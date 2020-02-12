【武漢肺炎】抗疫當波踢　逼港府出撒手鐧？

廣州、深圳市人大周二（2月11日）通過緊急立法，授權市、區政府可根據疫情防控需要，徵用私人場所、交通工具、設備等物資。消息一出，不少香港網民嘲諷中國終於「共產」了，批評內地政府借機擴張權力，與「搶劫」無異。這種說法繪影繪聲，實際上卻是一知半解，因為在不是「共產」的香港，政府亦有法律基礎向民間徵用物資抗疫，問題只是是否有此需要。沒有人會否認防疫合乎公共利益，但社會面對危機時，政客與市民卻不願意展現應有的共同承擔精神。當民粹持續凌駕理性，疫情勢必加劇，最終全社會都是輸家，政府也不能不考慮出動「撒手鐧」。

到目前為止，廣東確診個案逾千二宗，僅次於疫情最為嚴峻、三萬多宗的湖北。由於廣東在春運完結後迎來眾多早前回鄉過年的民工，防疫壓力大增，在這種情況下，穗深兩地政府加強抗疫工作，完全可以理解。但值得留意的是，有關做法並不粗暴，更談不上令人聞之色變的「共產」，因為當局必須向受影響人士作出補償，並且要在可行情況下退還財產。

市、區人民政府可以在必要時依法向單位或者個人臨時徵用疫情防控所需的房屋、場地、交通工具以及相關設施、設備……並依法予以補償，能返還的，應當及時返還。 《廣州市人民代表大會常務委員會關於依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作的决定》

社會不能互相推卸責任

對香港而言，內地的做法有沒有參考價值？廣州和深圳的做法有如提醒港府還有「撒手鐧」在手。根據香港《基本法》第105條和《預防及控制疾病條例》，港府在作出合理賠償的情況下，有權徵用私人財產。但此舉當然要合法理，在有需要時候才動用。相比提醒港府，其實對香港社會的提醒更大。

自從疫症爆發以來，各界對如何防疫眾說紛紜。最令人扼腕的是，許多持分者欠缺同舟共濟精神，互相推卸責任。例如西貢區議會早前通過范國威提出的臨時動議，要求政府在海洋公園酒店設置隔離設施，結果遭到南區區議會以「己所不欲，勿施於人」為由拒絕。事實上，早前粉嶺暉明邨、翠雅山房的爭議證明，類似的社會矛盾還有很多。檢疫中心等舉措的重要性與安全性專家早已說得清清楚楚，但當各界七嘴八舌，人人都抱着「不關我事」的心態，不同持分者互相「推波」，究竟如何控制疫情？

《香港01》一直認為，政府必須在公共事務上發揮領導角色，適時展現魄力，收地建屋如是，抗疫防疫亦如是。在徵用地方上，政府尤其需要以科學準則挑選，清晰並權威地向社會說明，有效地執行。任由民粹思潮氾濫，只會坐視疫情管理工作寸步難行，最壞的情況是疫情一發不可收拾。彭博通訊社日前發表評論形容香港呈現「失敗國家」（failed state）的徵兆，絕非危言聳聽。