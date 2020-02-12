新型冠狀病毒肺炎疫情至今未有平息跡象，香港確診個案亦不經不覺增至最少49宗。雖然現時為這次公共衞生事故「蓋棺定論」仍是言之尚早，但抗疫過程中的一些弊端其實早已顯現人前。其中一個弊端是，因反修例運動而民望低迷的政府一直無法與社會有效溝通，導致社會恐慌不斷放大，結果就是情緒壓過科學，無法團結民眾抗疫。政府必須汲取教訓，提升治理能力，思考如何改善疫情管理，特別是要在保障言論自由的前提下，避免假資訊橫行。

在人類歷史上，一旦牽涉公共衞生事故，謠言或假消息難免滿天飛，妨礙民眾以冷靜態度應對──中世紀「黑死病」肆虐歐洲期間，就有不少人相信這是猶太人加害基督徒的陰謀；愛滋病上世紀80年代初開始成為公共衞生議題時，許多人囿於認識不足，誤信握手、擁抱也可以致病。我們當然不應奢求人們毫無情緒式反應，畢竟人性是有弱點的，但正因如此，疫情管理便顯得尤其重要，否則防疫工作必定受到太多無謂干擾。

可惜的是，今次肺炎下社會謠言似乎也沿着黑死病、愛滋病的軌跡發展，更令人扼腕的是滲入太多不理性的政治操作，例如有不負責任的政客聲稱，如果政府拒絕「全面封關」，香港便會「攬炒」，無視所謂「全面封關」根本難以操作。又例如有人在社交網站上發文，聲稱內地廠房可能因疫情而無法開工，影響物資供應，結果導致本地民眾瘋狂搶購糧食、廁紙等日用品。

處理公共衞生事故時，有效的資訊傳播和社會溝通是必不可少的，否則社會便會陷入恐慌之中。在這方面，政府的表現顯然不及格──疫情爆發以來，儘管當局召開多次記者會，發出多份新聞稿，但有關資訊根本無法「入屋」，民眾不單未有因為政府「做咗嘢」而安心，反而更加憂慮。

防疫期間出現的不少事例都證明，政府根無法主導消息傳播，欠缺執政者應有的權威和話語權，一些不盡不實的謠言反而大行其道。疫症爆發以來，不少國家都受到相同問題困擾，新加坡甚至引用去年通過、俗稱「假新聞法」的《防止網路虛假資訊和網路操縱法案》作出打擊。隨着香港防疫壓力加大，港府必須盡快亡羊補牢，避免不實資訊佔據輿論主流，扭曲政府在管理疫情工作上的部署。但與此同時，當局必須謹記維護香港的言論自由傳統，避免內地「訓誡」「造謠八君子」的情況發生。