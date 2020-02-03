民主黨參選人決戰艾奧瓦　折射初選與兩黨制之不足

美國民主黨總統初選首輪將於美國時間周一（3日）舉行。中西部州份艾奧瓦州舉行黨團會議，將選出41名黨代表，於今年7月中之民主黨全國代表大會中選出正式候選人，挑戰爭取連任之特朗普。此次民主黨初選主要參選人多達11名，競爭極為激烈。艾奧瓦州初選前兩周，黨內左翼代表、2016年初選參選人、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯在民調中突飛猛進，令民主黨領導層恐懼不已，有傳更欲更改規則勢阻桑德斯當選，令桑德斯支持者大為反彈，亦令黨內面臨分裂之虞。

民主黨黨內大佬對桑德斯並無好感，已非甚麼新聞。2016年民主黨總統奧巴馬兩任任期屆滿，不再競爭連任，2008年初選中敗予奧巴馬之前第一夫人、紐約州聯邦參議員希拉里成為眾望所歸之人選。黨內上下一致讓路，虛位以待希拉里。不過黨內進步派不滿希拉里建制氣息太濃、政策過於保守，而且從政往績劣跡斑斑，先欲徵召麻省參議員沃倫出選，再請求桑德斯出馬。結果桑德斯成了該屆初選之「程咬金」。由於其自稱社會主義者，以草根運動之方式，極盡鞭撻建制，為黨內領導層所忌憚。主流媒體對之大肆抨撃，稱其為左翼特朗普之民粹主義者，又指其主張陳義過高，只是空中樓閣。民主黨主席舒爾茨（Debbie Wasserman Schultz）更被踢爆曾洩露辯論問題予希拉里陣營，及曾於內部討論提到如何協助希拉里贏得初選，皆令桑德斯支持者極為不滿，更被指因此於大選中不投票或轉投小黨，變相助特朗普當選。

2016年爭議性之延續

2016年敗選後民主黨洗心革面，廢除被視為不公之超級黨代表。上屆除了由各州選出之黨代表外，亦有由黨內高層、州長、各級議員等建制人士組成之超級黨代表，並可在首輪投票中投票。由於希拉里得到黨內建制眾星拱照，於首輪艾奧瓦州初選開票前已坐擁不少超級黨代表提名，被批評為不公，又指主流媒體一直把超級黨代表計算於初選結果內，形成希拉里大幅拋離桑德斯之錯覺。結果本屆民主黨決定改轅易轍，將不予超級黨代表在首輪投票中投票，要到一旦首輪投票無人取得多過半數黨代表票，超級黨代表方會加入投票。不過隨着桑德斯於初選前夕人氣急升，幾乎鎖定首兩個州份——艾奧瓦州及新罕布什爾州——並於NBC之全國民調中首度超越長期領先之前副總統拜登。民主黨建制因此大為緊張，甚至有報道指，民主黨全國代表大會打算重新引入2016年制度，准許超級黨代表於首輪投票中提名，明顯是為建制支持之候選人如拜登者增添勝算。民主黨建制似乎未有汲取上屆做法不公之教訓。

除了超級黨代表制度外，民主黨領導層亦打算臨時改變參選人參與辯論之資格。此前七場辯論民主黨皆採用同一標準，以其民調表現及籌款金額決定參選人有否參與辯論。由於前紐約市長、億萬富豪彭博自參選以來一直不接受外界捐款，而是全數競選經費個人一力承包，因此未符參加辯論資格，錯失數場辯論。民主黨領導層此時提出更改規則，明顯是專為彭博而設，因此亦惹來外界指民主黨偏幫權貴之指摘。

媒體1月27日將有希望被提名的八位民主黨總統參選人同框並列，楊安澤在下排右二，布隆伯格在下排左二，沃倫在上排左二，前副總統拜登（Joe Biden）在上排右一，另一位在提前選舉州頗得民心的參選人桑德斯（Bernie Sanders）在上排右二。（Reuters）

衝着桑德斯而來

不過彭博一旦參與辯論對其選情似乎更為複雜。由於彭博以數以億計揮金如土，在全國主力大賣競選廣告之方式，令其在民調中扶搖直上，已超越前南灣市長布達加智（Pete Buttigieg）登上全國第四名，缺席辯論似乎未有對其選情不利。相反一旦其登上辯論台，以其在紐約市長任期之弊政，以及其本身億萬富豪身份大玩金錢選舉，定必遭台上眾對手圍攻，其辯才是否能跟桑德斯、沃倫等匹敵亦不甚樂觀。故此避免跟對手正面交鋒，把主力放上廣告文宣，可能反而對彭博有利。

民主黨領導層及主流媒體針對桑德斯已是公開秘密，此也早自去屆初選建制派與進步派留下之心病。桑德斯自去屆已提出要發動由下而上，革除政治腐敗之全民革命，而民主黨領導層正是政治腐敗之核心之一。多年來民主、共和兩黨皆接受財閥之巨額捐款，已組成一種金主與侍從關係，而桑德斯卻是以打破金權政治為口號，更堅持不接受財閥捐款，只接受來自群眾之小額捐款，卻屢次打破了美國史上籌得最多競選經費之紀錄。桑德斯提出多項大膽主張，包括建立全民醫保制度，打破私人保險公司壟斷，又提倡富人稅，令保險及醫藥企業及富人恐懼不已。如此長年接受其巨額捐款之民主黨建制非要力阻桑德斯贏得提名，不難理解。主流媒體在初段對桑德斯避而不談當之透明，直至桑德斯民調不跌反升，甚至跑贏拜登，民主黨領導層方急忙承認其勝選之可能，但明明桑德斯民調一直站穩在三甲之列，亦是籌得經費最多、造勢大會最大、支持者最熾熱之參選人。及後針對桑德斯之攻撃排山倒海而來，《紐約時報》斥其製造分化，跟特朗普相似，更引用其支持者網上之不禮貌留言，以之攻撃桑德斯，稱其支持者皆為刁民、男權主義者。

民主黨在艾奧瓦州初選前夕提出更改規例，明顯是衝着桑德斯而來。然而上屆民主黨領導層偏袒希拉里打壓桑德斯，已令黨內陷於分裂危機，建制派跟進步派之間之嫌隙至今仍未復原。要是民主黨忘卻2016年之教訓嘗試以小動作打壓桑德斯，恐怕只會重蹈覆轍，影響民主黨大選勝算而讓特朗普漁人得利。而民主黨內建制派與進步派長年之矛盾，亦源於美國兩黨制愈漸失效。在其他民主政體中，建制派和進步派政客可能分屬極為不同之政黨，在美國政壇中卻要被迫同處一黨。兩黨制缺少兩黨以外之政治觀念於政制中反映出來之空間，尤其現今美國族群愈漸多元，社會亦愈見兩極之今天，單以民主及共和兩黨根本無法代表美國選民之全貌，亦造成黨內不同派系之磨擦。因此近年廢除兩黨制之聲音愈來愈強，上屆便有自由黨約翰遜（Gary Johnson）和綠黨施泰因（Jill Stein）自言在紅與藍之外提供另一條路。美國大選議題故此絕不只於特朗普是否連任，還不能不包括另一場深層次之政制改革討論。