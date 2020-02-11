「封關」做多做少有標準　危機到來免混亂

由本月8日起，港府實施嚴格入境管制，從內地入境香港者不論是否香港居民也須強制隔離14日。政策實施三日效果可謂立竿見影，不單內地居民，就連香港居民入境香港的數目也大幅下降。現實數據要比「空口講白話」來得強，先前堅持唯有「全面封關」才能救港，甚至不惜發動罷工的說法，可謂不攻自破。誠然，應對疫情的正確手法要以科學為本，社會間即使有各種擔憂和意見，也不能越俎代庖充當專家，更不應為了政治目的公然要脅。不過，「封關」爭議之所以可以引起眾多混亂，關鍵始終在於政府本身沒有一個管制人流而對公眾透明的準則，以致一些人在混亂之間可以「扮專家」。經一事、長一智，政府應該把握這次新型肺炎的經驗，建立起口岸管理的機制。

港府本月4日開始因應疫情再關閉了羅湖等4個連接內地的口岸，大幅減少了來往內地與香港之間的人流。8日起實施強制隔離令後，來往的人流更進一步下降。以內地居民而言，自上月30日封閉高鐵站人流已有明顯下降，首日實施內地居民入境下降3成（只計陸路近5成）。自8日起，每天入境香港的內地居民不過千人，而排除了機場的國際口岸後，每天都只有廖廖數十名內地人從陸路入境香港。同樣地，從內地入境香港的香港居民也大幅下降，4日封閉羅湖後大降5成，8日後每天更只有約2萬人入境。數據上，這些管制措施都是有效的。先前發動醫護罷工的醫管局員工陣線質疑政府不願「全面封關」，認為香港會變成隔離中心的講法顯然是難以成立。現在還堅持要「全面封關」，從科學上已是講不通。

公共衛生是門科學，不可能捨棄科學而任意跟着民情去走。正如港大醫學學院院長、公共衛生學者梁卓偉所言，公共衛生管理政策「只可以講科學」。一些以政治為目的的操作，或是建基於恐慌和偏見心理的意見，都不可取。不過，面對未知的疫病，市民產生恐慌而藥石亂投，也是情有可原；政客借機撈取政治資本雖然失德，但也是意料中事。反而是政府早應做好治理，制訂清晰而透明的防疫政策，以免在危急關頭人人都「扮專家」亂提意見，或是被借機政治炒作。

梁卓偉表示香港是國際樞紐，封關意味獨善其身。他續言封關並非只封閉某些旅客，或針對某個特定地方，而是禁止所有人出入境香港。（梁鵬威攝）

從過往全球疫病紀錄可看出，近年香港鮮有本地發源的新疫病，大部分的新病都是從外輸入。例如港人記憶猶新、2003年的沙士（SARS）從內地以來，2009年的豬流感從墨西哥而來，還有在港未有大爆發的中東呼吸綜合症（ＭERS）與寨卡病毒都是從外地而來。自然地，口岸控制政策就是香港公共衛生緊急政策的重要一環。以往的疫病都帶有明顯病徵如發熱，故此在緊要關頭只要在關口多加工夫量體溫便能應付，但這些以往行之有效的方式在這次新型肺炎疫情期間卻暴露出政策缺陷。新型肺炎潛服期可能達14日，甚至有說達28日，患者又未必有明顯病徵，以往的關口管理無法預防。

政府在新疫情下，對於如何管理口岸多有遲疑，也未有一套標準去決定要如何限制人流才算科學合理，難免坊間眾說紛紜。經過新型肺炎一役，政府應該積極亡羊補牢，避免出現問題的「2.0」。政府應該建立一套建制，以專家的意見為本，決定假如境外出現重大疫情，而這些疫病又沒有明顯病徵，應當如何處理。例如內地爆發疫情，有何基準決定對哪些口岸「封關」，或是不讓特定省份的人士入境等。這些機制應該向市民公開透明，一是讓大眾清楚政府有準則，並非「市民不滿政府才做」這麼被動；另一方面也可以讓公眾討論，在危機出現前先做好諮詢，免得危機到來時又被質疑。