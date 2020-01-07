新任區議員「無處容身」　交租與請人只能魚與熊掌？

踏入2020年，一眾新任區議員已正式履新。然而至今一星期，仍有不少區議員未能找到舖位開設區議員辦事處。部分議員因為區內房委會單位不足，遲遲未能等到舖位「開張」，另一止則面對私人地舖租金過高問題，近半津貼用於租金，令其辦事處無奈請少兩個人。

部分新任議員被迫使用流動辦事處形式服務街坊，對前往尋求議員協助的市民做成極大不便。（余俊亮攝）

議員辦事處影響服務

議員無處容身，已非首見。2016年第五屆區議會成立，兩年之後到了任期一半，仍有七名區議員未有辦事處。當中愉景灣區議員、公民黨容詠嫦更曾長達17年均未有議員辦事處，無奈設立流動街站。去年12月第五屆區議員任期即將完滿之際，申訴專員公署發布主動調查報告指出，公共屋邨或屋苑議員辦事處在四年內只增加了21間，房屋署應盡量增加議員辦事處的供應，讓更多議員可在房屋署的屋邨的屋苑內設立服務點。

新任區議員1月履新，再遇同樣問題，議員辦事處依然一地難求。例如杏花邨新任區議員黃宜，便因前任區議員、工聯會何毅淦拆走「貨櫃」而苦於覓地；大埔宏福選區的新任議員姚鈞豪，亦因落選議員胡健民獲房署續租舖位兩個月，導致目前暫無議辦可用。部分新任議員被迫使用流動辦事處形式服務街坊，對前往尋求議員協助的市民做成極大不便。

區議員沒有辦公室，市民被迫日曬雨淋，與議員討論私人事務時私隱毫無保障之餘，議員亦難以當街處理文書工作。縱然由多位議員共用辦公室，市民要與議員討論私人事務、鄰里糾紛，亦需與其他選區居民輪流使用房間，影響議員工作進度之餘，亦白費市民等候時間。本港區議會選區小則如離島南丫及蒲台島，至少需服務2,600多名市民，大則如沙田區恆安選區，服務人數更逾1.5萬。將多於一個選區的市民集中由一間辦公室提供服務，服務質素難免受到影響。

部分新任議員被迫使用流動辦事處形式服務街坊，對前往尋求議員協助的市民做成極大不便。（李澤彤攝）

租金津貼設上限

區議員除了每月支薪之外，還有多項實報實銷津貼，以供議員應付任內所需。包括每年537,792元的「營運開支償還款額」以在屬區內設立辦事處，以及聘請至少一位全職議員助理，每屆120,000元「開設辦事處開支償還款額」用以支付裝修費或租約相關的法律費用等，每年34,320元「醫療津貼」作為個人醫療及牙科保險和開支，並有每屆不多於10,000元以用作外訪。

單看數字，或會認為津貼吸引。但香港寸金尺土，連續五年成為全球樓價最貴的城市，議員要在鬧市之中尋覓舖位「開檔」亦殊不簡單。若區議員的當選區域並非公共屋邨為主，區議員往往要於當區循私人市場承租舖位，花費甚大。以每年537,792元的「營運開支償還款額」計算，平均每月議員可獲約4.4萬元。跟據區議員當選地區不同，區域的舖租價格各有不同，以新任翠興區區議員、屯門社區網絡主席潘智鍵為例，他每月便須花費2萬以承租一個僅140呎舖位，單為租用議員辦事處已須花費近半營運開支，最後只僅餘兩萬多元多請一至兩個議員助理。

若議員受限於當選地區，而須額外付出近三倍至四倍租金，議員甫上任便受盡「地產霸權」之苦。 （資料圖片）

應考慮設額外津貼

房委會一直為議員在公共屋邨內提供平價非住宅單位，目前租用予區議員的單位租金，最便宜可低至5000至6000元，但部分選區遠離公共屋邨，房委會往往遠水難救近火。如翠寧區等，因為區內商場空置舖位匱乏，區內亦無公營房屋，議員無法仿效其他議員租用價格便宜的房委會單位。若議員受限於當選地區，而須額外付出近三倍至四倍租金，議員甫上任便受盡「地產霸權」之苦。

對於無法租用房委會單位作辦事處的議員，政府應該在津貼上有所調整，以令各區區議員能有相若資源服務當區市民。現時民政事務總署在「營運開支償還款額」內，將區議員設立辦事處的支出，以及聘請職員的支出混合計算。因應香港目前租金高昂的環境，租金支出與人事支出理應分開計算。公共屋邨的非住宅單位屬現有資源，首先鼓勵議員選用不無道理。但在環境不容許的情況下，民政事務總署亦應盡力支援區議員，為租用非屋邨單位的區議員另設資助，其金額亦至少應為一般房委會單位的每月租金，以此作為議員無法運用房委會資助的額外補償。

議員當選區域不論以私樓抑或公屋為主，區議員為當區市民服務，政府都應確保議員用以服務市民的資源，不因當區租金而大幅減少。現時不少居屋、私人樓宇選區的區議員，因租金問題而需選址於鄰近公共屋邨開設議員辦事處，當區居民反而要「跨過界」走到其他選區尋找服務自己的區議員，未免費時失事。2020年一星期過去後，仍有不少議員「無處容身」，民政署應帶頭協助一眾區議員，讓議員服務盡快走上軌道。