情況下，警方針對目標打擊，拘捕不法份子及破獲槍械，可以瓦解激進主義的威脅。但執法行動可能只能治標，未能根治更根本的問題。正如歐洲應對極端主義也不能只靠執法，而須「去極端化」指施，如改善社會關係以令極端思想失去市場。同理，香港人須走出激動、憤怒的社會情緒，推動以務實的風氣，否定以暴易暴及街頭暴力，務實找出反修例示威遠因、近因的制度成因，對症下藥地解決問題。

例如市民關注的警察執法問題，我們詳細分析目前兩重監警機制之不足，並倡議從武力指引、投訴警察課及監警會三管齊下，建立更切合社會需要的監警制度。而新上任的警務處處長鄧炳強與前任的作風明顯不同，強調剛柔並濟，社會期望他能令前線警員秉持專業水平，在執法時恪守紀律，並協助社會逐步重拾秩序，走出已逾半年的動蕩局面。