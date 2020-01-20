【01周報社論】誠實面對大環境　迎接百年大變局

農曆新年是送舊迎新的時節，理應一片祥和，為人們帶來希望，但在香港仍未從政治動盪中復元的情況下，這種卑微的願望似乎十分奢侈。如果說取消煙花匯演、花車巡遊只是小事，那麼香港在「百年未有之大變局」下捲入中美博弈之際，「一國兩制」前景卻因反修例風波受到質疑，社會陷入「身份認同」焦慮，則令人憂心忡忡。如何在風高浪急下站穩腳步，清楚定位，繼而重新出發，是香港社會不能迴避的課題。

雖然在區議會選舉後，騷亂頻度、密度有所減弱，但仍有部份人執迷不悔，繼續沉溺於虛幻當中：有人誤以為暴力可迫使政府「跪低」，從而「光復香港」；有人主張擁抱美國尋找「對沖」，以此作為爭取自由民主的「外援」；也有人因蔡英文連任台灣總統受到鼓舞，一廂情願地把情感投射到台灣。與此同時，領導全社會的香港政府在面對積習經年的深層次結構矛時，依舊欠缺思維上的革新，以為推出一些小修小補的措施便可搪塞過去。

區議會選舉後，社會局勢稍為緩和，惟改革積弊的步伐仍停滯不前。（資料圖片/李澤彤攝）

不論朝野，其實都在自欺欺人，結果就是浪費光陰，到頭來什麼問題都解決不了。與其不切實際地蹉跎下去，繼續在想像中尋找慰藉，倒不如重歸理性，以務實態度直面香港的挑戰。

坊間有一種很流行的說法：年輕人擁抱後物質主義，有自己的價值追求，深信自由民主是香港的出路。倘若跟我們的未來棟樑說，香港的深層次問題在於經濟民生，彷彿便會貶損反修例運動的神聖性。事實上，單從「五大訴求」無一與經濟民生有關可見，估計沒有多少示威者覺得產業結構不合理、分配不公、民眾生活品質太低是亟待解決的問題。這顯然是掩耳盜鈴——香港深層次結構矛盾突出，政治體制滯後是其中一因，但不能低估、甚至無視社會經濟上的困局。長期以來，港府迷信自由經濟，在經濟民生事務上碌碌無為，沒有正視既得利益階層與弱勢群體之間的衝突，從而為政治激進主義埋下種子，「佔中」、旺角騷亂、反修例運動都是因此而起。

「五大訴求」包括重啟政改，亦即《基本法》寫明的雙普選。按照教科書的說法，普選可擴大市民參政、議政的空間，撤換不稱職的領導人，可帶來善治。我們並不否認以普選為主要特徵的政治民主有其合理之處，但與此同時，亦要明白事情沒有那麼簡單。參考法國「黃背心」運動和反退休金改革引發的騷亂，便可知道即使在具備政治民主的國度，同樣也會發生曠日持久的社會抗爭。因此，一味以「自由民主」這種意識形態視角去解讀香港的困局，顯然存在偏差。

一方面，政府應遵循《基本法》的要求，在適當時候重啟政改，但另一方面，絕不能耽誤經濟民生工作。當局上星期推出了「十項民生措施」，就長者、勞工、房屋三大範疇增加經常性支出，相比往日的不作為，算是大膽了些，但還是遠遠不足。令人哭笑不得的是，在特首林鄭月娥眼中，把「兩蚊搭車」優惠的受惠人群由65歲調低至60歲，居然是一項值得吹噓的「德政」。如果她真的這麼膚淺，根本就是恬不知恥！

與其加劇撕裂

何不重歸於好

反修例運動把香港的深層次結構矛盾徹底暴露，教訓不可謂不深刻。若要克服矛盾，正確態度是直面問題，盡快凝聚共識，然後推動改革。近年社會撕裂為「黃」、「藍」兩大陣營，許多親友因政見不同而「割席」，社會因此付出代價。撕裂之所以會發生，往往源於雙方互不相讓，自以為真理在手。其實，只要各方展現誠意，例如由政府成立獨立調查委員會，徹查騷亂的來龍去脈，示威者亦願意放棄「勇武」，重啟對話，相信社會便會祥和得多。

政府應遵循《基本法》的要求，在適當時候重啟政改，但另一方面，絕不能耽誤經濟民生工作。（資料圖片/余俊亮攝）

可惜的是，社會上依然有一股勢力意氣用事地妨礙團結。最近很多人討論「黃色經濟圈」，試圖用價值觀來區分人群，驟眼看來，這個想法很有個性、骨氣，實際上卻是無聊透頂。姑且不說「黃店」業主可能是「藍絲」，食材可能來自內地，其真正禍害在於加劇「黃」、「藍」對立，這對撕裂嚴重的香港有什麼好處？一個撕裂的香港，難道就是他們想「光復」的香港嗎？這不是自欺欺人又是什麼！

許多人一直在拒認事實，直至碰釘子才懂修正，但一來一回已浪費不少寶貴光陰，香港眾志的「覺悟」便是一例。相信是出於選舉考量，它早前宣布放棄「自決」綱領，把宗旨改為「推動香港的民主與進步價值」，避免重蹈其主要創辦人黃之鋒無法參加區議會選舉的覆轍。稍有常識的人都明白中共對國家安全、領土完整的堅持，「自決」或「港獨」根本不符合政治現實。若香港眾志早有這種覺悟，DQ不會發生。理性的做法是放棄玩弄這類敏感詞，只有這樣，我們才可重返「一國兩制」、港人治港、高度自治這些真正有意義的課題上。

