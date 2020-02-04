設檢疫中心　可考慮迪士尼二期地

新型肺炎肆虐，本港疫情有可能升級，政府急需覓地設檢疫中心。然而社區厭惡隔離設施，民情多次反對徵用市區設施作隔離用途，政府在選址上必須考慮與檢疫中心與民居的距離。最近有建議徵用位於大嶼山竹篙灣的迪士尼樂園二期預留地，實在不失為可行選擇。政府理應從速研究，並容讓公眾參與討論，不能再重蹈過去覆轍。

特首林鄭月娥周一（3日）宣布進一步收緊入境管制，關閉包括羅湖及落馬洲在內的四個口岸。惟農曆年假後已有以萬計人從內地返港，病毒是否潛伏、會否釀成社區爆發，仍為未知之數，更不用說迄今仍有過千港人滯留湖北省，回港後須隔離。然而，政府目前的檢疲中心僅提供90多個單位，即使連同於3月中在西貢戶外康樂中心落成的100個組合屋單位，相信仍是杯水車薪。政府過去嘗試徵用粉嶺未入伙的公屋暉明邨及美孚翠雅山房，惟在強烈的居民反對下，未見順利。

2018年Kaleido Park共同創辦人兼董事總經理方仁傑及寶賀深

迪士尼偏遠區位成最大「優勢」

市民反對翠雅山房方案，源於對隔離營的恐懼。正如「01觀點」指出，政府要減少恐慌情緒，選址及處事手腕均為關鍵。選址方面，須遠離民居。有議員及旅遊界人士建議，政府可考慮徵用迪士尼樂園酒店及其閒置中的二期發展地作隔離營之用。在區位考慮上，迪士尼樂園一帶遠離民居，區位相當理想，而且亦相對距離赤臘角機場、甚至港珠澳大橋不遠，更可方便接收剛抵港並須接受隔離的旅客。再者，迪士尼樂園因疫情關係暫停開放，酒店房間大多閒置，將之租予政府實屬一舉兩得，既可為樂園帶來收入，更可向社會展示樂園願意承擔社會責任。

至於迪士尼二期發展地，該幅約60公頃的填海熟地閒置多年，全因迪士尼公司亦無意動用認購權發展，多年來政府只有限度以短期租約零星租出供團體舉辦活動，實際與空置無疑。去年原有投資者嘗試承租發展花藝公園，惟項目疑受社會局勢影響告吹，導致二期地仍原封不動「曬太陽」。二期地面積約三個維園，政府本就不應白白閒置，何況目前疫情愈見嚴重，政府理應盡快探討利用作隔離營的可能。

早前有建議政府應以短期租約方式，在迪士尼二期地發展過渡性房屋，建議甚至獲運房局局長陳帆的「支持」。但正如我們早前解釋，二期地位置偏遠，難以使用市鎮基建，需要依賴別區建設，即使以過渡性房屋而言，二期地亦不太適合發展適居的社區。然而如今，迪士尼二期地的偏遠卻成為設立檢疫中心的最大優勢，遠離人煙的格局可減低反對的聲音。

政府理應考慮有關方案，並盡快讓區議員等持份者知悉，甚至參與討論，同時亦應積極與迪士尼公司協商，盡量取得其同意下徵用相關設施及土地，以免牽起民情反彈以外的風波。過去一周的經驗除了顯示居民厭惡於附近設立與疫症有關設施，也教訓政府不能低估管理民情的重要。這次有了不錯的選址，餘下就看處事手腕。

DLO/TP36（橙色範圍）與民居有一定距離，可考慮作檢疫中心。（政府地理資訊地圖截圖）

政府亦須探討利用短約地

在迪士尼選項以外，政府亦須積極探討任何可能的隔離設施選址，利用政府可供作短期租約的土地不失為可考慮的選項。據政府地理資訊地圖顯示，政府已劃定將來可供短期租用的土地中，不乏遠離民居且基本建設完善的選擇。以位於大埔的DLO/TP36為例，該地位於洞梓山坡地帶，附近為警方度假屋，不與民居毗鄰。該處雖註明為綠化地帶，並指「現有建築物使用前需進行大規模改善工程」，但該地段共有五間度假屋，供現職或退休警隊成員租用，並於去年完成翻新，適合作隔離用途，政府可考慮、並加以利用審視其手頭上的短租土地，為防疫工作未雨綢繆。