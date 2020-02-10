有事就向內地求援　港府應反思自身無能

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，香港確診個案最少36宗。疫症當前，港府卻應對失當：當局目前只剩1,200萬個口罩，僅夠各部門使用約1個月，林鄭又透露經與港澳辦、內地海關和生產商協調後，香港過去1個月向內地購入1,700萬個口罩。目前全球口罩供應緊張，內地亦深受這個問題困擾，理應不會輕易出口此類「戰略物資」，它願意幫助香港，自是值得感謝，但港府與此同時亦要深刻反思，為何自己做得那麼差，一出事就要別人幫助。

香港疫情確實有加劇跡象，但畢竟未去到武漢的程度，確診個案甚至沒有新加坡和日本那麼多。最近有不少市民搶購廁紙、糧食、口罩，荃灣梨木樹邨一名大叔甚至因為買不到口罩而在鏡頭前流下男兒淚。類似情況本來只應在社會經濟崩潰的委內瑞拉發生，但此刻卻活生生地在香港這個發達地區出現。許多人都在問，為何經歷過禽流感、沙士、禽流感疫情的香港會如此狼狽？

「口罩之亂」本來是可以避免的，澳門就是一個例子。港澳是除內地以外最先受到疫情波及的兩地區，但澳門政府在疫情初期便積極介入，包括以實名登記的方式向市民供應口罩，避免少數人過度囤積，因此澳門雖然也有不少確診個案，但整體上民心安定。相比之下，港府卻進退失據，欠缺應有的領導力，例如林鄭早前為了節省口罩，居然下令不符條件的官員不准戴口罩，戴了也要脫下來，事後不得不為這番違反防疫常識的言論公開道歉。

澳門行政長官賀一誠表示，澳門作為國家一份子，在國家現階段缺乏口罩的情況下，再向國家問口罩供應，並非好事。（資料圖片）

「為什麼要幫香港」

平情而論，內地今次向香港供應1,700萬個口罩是「做多咗」。內地本身是疫情最為嚴峻的地區，加上廠房因春節而停運，口罩存量不足，多個省市甚至發生互相攔截防疫物資的情況。根據《香港01》向港府了解，香港本來有向內地供應商訂購口罩，但內地不同地方政府因應疫情而扣起不讓出貨，港府於是請求港澳辦協調，希望各地「通融」，最終解封原本訂購的部分口罩。可見這批物資確實得來不易。

內地向香港供應口罩，代價可能是削弱內地人民抗疫能力，加劇負擔。上述消息傳出後，微博上也有網民非常不滿，質疑是否「內地人民命賤，香港人高貴」、「武漢也不夠用，為什麼要幫香港」。澳門的例子證明，只要政府及時作出應對，口罩供應未必會出大問題，但港府就是後知後覺，後果就是既無法安定民心，又加深陸港矛盾。

彭博通訊社早前批評香港具備「失敗國家」（failed state）的特徵，不無道理。事實上，除了口罩，糧食、廁紙甚至隔離中心等問題通通折射港府的無能。林鄭實在應該深刻檢討，帶領香港打贏抗疫之戰，不應把內地援助視作理所當然。不然，民望本來就已經很低的林鄭只會繼續「刷新紀錄」，最終受到所有人唾棄。