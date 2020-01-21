武漢肺炎第三波爆發　政府拿甚麼預防？

内地的武漢肺炎確診個案已達至少296宗，武漢至少6人死亡，且擴散迅速，專家袁國勇周二（21日）估計已到第三波傳播。港大公共衞生學院推算，香港最壞情況有3宗確診，令社會擔心能否守住公共衛生防禦的底綫。周二早，署理行政長官張建宗雖然提及武漢肺炎的相關防禦措施，但仍揭示出不少防疫工作的漏洞和有待加強之處。

從張建宗的發言可見，政府的防疫措施仍主要局限在武漢方面。港口體溫和健康檢測只是針對武漢來的旅客。比如只在武漢抵港旅客的飛機閘口增設紅外線熱像儀，只要求來自武漢航機的乘客要申報健康表等。目前國家衛健委高級別專家組組長鍾南山已肯定現有證據顯示人傳人，中國多省市包括上海、北京、廣東、廣西、山東等皆出現確診及疑似病例，香港政府的不少港口篩查措施仍只停留在針對武漢的層面，顯不夠嚴謹和安全，而應該在所有入境關口對所有來港的群體採取體溫檢測和健康申報。在關乎全港公共衛生的議題上，過於小心必然勝於僥幸、疏漏帶來的遺憾。

張建宗於行會前會見傳媒，提及武漢肺炎的防疫工作。（張浩維攝）

除了入境把關，另一個需要擔心的問題在於一旦香港發現確診個案，醫院是否已有了充足的準備。考慮到鄰近地區接連出現確診個案，而病毒潛伏期未必發燒，對香港發現確診個案的擔心並非杞人憂天。而目前香港公營醫院已經人滿爲患，一旦出現確診個案，甚有可能治療場所變成傳播場所。以醫管局公佈的1月20日數據爲例，當日有5902人往公立醫院急症室求診，內科病床使用率達106%，且有10間醫院的急診内科住院服務病床使用率均超過100%，明愛醫院更高達129%。有記者前往伊利沙伯醫院急症室了解，有不少病人於急臨時病房等候轉送病房，現場所見，臨時病房的病床間只相隔不足一個身位，出現「床貼床」情況。這樣的環境一旦出現易傳染的疾病，後果一發不可收拾。

床位空間不足 一旦感染堪虞

沙士之後醫管局曾總結經驗，發出飛沫預防的指引，指出病人之間至少保持3呎（約0.9米）距離，醫護在病人的3呎範圍內工作時亦需戴口罩，才可防止醫院内的傳染。然而根據《香港01》報道，公立醫院的床距從無試過達3呎，「現在係連3厘米都無」，交叉感染的風險極高。

武漢肺炎疫情不斷擴散。（資料圖片／梁鵬威攝）

對此，張建宗稱公立醫院目前已經有500張隔離病牀，且提到如果香港真的發現首宗新型冠狀病毒傳入個案，醫管局和衞生署會擬定好緊急應變計劃作出應對，有需要的時候，醫管局可以在48小時內，在七個聯網各劃出一間指定診所，分流這些懷疑感染（如發燒）的病人。看似政府有意識在醫院層面的及早準備，然而如若細思，則會發現不少漏洞。

在隔離病床的准備上，目前香港尚未發現確診個案，且農曆新年可能尚有出入高峰期，政府500張隔離病牀就已用去一半，可以想見如果一旦農曆年後個案增長更爲迅速，政府的隔離床位並不足夠。且政府在1月8日曾提出，有需要時可於72小時内將隔離病床增至1,400張。然而現時醫院已經爆滿，如何新增隔離病床？如若隔離病床佔據普通病床的位置，現有的住院病人又要挪到那裏去？政府如若沒有具體的計劃，難以令公衆釋疑安心。

事前預備勝於事後應變

在發現首宗確認個案後的應變措施上，政府實應現在就制定出更爲具體的安排，而不是發現之後再做安排。畢竟，在凶險的疫情面前時間就是生命，減低傳染率也是在和時間賽跑。更何況出現確認個案後的隔離安排涉及多個部門。2003年9月，再度發現沙士時，醫管局就嘗試縮減不緊急的手術和服務，增加醫院空間以降低其他病人的感染風險。對於目前已經人滿爲患的公營醫院來說，這是近乎唯一的辦法。然而究竟可以縮減哪一類型的服務以至將影響降到最低，仍需要提早討論及協調，才能一旦出現確診個案時用最短的時間做出安排。又如香港中文大學醫學院呼吸系統學許樹昌教授指出，醫院內的「負壓隔離病房」，空氣只進不出，且有相關設備滅菌，病房內的病床間距必定符合標準，是最理想的隔離安排。然而目前香港的負壓隔離病房中500間隔離病房可供即時使用，其他的則需等候。因此這一方面如何協調也是需要提前安排的議題。

世界衛生組織（WHO）將「武漢肺炎」正式命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。（路透社）

沙士期間，醫院管理局的「沙士電子資料庫(e-SARS)」的數據系統可追查十四間急症醫院的入院資料，加上警隊用 以偵查罪犯的工具「重大事件調查及災難支援工作系統」和衛生署的「個案接觸資訊系統」，讓政府可盡快追查與患者有接觸的人士，盡早隔離及給予治療。這幫助政府追查逾二萬六千個潛在的沙士帶菌者，大部在疫症高峰時的月份偵查得到，減低了不少風險。如今内地愈來愈多的個案確診，且内地的不少城市仍未開始檢疫排查措施，令不少携帶者可以自由進出，香港政府應老驢是否會儘快出台與武漢肺炎相關的數據系統，成爲港口防疫的第二層保護墻，已讓在港口沒有被篩查出的帶菌者能夠儘快在政府的追蹤範圍内，減低風險。

如今武漢肺炎在多個城市被確診，政府的防疫措施還停留在針對武漢的層面未夠嚴謹；醫院業已「爆煲」，對確診後的計劃方案卻見粗疏，政府的防疫舉措實在當不起張建宗「最高級別的準備」的評價。