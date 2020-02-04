防新型肺炎社區爆發　家居隔離之需與難

政府宣布，在14天內曾經到訪湖北省的香港居民，必須家居隔離，禁止離開指定處所，並須戴上電子追蹤手環，否則可被罰款及監禁，預計首批有30個家庭使用。 要防止新型肺炎在社區爆發，設檢疫中心無疑為較好的方法，而家居隔離作為次優選擇，不少執行細節須注意。尤其社會對追蹤手環有顧慮，認為自由和私隱受損。若處理不善，可能有市民卻步甚至隱瞞資料，構成風險。

追蹤系統原理是「地域圍欄」（geofencing），透過電子訊號替個人定位以及規限活動範圍。系統主要有三個部分，電子手環、智能手機、藍牙及近場無線訊號（NFC）。隔離者須配戴手環，手機則必須接駁插座。手環會發出藍牙信號，確定監察對象在指定範圍內，大約20至30米。手環的黑色帶是電線，當電線斷裂，或者當手機被帶離家居，衞生署及警方會得知，違例者經定罪後最高罰款5,000元及監禁6個月。

家居隔離始終要監測

一般而言，沒有人喜歡被限制自由，也不願被監測。但社會擔憂內地人回港有機會傳播武漢肺炎，對湖北省回港者尤甚。若要實施家居隔離，始終要有措施確保當時人在家，基本的監測也許無可避免。即使是派人巡查隔離者，其實也是一種監測。事實上，外地政府亦曾因應傳染病而監察家居隔離。例如沙士期間，美國為控制疫情，當地政府要求部分曾接觸病者或與病者關係緊密人士者強制留家及穿戴足環。

家居隔離會限制行動自由，干擾監察者生活，他們亦負上相當心理壓力。為避免侵犯私隱，資科辦表示手環不會收集個人資料，亦無配置全球定位系統（GPS）。家居隔離者應該明白此等措施之作用，社會抗疫有賴所有人合作。

手環藏兩大弱環

按照資科辦的解說，只要手環繫緊手腕，家居隔離者擅自離家，政府部門定當知悉。但隔離者會否在不破壞部件下能除下手帶，把手帶放在手機旁然後離家？就此，資料辦要再三評估風險。

其次，萬一隔離者真的不顧後果外出，警察和衞生署也要及時找到當事人。由於手環不設定位功能，除了當事人和政府外，同住大廈住客和保安亦不會知道哪一單位住客被家居隔離，當局派員搜尋需時。萬一被隔離者已感染新型肺炎，他在這段空窗期間在社區活動，可能傳染他人。

政府公布預計有30個家庭接受家居隔離。若然家庭數目沒有顯着上升，政府可考慮附加條件，例如衞生署突擊派員上門造訪和電話聯絡家庭，減低離家風險。

關鍵在信任與防疫意識

防止社區爆發疫症，最為合適的是設檢疫中心，安排來自指定地區者及患者密切接觸者入住。但檢疫中心位置有限，而且政府尋覓處所時亦屢屢碰壁，當局不但不考慮檢疫中心以外的做法。家居隔離附以智能手環，作為一個拆衷辦法，考驗的是官民信任及防疫意識。

一方面，曾到訪湖北的香港人會否如實申報，不是沒有憂慮。就此，政府一方面要讓市民感到可靠，願意接受入住檢疫中心或家居隔離等安排。另一方面，市民亦必須有防疫意識，明白新型肺炎非同小可，為己為人，必須如實申報，從速接受隔離。1月以來政府的防疫工作縱然做得慢、有不足，但社會亦不能忘記自身責任，共同避免疫症傳播。