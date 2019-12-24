在反修例風波的陰霾下，這年平安夜除了節日氣氛下，注定更有政治氣氛。市民在網上發起「和你報佳音」、商場唱「願榮光歸香港」等活動。對於政府，這可以說是警惕，警惕它民怨及社會矛盾尚待化解；對於市民，這亦是警號，即社會已持續動蕩多時，影響遍及各界生活甚至治安。2019年將盡，官、民、警均應回歸務實，推動香港翻開新一頁。

這一年的反修例示威是香港前所未見，更為半世紀以來最大規模之動蕩。然而，政治氣氛籠罩的平安夜，也非第一次見。就以2014年為例，當時佔領運動結束不久，示威者改以「鳩嗚」為名出動。當年的平安夜在旺角及銅鑼灣均見混亂，示威者撐黃傘、叫「我要真普選」口號等，部分人與警方推撞及被捕。

五年過後，「我要真普選」改成了「五大訴求、缺一不可」，「鳩嗚」變成了各式各樣的「和你」活動，「願榮光歸香港」有如抗爭歌。反修例風波針對的是《逃犯條例》、警察執法問題等，爭取獨立調查委員會為主，與佔領運動的背景不盡相同，但兩者亦非沒有共同點。兩者都為社會矛盾之表象，直指底下的政治、經濟等問題。若然此等問題不解，誰又能保證矛盾及民怨不會以另一種形式，在若干時間後再次爆發出來？

示威影響遍及各層面

這次反修例爭議雖然引發了市民的政治熱忱，許多人認知及認同社會亟需求變，但以時間的長度及社會動蕩的闊度來看，令人擔心這場反修例示威已經在街頭政治中迷失。示威持續超過六個月外，示威甚至破壞商舖，多處搗亂，令零售及飲食業承受寒冬。早前有人被搜獲槍械及子彈，根據情報可能會用作在示威期間引起混亂，危害公眾集會的安全。另外，警方周一（12月23日）引用罪案數字亦指出，這幾個月的罪案率明顯上升，令人擔心社會治安惡化。

從種種跡象顯示，這年的平安夜難言平安；即使表面平靜，潛藏的社會矛盾及治安危機也不容輕視，並非真正的平安。政府要意識到改革之逼切，市民亦要走出街頭政治的情緒，重新以務實方法推動社會進步，香港才能在新的一年期盼平安。