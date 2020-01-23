武漢錯過黃金時機　民間防疫宜緊莫鬆

1月23日凌晨2時，武漢市公布將於早上10時交通封城。封鎖交通的消息雖然短短一段，卻足以道出武漢疫情的嚴重性。從確診個案增長及蔓延亦可見，武漢政府已經錯過了控制疫情的黃金時機，最終走到封城局面。

武漢肺炎連日來增長過百宗，這樣的增長趨勢和先前社會對此的錯誤估計不無關係。武漢肺炎在上月底開始時，並沒有引起内地社會足夠的重視。例如內地不少網上KOL主張「可防可控」之論調，或令部份人掉以輕心。甚至在香港出現第一輪搶購口罩的風波時，内地網絡對此也不乏調侃與不屑。不少自媒體在內地街頭採訪人群時，都會發現不少群眾對戴口罩不以為然，認為並無這樣的需要。而在公眾場所，包括機場、火車站等人流密集的地方， 也不多見戴口者的人。甚至武漢當局還在1月中旬推出旅遊推廣政策，計劃派發20萬張惠民旅遊券，讓市民大年初一到十五免費遊覽黃鶴樓等30個景區。

管軼教授（前排左）與研究團隊在2015年發現沙特駱駝中同時流行三種冠狀病毒其中變種MERS是韓國「新沙士」爆發的罪魁禍首。（香港大學網站）

傳播鏈難以堵截

內地人民的衛生意識不足，影響防疫效果。對於新肺炎這類可以人傳人的疾病，在出現初期的防疫及隔離至為重要。若能將疫情限制在一定區域或人數之內，不論是追蹤緊密接觸者，或其他城市做防疫檢測，都會相對容易。但在12月31日首次公布武漢肺炎，以1月中旬爆發這兩星期，內地民間及官方未有把握時機，以至各省市甚至外地陸續出現確診個案，反過來證明了疫情封鎖之失敗。

港大教授、曾參與沙士抗疫的管軼便向內地媒體解釋，「沙士的60至70%的感染者都是來自個別超級傳播者，傳播鏈很清晰，只要封堵那幾個人的接觸者就可以了。但是這次，傳播源已經全面鋪開了，要做流行病學調查已經做不了。」

至1月20日，國家主席習近平要求全國各級黨委和政府單位，必須做好防疫和控管工作；1月21日，中央政法委微信公眾號長安劍撰文寫到，「誰把政客的面子，看得比人民利益還重，誰就是黨和人民的千古罪人。誰為了一己之利，刻意遲報瞞報，誰就將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。」隨後各地政府明顯應對升級，例如國家衛健委每日發布當日的總情況，讓民眾更加警惕疫情及注意衛生。但誠如管軼所言，內地已錯失黃金機會，疫情已經擴散。餘下的防疫及抗疫工作，只會艱辛無比。

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴大，香港機場不少人都戴口罩防疫。（盧翊銘攝）

考驗公共衛生意識

與內地人口流動頻繁的香港，政府亦予人反應遲鈍之感。不論是派人到武漢了解疫情，或在高鐵、航班上的入境把關等，政府的步伐都晚於社會的期望。目前既然疫情已在內地擴散，而香港亦錄得最少兩宗確診個案，除了政府須牽頭從嚴把關，加強消毒等應變工作，社會亦必須提高警覺。

由於新肺炎有潛伏期，而且病發初期的徵狀並不明顯，戴口罩必然是市民應做之舉。除此之外，到訪內地的市民也應注意衛生，甚至考慮回港後先自我隔離。這些是政府難以強制的要求，而且監察落實困難，考驗的是市民的公共衛生意識。這亦正好說明，防疫一戰不只是政府之工作，更是每個人的責任。