與其乞求外國

不如反求諸己

繼續玩無聊的把戲，只會妨礙香港找到清晰的定位。當前，西方逐漸衰落，中國快速崛起，印度、非洲亦會不斷壯大，世界正在多元發展，正處於「百年未有之大變局」。這看似與香港沒有什麼關係，實際上卻息息相關，但不少人彷彿對此沒有多少把握，依舊以昔日的意識形態視角看這個新格局，並以此為情感寄託。最近蔡英文靠大打「香港牌」而連任，不少香港市民深受鼓舞，甚至把台港兩地視為「命運共同體」，深信兩地可在美國庇蔭下與北京博弈。如果他們真的懷有這種想法，那便未免太幼稚了。

本月11日，香港眾志宣布放棄「自決」綱領，把宗旨改為「推動香港的民主與進步價值」，避免重蹈其主要創辦人黃之鋒無法參加區議會選舉的覆轍。（資料圖片/李澤彤攝）

人難免會衝動，但最後總得冷靜下來，不要令錯誤判斷的代價愈變愈大。先不說民進黨政府對香港「用完即棄」，拒絕推動一些「勇武」示威者想要的《難民法》，美國總統特朗普亦對香港口惠而實不至——他曾揚言把香港問題和貿易談判掛鈎，一度令對美國有期待的示威者高興了一陣子，但如今中美已簽署首階段貿易協議，估計特朗普在撈取政治資本後，暫時不會再提香港，這難道不證明了美國政客的偽善嗎？對美國而言，香港或許只是一張可以隨意拋棄的「紙巾」而已。

核心價值要守

深層問題須解

身處「百年未有之大變局」的香港應該怎樣做？首先是要克服深層次結構矛盾，練好內功，迎接挑戰。林鄭宣布在民生範疇增加經常性支出，踏出了重要一步，但這不應是終點。政府必須徹底摒棄「小政府、大市場」思維，主動就經濟民生進行改革，既要調整產業結構，也要解決分配不均的問題，藉以建立可持續發展、全民共享的社會。這些改革不容易做，但正如《香港01》多次指出，香港擁有不少「家底」，包括龐大財政儲備，在法治、金融、專業服務等領域具備優勢，足以助香港強化「內功」。

與此同時，香港應堅守開放、多元、法治、和平表達意見等核心價值，不能有絲毫動搖。在反修例示威中，市民對「暴力」的包容度明顯較以往大，變相令激進示威者有恃無恐，最近不斷發現的爆炸品和槍械就是證據，被捕人士隸屬各種勇武派系，若他們誤信暴力可以換取政府讓步，實屬幼稚。許多社會賢達早就作出警告，例如終審法院前首席大法官李國能早在去年7月明言，非法和暴力行為必須人人譴責，這在法治社會是不可容忍的；現任首席大法官馬道立在今年法律年度開幕禮上，亦批評有人以暴力手法表達意見。法治是香港的核心競爭力，它既是香港得以發展為國際大都會的關鍵因素，亦有助香港在「百年未有之大變局」中保持優勢，可是我們卻在不知不覺間放鬆了對這筆無形財富的守護。如果大家不再堅持法治，那便是自毀長城。

而在中美博弈的大背景下，我們切忌跌入粗疏的二元對立。反修例運動激化了陸港矛盾，「一國兩制」前景備受質疑，其中美國國會及行政當局中國委員會（CECC）在月初煽風點火，指中國政府近年推出高鐵一地兩檢、港珠澳大橋、大灣區規劃等項目促進中港兩地經濟一體化，會蠶食香港的高治自治，令香港變成「另一個中國城市」。這些非此即彼、只能在中國和國際之間二選一的論調看似頗有市場，實則經不起推敲。

在反修例運動中，有人主張擁抱美國尋找「對沖」，以此作為爭取自由民主的「外援」，但對美國而言，香港或許只是一張可以隨意拋棄的「紙巾」而已。（資料圖片/梁鵬威攝）

事實上，香港得以由昔日的漁村轉化為現代化都市，從來都離不開中國因素的加持，只要港府在「一國兩制」原則下主動做好規劃，為什麼香港不能利用內地經濟的動能，突破自身經濟發展的樽頸？中國經濟發展對周邊國家經濟的助益顯而易見，國家主席習近平剛訪問的緬甸就是個例子，它曾經被西方政府和「民主自由陣營」視為圍堵中國的一員，現在卻因應自身經濟發展而要加強與中國的合作，緬甸所屬的東盟及東北亞的韓國和日本，與中國的經濟聯繫更不在話下。

習慣了胡思亂想，要改變想法並不容易，但香港已經歷了為期不短的政治虛耗，是時候摒棄狹隘思維了。政府和示威者都不要再自欺欺人，應該思考什麼才符合香港的長遠利益，如何做才有利「一國兩制」的長期實踐。我們深信，這才是香港在應對「百年未有之大變局」時應有的態度。

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