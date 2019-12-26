有人聖誕禮物多到剩　有人生活所需都未足

聖誕節與三五知己交換禮物，不時會遇到朋友「搞事」，送出無厘頭禮物，得物無所用。這既是無謂的消費，當想到有些人連物質所需都未足夠時，更加顯出資本社會之諷刺。佳節互贈禮物，原意是送上祝福及關懷，如果聖誕節可以是契機讓市民交換禮物，Boxing Day便能夠更有意義，增添節日氣氛之餘，也是社區樂事。

社區交換禮物

禮物交換看似民間小事，但禮物用不着所做成的浪費，全港相加就不容小覷。環保團體「香港地球之友」曾發，現市民將禮物隨手掉進衣物回收箱，並在箱內發現書本、碗筷、電動牙刷，甚至食物。一來可見部分市民對衣物回收箱的理解不足，另一方面，亦見證市民對「禮物回收」的需求熱熾。

每逢節日都是環保一大挑戰，商品跟隨節日一樣，買得快及掉得快。某程度上，這本身是市民自發下的資源錯配，令禮物未能送到更適合的人手上，發揮其最大價值。而單靠民間組織，規模及動員能力有限。環保署可以考慮在大節日後，與民政事務署、康文署等部門合作，由環保署作統籌向環保團體借出社區中心等不同用地。禮物大小不一，市民展示、交換禮物亦需集合地點，由政府借出場地，可以方便環保組織舉辦活動之餘，當區居民亦容易參與，市民在「揀禮物」時也不必抵受寒風。市民將禮物帶到社區中心，取走心儀禮物，減少禮物浪費同時，也可以促進社區互動。

市民將禮物帶到社區中心，取走心儀禮物，減少禮物浪費同時，也可以促進社區互動。 （資料圖片／李澤彤攝）

掉棄不如捐出

當我們掉走收到的聖誕禮物時，可能只是覺得禮物「無厘頭」，或因為收到杯具、廚具、頸巾這些過多的日用品而大嘆「中伏」。但香港人有否想過，杯具、廚具等日用品對許多市民而言，其實仍會珍而重之？

今年要在貧窮線下度過聖誕的市民再創新高，政府日前公布2018年收入不足中位數一半的貧窮人口共140.6萬人，創十年新高。隨便將手上的禮物掉走，並非每位港人能做到之事。所以，除了在社區內交換禮物，政府亦可協助市民將禮物捐出。正所謂施比受更有福，能夠送出禮物，也算是一種福氣。

政府應該擔當統籌角色，聯合環保團體與社福機構，將收集而來的「中伏」禮物，分配到有需要的人士手上。政府可以建立節日的換物平台，協助宣傳或借出場地，幫助環保團體收集禮物後，再轉交社福機構分配。甚或政府可以再進一步，直接肩負參與角色，考慮成本後由社會福利署派員將禮物送到有需要人士手上。聖誕節普天同慶，今年收到聖誕禮物的香港市民，不妨將交換禮物的溫暖，分享給全香港人。