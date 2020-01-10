英國脫歐塵埃落定　北愛、蘇格蘭卻再現風雲

周四（9日），英國下議院通過首相約翰遜（Boris Johnson）提出的脫歐協議，終為2016公投以來的政治僵局寫上句號。可是，自知留歐無望的蘇格蘭民族黨黨魁暨蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）在上月大選後已表明，2020年底前將推動第二次獨立公投，讓民眾決定是否以獨立身分成為歐盟的成員國，而非被迫跟隨英國的步伐「被脫歐」。連同北愛爾蘭重新統一的聲音看似回潮之際，即使約翰遜能擺平卡梅倫、文翠珊不能之事，但借用邱吉爾之名言形容脫歐餘波，「現在還沒有結束，甚至還沒開始結尾。但這也許是開始的結尾」。

施雅晴表明將推動第二次的蘇格蘭獨立公投（美聯社）

在2016年的脫歐公投中，雖然全國僅有四成八選民支持聯合王國續留在歐盟，但數字難以反映全國的地區差異。細看起來，當年蘇格蘭和北愛爾蘭分別有62%與55.78%支持留歐，與公投整體所反映的意願背馳。過去數年，兩地民眾抗拒脫歐的聲音此起彼落，卻被脫歐談判的消息蓋過，成了「支線故事」。如今約翰遜成功帶領英國走出折騰困局後，終須面對蠢蠢欲動的分裂風險。

不論是蘇格蘭和北愛爾蘭，支持留歐的選民當然有利益考慮。脫歐前，蘇格蘭和北愛爾蘭的出口總量中，分別有18%和20.9%是銷往歐盟，而據Fraser of Allander Institute的報告指出，單是蘇格蘭一地，亦已有14萬4千個工作職位是與上述的貿易關係相關。雖然目前脫歐後的聯合王國與歐盟的貿易協議仍在敲定，但從歐盟釋出的態度可見，未來約翰遜能從歐盟手上獲得的貿易條款，絕不會比現時的優惠待遇為多，經濟陣痛看似無可避免。

在上月的大選中，保守黨獲得壓倒性勝利，但與此同時，各政黨的勢力分布亦出現微秒變化。首先，由施雅晴領導、支持留歐的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）一取舉得48席（蘇格蘭選區共佔西敏寺59個席位），一躍成為國會第三大黨，而保守黨則由原本的13席減至五席，可見民眾愈見不滿保守黨的脫歐路線。同時，在北愛爾蘭的選情中，支持脫歐的民主統一黨（DUP）所得票數不但減少了5.4%，連帶其主席杜立志（Nigel Dodds）也輪掉貝爾法斯特北部的議席。反而，主張親歐洲主義的新勢力——北愛爾蘭聯盟黨（APNI）卻有8.8%的增幅。

蘇格蘭和北愛爾蘭同是漸見離心，但在後脫歐時期，前者的統獨問題應較後者緊迫。理論上，英國正式脫歐後，儘管在法律上（de jure）北愛爾蘭已被算進英國的關稅範圍內，惟在新脫歐協議的過渡時期，該國在實然上（de facto）仍屬於歐盟的關稅同盟區內。這不單意味着北愛爾蘭和愛爾蘭之間暫時不會出現「硬邊界」，現時的關稅和守則亦不會有重大變動。反而，蘇格蘭則會跟隨英國重新適應新身分，所以施雅晴在上月大選報捷後，已改口想將原定在2021年舉行的獨立公投，推前至2020年底前。

施雅晴欲辦公投，在法理上未必有足夠理據支持。《1998年蘇格蘭法令》（Scotland Act 1998）訂明，蘇格蘭議會有權就某些特定範圍，自行制定法律，惟法令本身並無授權荷里路德自行舉行公投。因此，施雅晴欲就單一議題舉行公投前，必須先尋求在西敏寺的同意，而在保守黨目前仍佔議會多數的格局下，公投發生的機會可謂微乎其微。故此，約翰遜亦能無視蘇格蘭民族黨的要求。惟此亦不容忽視其政治風險，畢竟蘇格蘭人的聲音在大選中已相當清晰。

從西班牙加泰羅尼亞的經驗可見，無視或斷言拒絕對話的管治手法，不但難使政治爭議自動消失，更反倒會形成政治僵局，造成更難解決的對立氛圍。當前蘇格蘭和北愛爾蘭跟英國在脫歐立場上截然相反，已是既定現實。未來的關鍵是約翰遜如何疏理和緩解彼此的矛盾，免得種下聯合王國分裂的種子，再次「突破」卡梅倫和文翠珊的往續。