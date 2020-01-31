新型肺炎疫情持續　文憑試須部署應變

新型肺炎疫情持續，政府宣布全港中、小學及幼稚園繼續停課，最早於3月2日才復課，浸會大學、香港大學等亦先後延期復課。雖然2003年非典型肺炎也沒有打亂公開考試及升學安排，但目前新型肺炎的疫情發展充滿未知，當局須為中學文憑考試延期作好準備，減少混亂。

正如瑪利諾神父教會學校校長何力生接受傳媒訪問時指出，「上半年社會運動影響心情，心情不好就難集中讀書，恍恍惚惚，現在又發生肺炎疫情」。對於應屆DSE的考生而言，本學年可謂一波三折，學生備試屢番遇到阻礙。

今屆考生的上課課時遠較以往不足。去年11月，教育局因應社會環境而連日停課，今年1月亦因疫症而延長新年假期，今屆考生比往年相差至少近一個月的上課時間。隨中學文憑考試逐漸接近，部分中學甚至考慮放棄讓學生應考模擬試，讓學生專心準備DSE。沒有了模擬試，學生應試準備難免受到影響。

本學年可謂一波三折，學生備試屢番遇到阻礙。（資料圖片）

備試與防疫的雙重考慮

除了學生心情、備試時間，今年中六考生更面對疫情威脅，教育局必須要小心應對。疫情期間延長新年假期，本意是為減少學生聚集，避免病毒在人群之間傳播。學校裏大量學生的社交活動頻繁，一旦在校園出現確診個案，衛生署亦難以追蹤每位學生的親密接觸者。甚至在學校爆發疫情的話，若當局要將整間學校的關聯人士全數隔離，負擔亦將非常沉重。故此在疫情持續的情況下，社會不可能讓學生冒險留在密集的學校環境之內。

在中學文憑考試期間，學生的流動情況又將更加複雜。每個試場同一時間有數百考生共同應考，數小時不能離開。而考生因應修讀科目不同，需要到不同學校應考，衛生署在考試期間要尋找確診者的親密接觸人士（例如鄰座、同學、監考員等）的難度將會大增。甚至，因為中學文憑試關乎考生未來，縱然考生有與武漢肺炎相關的病徵，考生也不會輕易放棄考試，甚至不願被確診隔離，變相令文憑試變成另一病毒溫床。

文憑試、JUPAS收生與大學開學一環扣一環，教育局須及早作出準備。 （資料圖片）

須慎對「蝴蝶效應」

因此，當局既須評估考生備試的影響，亦要防範疫情於學生之間爆發，考慮包括調整考試日程在內的各種應變措施，推遲文憑試、取消口試等方案影響不小，考評局須及早周全考慮。同時，也應注意到推遲文憑試可能帶來的蝴蝶效應。文憑試、JUPAS收生與大學開學一環扣一環，教育局須及早作出準備。

一旦推遲文憑試，意味改卷時間將變得緊迫，將影響大學收生程序。為避免改卷時間不足，教育局應協助考評局增聘改卷員，加快改卷進度。例如可因應今年的特殊情況，增加閱卷員的薪酬待遇，吸引具充足改卷經驗的教師繼續參與改卷。假使閱卷員仍然不足，政府也可考慮對考評局作一次性額外撥款，協助考評提供更多培訓限額，讓未曾改卷的新進教師投入閱卷員行列。

然而，由於疫情目前尚未明朗，疫情何時結束尚未可知。教育局應擔當協調角色，與各家大專院校溝通，為不同的復課時間預先訂立應對方案。假如文憑試的考核與評卷不能如期於大學收生期限，甚至不能於9月大學開學之前完成，教育局也有需要與各間大學商討開學時間，以在所有新生完成大學入學程序後再一併開學。