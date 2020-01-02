針對打擊違法示威　警方須與民陣加強溝通

民間人權陣線於元旦舉行遊行，大批市民湧至港島區上街，預告新一年民怨與示威未散。因遊行間出現暴力行為，警方當日下午終止遊行，並要求參加者短期內疏散，被指要求不合理。毋庸置疑，警方為了防範暴力衝突升級，在需要時可以終止遊行，但亦須平衡市民和平示威的空間及權利，這絕對考驗警方的智慧。

元旦遊行依然人頭湧湧，民陣晚上表示有超過103萬人出席，而《香港01》參考香港測量師學會前會長梁守肫的計算方法，亦推算出約44萬人上街。然而，大約在下午4時多，疑有示威者於灣仔盧押道和軒尼詩道縱火及破壞銀行設施，其後警方與示威者開始對峙、衝突，防暴警察以催淚彈驅散人群，而示威者亦有築起路障及向警員擲物。直至下午5時半左右，警方因上述行為有機會影響在場人士的安全為由，要求民陣立即解散遊行及集會。

維園逼滿了參與遊行的市民。（歐嘉樂攝）

挑戰一：顧及合法示威者權利

元日遊行的衝突發生於修頓球場外，為遊行路線之中，而且遊行人數眾多，要確保公眾安全的確難度不低。從這個角度看，警方要求中斷遊行，並非完全無理。而事實上，警方也並非首次要求終止獲批不反對通知書的遊行集會，例如於9月8日由網民主辦的「香港人權與民主祈禱會」，警方因中環地鐵站發生破壞事件，要求主辦方提早結束集會；而在11月2日中環愛丁堡廣場及遮打花園舉行的兩個集會，惟警方以該區出現大規模非法集結、堵路、暴力衡突及破壞社會安寧的情況要求終止，兩個集會開始僅半小時就被腰斬。

然而，腰斬獲不反對通知書的合法遊行，決策必須謹慎，尤其留意兩方面挑戰。第一，警方在打擊違法示威的同時，須顧及其他市民應有的和平示威權利。以元旦日遊行為例，大部分上街人士均為大致守法的「和理非」，涉及激進暴力、破壞行為的只為少數。警方應盡力先針對處理後者，避免全面中斷集會遊行，盡可能保障大部分上街市民的權利。

民陣發表聲明強烈譴責警方腰斬元旦遊行。（梁鵬威攝）

警方針對違法示威者的決策若然影響層面過大，容易予市民「藉故打壓」之感。加上目前警民關係跌破冰點，警方應謹慎應變。

挑戰二：應變安排須務實

更甚者，警方在腰斬集會後，要求示威人士須在短時間內離開集會遊行現場，處理亦值得商確。以元旦遊行為例，警方要求民陣須在半小時內疏散所有遊行人士，但一來在公眾遊行期間通傳消息需時，再者遊行人數以數十萬計，當時更仍有大量市民於維園尚待出發，要求他們於半小時內全然離開並不現實。不少市民並無心理準備獲批不反對通知書的遊行會貿易中斷，給予解散的時限過短，有機會造成混亂甚至意外。

民陣其後表示，他們亦向警方表示半小時不足以疏散，並希望以晚上8時半為限。惟警方經再考慮後，只給予多15分鐘，即要求在下午6時15分前疏散所有遊行人士。由此可見，警方起初提出的半小時實為過短。可以預料，未來民陣若再舉行大型遊行，或會再有類似情況出現，警方須臨時應變。其作出決定時，應諮詢及參與主辦方意見，令解散或其他安排均能順利。

社會怨氣不解，可料新一年的示威活動仍會持續，考驗警方智慧。示威活動之中往往有少量激進示威者，欲採違法手段，警方有時候須考慮公眾安全，阻止或中斷遊行集會，或針對違法者採取拘捕行動。但其亦須區分和平人士與違法示威者，若然一概拒批不反對通知書，或不必要地腰斬合法遊行，便可能激發民憤。去年的經驗亦已說明，社會不希望警方的執法行動過於所需。更重要的是，警方可多向公眾闡明中斷市民集會的原則，既可讓市民明白界限為何，有助示威者間呼籲自律，亦可增加決策的透明度，釋除警方肆意打壓集會自由的質疑。透過與民陣般的集會舉辦組織加緊溝通，商討遊行集會時的應變安排，亦可望減少任何突變帶來的混亂。