【武漢肺炎】當局須解決舊式屋邨的衛生缺口

青衣長康邨居民疑違規改裝坐廁排氣管，令病毒傳播，社會隨即關注住宅排污系統的潛在威脅。事實上違規改建常見於不少舊式屋邨，當中會否構成嚴重的衛生危機教人憂慮，房屋署監管關管不力須就此負上一定責任。政府須從速跟進公屋違規改裝排污系統的情況，阻止病毒蔓延於屋邨內。

長康邨康美樓同座向中層及低層住戶先後確診新型肺炎，社會最初懷疑重演沙士時期淘大花園U型聚水器助長播毒的現象，後經政府初步調查後排除有關說法，並判斷與涉事單位廁所接駁糞渠的排氣管滲漏有關。政府近日稱，涉事的307室曾更換坐廁，惟排氣管在切斷後未有妥善密封，故懷疑病毒經管道空隙滲入單位。而事實上，像長康邨般的舊式屋邨排污喉管均位於室內，而且住戶改裝情況普遍，有房委會委員擔心數以十萬計的舊式公屋單位會否成為病毒傳播缺口。

違規改建的原因

據房屋署現行機制，公屋戶改動單位廁所間隔很大可能涉及違規行為。一般而言，房屋署將公屋單位內提供的各式固定裝置分為甲、乙、丙三級，其中訂明甲級為不准改動，乙級須住戶向房屋署作申請，而丙級則毋須申請。公屋單位糞渠、污水渠直筒等均屬「甲類」設施，不准改動，而污水渠分支、潔具隔氣則屬「乙類」設施，住戶須事先向房署申請。據悉舊式屋邨的改建普遍未經房署批准，實為違規。

有什麼理由驅使住戶作違規改動？不難預料，舊式屋邨內渠管收於室內，住戶或會因美觀或空間因素改建。而且舊式屋邨樓齡已高，諸如喉管般的裝置已見老化，住戶更有修復的需要。不過，據青衣區議員梁嘉銘表示，不少屋邨住戶向房署反映喉管老化問題，惟房屋署竟以無材料般的原因未及維修，導致住戶須自行找裝修師博處理。一旦裝修師博疏忽或技藝參差，便有機會造成助長病毒傳播的衛生「缺口」。

至於如康美樓涉事單位的情況，有專家估計與住戶更換新式坐廁有關。由於新式座廁與舊式屋邨原裝的設計不同， 如要更換須改動地面的排氣喉位，故裝修師博或因「怕麻煩」因而索性截斷排氣管。另一個可能為新式馬桶並不如舊式馬桶般預設排氣口，故單位內的排氣喉須另行接駁於糞渠。同樣道理，若裝修師博未能妥當處理排氣喉，或有機會釀成衛生風險。

房署責無旁貸

無論原因為何，房署明顯須負上重大的負任。首先，諸如居民通知房署不果而自行處理的情況，明顯是房署跟進屋宇維修工作不力所致，房署失責不言而喻。更甚者，住戶無論因美觀因素或更改新式坐廁而改動喉管，卻無意識向房署申報、誤作違規改建，這也與房署監管不力有關。理論上，即使住戶不為意申報的需要，裝修師博理應清楚改建排污系統的要求，惟他們亦敢於助住戶作違規改建，明顯是現行房署的監管工作並無足夠的阻嚇力。其實申訴專員公署2017年曾批評房署處理違規改建問題消極，間接助長違規改動的情況。

誠然，公共屋邨內存有不少「約定俗成」的現象，有些住戶的改建行為雖是違規，但實際上亦未有構成重大的問題，如公共屋邨曾一度禁止於窗口外外牆安裝晾衣架，房署過去均大致默許其存在，甚至於近年漸作讓步。公屋戶自行改建排污系統多年來未有構成重大衛生問題，或許實為無傷大雅。然而，住宅排污系統涉及重大的公共衛生問題，始終不能以「大家都係咁做」說罷。縱然此前多年未香港繼沙士後未有再爆發嚴重的疫症，也不代表房署可默許違規改建的存在，甚至在監管工作上怠慢下來。

無論如何，舊式屋邨的改建問題明顯存在衛生風險，政府除了須主動提醒住戶可即時採取的改進措施外，更須鼓勵住戶主動申報其單位的改建情況，並派員作出跟進檢查，政府可就此豁免住戶因違規改建而作的「扣分」懲處，以鼓勵申報。而長遠來說，房署亦應調配更多資源作公屋巡查工作，畢竟公屋為政府物業，房署有更大責任確保既標準合符法例。