聖誕節不應做錯的三件事……

這一年香港社會過得不易，但到了聖誕，也不無節日氣氛。聖誕除了歡樂，也是一大環保考驗。當環保問題愈來愈嚴峻，瑞典環保少女更因而獲評為《時代》風雲人物，現代都市人慶祝聖誕節的三大罪狀，香港人可以避免幾多？

去年送入堆填區的固體廢物中，廚餘佔總棄置量31%，每日3,565公噸，以每位聖誕老人重120公斤計算，一年累計有如1,084萬個聖誕老人誤闖堆填區。（資料圖片／羅君豪攝）

罪狀一：到會「大晒鬼」

「食得晒，先好嗌！」聖誕時節與朋友歡聚，不少市民都會選擇叫「到會」吃一頓聖誕大餐。但是節日請客，主人最怕賓客吃得不飽，往往落單時候叫了一枱食物，結果眼闊肚窄。甚至有人「朋友過多」，一晚連跑幾場，最後主人預留食物，但客人吃不下去。

上月環境保護署公布2018年度公布《香港固體廢物監察報告》，去年送入堆填區的固體廢物中，廚餘佔總棄置量31%，每日3,565公噸，以每位聖誕老人重120公斤計算，一年累計有如1,084萬個聖誕老人誤闖堆填區。

從市民角度出發，在預訂食物之前，應首先注意食物分量。如果聚會中有老人、小孩，或「胃口細」的朋友，準備的食物分量應少於參加人數，例如20人的派對，可叫15人左右的食物。而籌備派對前可先問朋友有否其他行程，避免參加者飽着參加派對，主人又為他預留了食物。而飯、麵長年屬派對的主要廚餘，落單時亦應先考慮分量。最後，餘下的廚餘也應妥善包好，再送去回收。

「噢聖誕節托它歸家，放喺廳度閃閃吓。」（資料圖片／羅君豪攝）

罪狀二：人造聖誕樹

聖誕歌曲《噢！聖誕樹》其中一句歌詞這樣寫道：「噢聖誕節托它歸家，放喺廳度閃閃吓」。在愉快的節日氣氛背後，人造聖誕樹對環境所做成的禍害卻難以彌補，目前市場上的聖誕樹大多以PVC及鋼製成，非常難以回收。

PVC是聚氯乙烯的簡稱，亦被國際綠色和平組織稱為「毒塑膠」，從其原料開採，製造到廢棄的整個過程，均影響環境以及個人健康。綠惜地球環境倡議總監朱漢強指出，若PVC混入回收再造過程，可以污染其他物料，拖累再生塑料的質量和價值。雖然社會一般印象認為塑膠同屬「啡膠樽」的可回收範圍，但PVC對回收過程有害無益，目前政府三色箱並不處理PVC。

市民若正使用人造聖誕樹，固然無法即時棄用，最好還是將聖誕樹循環再用幾年，避免一年一棵送去堆填。而經濟或環境許可放置植物聖誕樹的家庭，可留意近年環保署推出的「天然聖誕樹回收計劃」，下月3日至6日本港各區均設站回收天然聖誕樹。

禮物惡作劇時有發生，有時iPhone包裝盒收着Nokia，PS4包裝內藏數學練習等。（資料圖片／羅君豪攝）

罪狀三：禮物包裝紙

每年交換禮物，拆除包裝一刻，總有不少人大叫中伏。禮物惡作劇時有發生，有時iPhone包裝盒收着Nokia，PS4包裝內藏數學練習等，禮物往往代表大家對朋友的一番心意，更是友誼象徵。

然而禮物過度包裝，卻是地球危機。美國環保組織NEEF指出，美國在感恩節至新年期間製造的垃圾量比平時多25%，節日性消費的環保災難不能忽視。禮物包裝紙雖然同屬為「紙」，但聖誕節常用的反光、滑身質地包裝紙屬不可回收，一次用後包裝紙既已損毀，又不能循環再用。將禮物包得美輪美奐，變相白白製造垃圾。

減少棄置包裝紙的最根本方法，是市民開始源頭減廢。用家應減少使用包裝紙，或向相熟朋友送禮物時，可考慮使用環保紙送出禮物。假若禮物必須包好，物料應盡量選擇可以回收、未經漂白、植物漂染的紙張。在收到禮物後，市民也應該將可回收的紙張送去回收。回收前，市民可嘗試將紙張捏成團狀，若紙團散開，即代表物料不能回收。

聖誕樹頂的星星十分明亮，相傳，它代表穌出生時天上出現的那顆明星。（資料圖片／梁鵬威攝）

當然，個人所做有限。部分品牌出產的禮物套裝，在購買之前已經包裝妥當，不少更以獨立包裝重重包裹。這些由商界帶頭的浪費，除了要商戶自制外，政府也有責任增加過度包裝的成本。例如政府可按污染者自付原則，由購買過度包裝商品的市民，以及生產過度包裝商品的業界，共同承擔堆填、回收的相關成本。政府可以選擇直接向商家收取徵費，參考台灣針對「過度包裝」的法規並加以改善。或者可以「膠袋徵費」模式向買家收取包裝費用，以遏止市民選用過度包裝產品的意欲，減少不必要浪費。

唯獨美麗的地球，才是送給後代的最佳禮物。但在現今消費主義盛行的資本社會，聖誕節容易淪為鼓吹過度消費甚至浪費的商機日子。不論在外遊玩抑或在家慶祝，市民要減少浪費，或許已經愈來愈不容易。推動社會改變，須由市民、商戶及政府共同努力。