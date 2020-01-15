民主黨總統初選最後六強　桑德斯、沃倫鷸蚌相爭

距離愛荷華州美國民主黨總統初選首輪投票僅餘三周，美國有線新聞網絡（CNN）周二（1月14日）於愛荷華州首府舉行第七場辯論。選前進步派陣營爆出內訌，兩名左翼候選人桑德斯（Bernie Sanders）及沃倫（Elizabeth Warren）支持者互相攻撃。事源為CNN引述四個不具名之消息指出，桑德斯曾於兩年前一個私人會面中對沃倫稱，他不相信女人可以贏出總統大選。報道獲得沃倫承認，結果引來雙方支持者強烈反彈，有陣營內部人士呼籲兩派停止攻撃，減低內訌對進步派陣營之元氣。而台上六名候選人交鋒之際，主持人亦一如所料抖出此話題，雖然桑德斯一口否定，但沃倫卻不置可否。進步派會否因此而受到影響，最終鷸蚌相爭而失落黨內提名？

此次民主黨總統初選辯論由以往廿多人的人滿之患，大幅減少至最後六強。除了仍在全國民調中稍為佔優之前副總統拜登（Joe Biden）、左翼雙槍桑德斯及沃倫、前印地安納州南灣市（South Bend）市長布塔加智（Pete Buttigieg），四名於過去兩個月一直在民調中爭持不下之候選人，還有代表中西部明尼蘇達州之聯邦參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）以及的千萬富豪兼對沖基金經紀施泰爾（Tom Steyer）。相反在上月辯論中表現出色的台裔企業家楊澤安（Andrew Yang）竟因民調表現不達標而未能參與辯論。加上前任住房與城市發展部長卡斯特羅（Julian Castro）以及新澤西州參議員布克（Cory Booker）因民調滯後而先後宣佈退選，今天台上的六名候選人竟再一次為清一色白人，也惹來坊間不少批評。

桑德斯作為民主黨「左轉」的大旗手，被不少進步派視為左翼正朔，不容取代。（路透社）

桑德斯被狙擊

經過上輪辯論七子埋身肉搏而火花四濺後，此輪辯論之話題大多大同小異，各人之論點亦沒有太大變化。跟上次最不同者，為辯論開首便由主持人提出，因特朗普下令刺殺伊朗軍官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），而令局勢迅速升溫之中東外交政策。六人眾口一詞稱應以外交途徑解決，而各人對美軍應否完全撤出中東則各有不同看法。然而CNN主持人竟而質問桑德斯，他主張美軍撤出中東跟伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）相同，有對桑德斯跟哈梅內伊站在同一陣線之暗示。CNN對桑德斯之攻撃不限於此，其接着又質問，「你的全民退保會使美國破產，你如何回應？」毫不掩飾其對桑德斯之右翼保守偏見。主持人在桑德斯跟沃倫陣營的齬齟中，亦顯得極為偏頗。其質問「你對其（沃倫）稱你不相信以可以贏出大選。為何你要這樣說？」竟而先入為主預設桑德斯確實有說過此番話。

桑德斯長年為美國進步主義運動之代表人物，其兩性平等之主張早已深入民心。正如桑德斯於辯論台上稱其早於多年前已經稱女人可以勝出選舉，又引希拉里在得票中比特朗普取得多近三百萬票為例子，證明事實上女人的確可以贏得總統大選。而且於去屆大選民主黨內及主流媒體虛位以待，紛紛讓路予希拉里，進步派支持者曾發起徵召沃倫運動，希望可以製造有意義之競爭，桑德斯當時亦支持沃倫。直至沃倫宣佈不會角逐，桑德斯方決定投入初選，結果雖然高票落敗，卻於全國捲起了一場左翼旋風。因此CNN指控桑德斯為性別主義者，根本是無稽之談。而將桑德斯抹黑為歧視女性，早於上屆初選已經上演過一次。當時主流媒體掘出一篇桑德斯於七、八十年代的文章，指控其歧視女性，又指控其支持者為男權主義，毫不尊重女性，被CNN在內之主流媒體炒作，以致當時兩方陣營關係極為惡劣。

民主黨總統候選人沃倫有初選跑出的勢頭。（路透社）

進步派默契瀕臨破產

為何於兩年前一個私人會談之內容，不遲不早會於愛荷華州首輪初選之前三周爆出呢？無他，因為桑德斯於首四個初選州份，愛荷華州、新罕布什爾州、內華達州、南卡羅萊納州之民望都有十分穩固，有的甚至傾向領先。僅在此風波前之一周，各大主流媒體紛紛報道，民主黨內建制漸漸發現，桑德斯有可能贏得黨內總統提名。然而黨內建制及其金主對此並非樂見其成，反而是恐懼不已，此時種種黑材料陸續出籠，自然不難理解。在進步派陣營中拋下此一震撼彈，不僅可以玷污桑德斯自由派之形象，更可以誘發桑德斯及沃倫支持者同室操戈，可謂一箭雙鵰。事實上當初桑德斯及沃倫雙雙出選時，亦有支持者擔心會否分薄進步派之選票，令建制派得益。然而經過近半年，雙方在民調上依然穩佔二、三名，亦各自建立了不盡相同之支持者，並未有為進步派帶來更大紛爭，箇中原因亦是兩人一直有默契不互相攻撃。如今此不成文約定瀕臨破產，無疑影響進步派選情。

與此同時，出身被進步派視為萬惡之源的華爾街之對沖基金經紀施泰爾，在此選舉中卻大打進步主義政綱，如開徵富人稅、打撃氣候變化等。他雖然參選前名不經傳，卻在首四輪初選州份民調節節上升，其原因為身為千萬富豪的施泰爾在該些州份大放銀彈落廣告。民主黨初選候選人於南卡州合計花1,700萬美元投放選舉廣告，單單施泰爾便佔1,410萬美元，內華達州合計之1,160萬美元中施泰爾亦佔上1,040萬美元，毋怪施泰爾剎那間超越楊澤安躋身最後六強，選情看漲。至於因由自己全資競選，未達成競選籌款目標而無緣辯論擂台的美國第八首富彭博（Michael Bloomberg），計劃於三月底前大灑兩億美元落競選廣告，比奧巴馬2012年角逐連任之競選經費總和還要多，彭博更聲稱為得到總統寶座其不惜花上十億元。面對此種公然地用錢買選舉之金錢政治威脅愈加明顯，進步派若要以由上而下之草全民運動，力抗此種由上而下，以金錢壟斷政治權力的歪風，更有必要團結一致。

美國總統初選自七十年代成為恆常機制，政治學研究近年指出，在初選投票的多為政見強烈者，立場較進取的參選人因此較大優勢。以上屆共和黨初選為例，政治世家出身的杰布布殊、管治經驗不俗的卡西奇等，在初選階段遠遠落後於特朗普。然而，初選畢竟能讓政黨選民有份決定由誰人領軍出選，某程度上更能體現民主。這把雙刃劍在今屆民主黨初選將帶來甚麼結果，隨各州即將舉行初選，很快便會揭曉。