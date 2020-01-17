校長教師冀訓練承擔　學生有此時間與空間嗎？

中大香港學生能力國際評估中心（HKCISA）及香港中學校長會周四（16日）公布中學課程改革調查研究，調查發現超過八成受訪校長、教師表示未來課程最重要目標是加強「個人轉化及變革能力」。教育上有待加強的範疇眾多，但學生本已課業繁重，教師工作量大，要在現有課程再添加細節，對教師及學生而言是一大挑戰。

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變革能力 正是教局所需

綜合經濟合作與發展組織（OECD）及聯合教科文組織（UNESCO）提倡，學生「未來應備有的能力」包括「個人轉化及變革能力」，例如自主行動、承擔責任的能力，以及在不同群組中互動和處理矛盾衝突。HKCISA及中學校長會訪問共183位校長以及1,158位教師，八成至九成校長及教師認為，中學課程未來須加強上述能力之外，還要培養學生人文質素、尊重及包容多元意見和文化、以及明辨思維能力等。

以上能力當然為現今學生所需，對學生的未來成長而言必不可少，不過理想容易實行難。以現有學校資源，期望學生突然在多個範疇成績斐然，是非常難以落實的事情。中學校長會課程發展小組召集人李雪英亦指出，現今學生課業繁重，忙於預備考試；而教師課時緊迫，也難以撥出額外時間開展「個人轉化及變革能力」的相關課程與活動。若教局不從根本改革，增加教育人手，改革有如紙上談兵。

目前香港中學的「班師比」約為1:2.0，即每班學生僅可獲編配兩位教師，每位教師除了日常的上堂教書之外，僅有半日工時可以處理其餘工作，包括備課、改簿、帶課外活動、開科組會議等。學生的多元能力固然重要，為學生未來而作出應變的課程改革亦有其必要。但如果教局在繁重課程之中加入不同能力訓練時，僅增加教師工作而不撥出額外人力資源，教師將難以在學生成績、課業之中分身。

縱然未來教育需要改革，教師工作量大的問題仍須首先正視，教育界經不起重蹈2000年代的覆轍。在2000年代教育改革開始之初，時任教統局局長羅范椒芬回應教師工作壓力問題時，只擺出一副事不關己的態度，直指「如果有人不喜歡這個遊戲，又或者覺得手中的茶（教改）不是他想要的，便需要離開這個『廚房』（教育界）。」結果2004年，教改推行四年之後，香港教育學院研究及國際合作中心綜合調查發現，當時教師之中有接近兩萬人患上情緒病，2000至2500名教師有自殺傾向，其中逾九成認為壓力源於教改。無論教育界抑或政府當局對未來改革有着何等期許，但若對最根本的人手問題視而不見，再多討論也是徒然。

假如學生在學時間僅夠熟讀書籍應付文憑考試，教育局在學校加插再多「多元學習」環節，對學生而言也是浪費時間，被視為教而無用。（資料圖片）

考試未能應付 談何多元能力

更何況，在考試壓力巨大的香港社會下，學生在文憑試奪得多少「5**」，也似乎遠比學生的其他能力更加關鍵。縱然教育界知道改革應向學生「未來應備有的能力」而努力，但要怎樣說服學生將時間投放到考試範圍之外的「個人轉化及變革能力」，也將是難題。

香港教育的吊詭之處，正是一方面預期學生思考靈活足以應付未來的劇變，一方面卻將考試的雞精參考書硬塞入學生腦中。的而且確，香港社會競爭激烈，大學收生依據文憑試成績進行，情況難以一時三刻改變。但教育局仍須了解學生需要的已不僅是一張大學砂紙。假如學生在學時間僅夠熟讀書籍應付文憑考試，教育局在學校加插再多「多元學習」環節，對學生而言也是浪費時間，被視為教而無用。

故此要改變教育內容，就要改革評核機制。就「3322」的大學收生門檻而言，教育局可以由此入手。比如今次研究同時提到，課程及考評應更具彈性，讓學生發展多元路向。考評上，教育局應考慮將「3322」的要求放寛，以讓更多精於某科的學生，能夠在大學能夠繼續鑽研擅長科目。誠如OECD提出，教育既應讓學生具備「學生未來應具備的能力」，除了讓學生在中學時候努力讀書擠上大學，也應在職業訓練方面多加著墨，為青年提供多元出路。